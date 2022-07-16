У россиян не получается полностью захватить Луганскую область, - Гайдай

Российские оккупанты постоянно пытаются оккупировать Луганскую область, но украинские воины успешно отбивают атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На сегодняшний день даже то, что Шойгу доложил о том, что уже они контролируют Луганскую область, то могу сказать, что большинство области они контролируют, но два населенных пункта (Белогоровка и Верхнекаменка. - Ред.), там идут ожесточенные бои, пройти они там не могут", - заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что россияне теряют как личный состав, так и множество техники. При этом штурмы продолжаются постоянно, но захватчики не имеют успеха.

По словам главы ОВА, для поиска слабых мест в нашей обороне россияне отправляют ДРГ. Но их постоянно уничтожают наши войска.

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