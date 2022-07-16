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Новости Агрессия России против Украины Война
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У россиян не получается полностью захватить Луганскую область, - Гайдай

Российские оккупанты постоянно пытаются оккупировать Луганскую область, но украинские воины успешно отбивают атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На сегодняшний день даже то, что Шойгу доложил о том, что уже они контролируют Луганскую область, то могу сказать, что большинство области они контролируют, но два населенных пункта (Белогоровка и Верхнекаменка. - Ред.), там идут ожесточенные бои, пройти они там не могут", - заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что россияне теряют как личный состав, так и множество техники. При этом штурмы продолжаются постоянно, но захватчики не имеют успеха.

По словам главы ОВА, для поиска слабых мест в нашей обороне россияне отправляют ДРГ. Но их постоянно уничтожают наши войска.

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Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+4
Почему цензору так нравится транслировать Гайдая?
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16.07.2022 21:31
+2
А шо не так? Вокруг кого война, того и слушают. Хорошо, что не Садового.
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16.07.2022 21:55
+1
Тому що він знаходиться в центрі подій, йому ж що сказати. Мабуть.
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16.07.2022 21:40
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Почему цензору так нравится транслировать Гайдая?
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16.07.2022 21:31 Ответить
Тому що він знаходиться в центрі подій, йому ж що сказати. Мабуть.
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16.07.2022 21:40 Ответить
Є що сказати.
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16.07.2022 21:42 Ответить
Смешно, его еще весной в Луганской области небыло
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17.07.2022 08:04 Ответить
А шо не так? Вокруг кого война, того и слушают. Хорошо, что не Садового.
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16.07.2022 21:55 Ответить
Зрозуміло, що Гайдай тримається за свою посаду. А от чи існує військова доцільність втрачати життя наших воїнів саме тут?
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16.07.2022 21:40 Ответить
Гайдаю кстати ничего не угрожает в плане карьеры - он может прекрасно сидеть в Киеве и руководить процессом, как мэры и главы других оккупированных областей.
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16.07.2022 21:46 Ответить
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16.07.2022 21:43 Ответить
Облом.ua
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16.07.2022 21:53 Ответить
Белогоровка это скотомогильник орков и они это знают...
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16.07.2022 22:28 Ответить
и не должно получиться захватить, и орки и сепарня ненавистная там должны это знать.
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16.07.2022 22:38 Ответить
 
 