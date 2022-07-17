У Бундестазі вимагають від Шольца скликати національну конференцію щодо допомоги Україні

Депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман звернулася до канцлера Німеччини Олафа Шольца з вимогою провести конференцію, щоб докладно розповісти про вже надану й заплановану допомогу Україні.

Про це пише видання Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман, яка в Бундестазі очолює комітет із питань оборони, закликала Шольца якнайшвидше скликати "Національну конференцію з питань України".

За її словами, на цій зустрічі представники відомства федерального канцлера, збройної промисловості, профспілок і Бундесверу зможуть сісти за стіл і узгодити подальші кроки щодо допомоги Україні.

"Мета (зустрічі. - Ред.) повинна полягати в тому, щоб отримати впорядкований огляд (німецької допомоги Україні. - Ред.) для ініціювання наступних кроків у цілеспрямований, взаємоузгоджений спосіб", - йдеться в листі.

Штрак-Ціммерман наголошує, що війна в Україні перебуває у вирішальній фазі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина буде постачати озброєння Україні в рамках "кругового обміну", - Шольц

"Тоді як українська армія мужньо протистоїть жорстокій російській навалі, намагаючись стримати російську армію та відзначаючи власні військові успіхи завдяки нашій гуманітарній, економічній та військовій підтримці, Росія продовжує готуватися до великих наступів", – попереджає депутатка.

Вона вважає, що те, наскільки довго Україна зможе захищатися і чи досягне вона зрештою успіху у війні, залежить "зокрема від підтримки Німеччини". Тому уряд Німеччини "повинен зробити більше, щоб допомогти Україні виграти цю війну".

"Німеччина повинна взяти на себе роль лідера, якої вимагають її західні партнери в Європі, і, безумовно, рішуче й сміливо рухатися вперед", - підсумувала Штрак-Ціммерман.