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Новини Війна
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У Бундестазі вимагають від Шольца скликати національну конференцію щодо допомоги Україні

шольц

Депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман звернулася до канцлера Німеччини Олафа Шольца з вимогою провести конференцію, щоб докладно розповісти про вже надану й заплановану допомогу Україні.

Про це пише видання Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман, яка в Бундестазі очолює комітет із питань оборони, закликала Шольца якнайшвидше скликати "Національну конференцію з питань України".

За її словами, на цій зустрічі представники відомства федерального канцлера, збройної промисловості, профспілок і Бундесверу зможуть сісти за стіл і узгодити подальші кроки щодо допомоги Україні.

"Мета (зустрічі. - Ред.) повинна полягати в тому, щоб отримати впорядкований огляд (німецької допомоги Україні. - Ред.) для ініціювання наступних кроків у цілеспрямований, взаємоузгоджений спосіб", - йдеться в листі.

Штрак-Ціммерман наголошує, що війна в Україні перебуває у вирішальній фазі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина буде постачати озброєння Україні в рамках "кругового обміну", - Шольц

"Тоді як українська армія мужньо протистоїть жорстокій російській навалі, намагаючись стримати російську армію та відзначаючи власні військові успіхи завдяки нашій гуманітарній, економічній та військовій підтримці, Росія продовжує готуватися до великих наступів", – попереджає депутатка.

Вона вважає, що те, наскільки довго Україна зможе захищатися і чи досягне вона зрештою успіху у війні, залежить "зокрема від підтримки Німеччини". Тому уряд Німеччини "повинен зробити більше, щоб допомогти Україні виграти цю війну".

"Німеччина повинна взяти на себе роль лідера, якої вимагають її західні партнери в Європі, і, безумовно, рішуче й сміливо рухатися вперед", - підсумувала Штрак-Ціммерман.

Автор: 

Німеччина (7345) зброя (7454) допомога (8334) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+14
Шольц отримає пенделя.
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17.07.2022 13:49
+12
Справжня Ціммерман. Спасибі!
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17.07.2022 13:50
+10
Будуть москальскі матюки зараз.До підерасів не доходить,що поки вони граються в ролеву гру "допомога Україна" час йде,а незабаром зима.Отже,чим скоріше зупиниться війна,тим раціональніше можна оцінити можливості та варіанти вирішення.Зрозуміло,що вони ніколи не слідкували за газовими угодами України з рашкою,а якби аналізували,то побачили б ,що рашка завжди диктувалла умови,коли наступав опалювальний сезон в Україні.Тому,висновок:чим скоріше німці допоможуть Україні виграти з території московитів,тим скоріше прийде оте " а що ми маємо зараз і як це вирішити".
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17.07.2022 13:56
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Шольц отримає пенделя.
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17.07.2022 13:49 Відповісти
Геннадий Корбан у себя в соцсети написал, что если обстрелы Днепра не прекратятся, то на Владимира Путина "наложат еврейское проклятие "Пульса де-нура".
Читайте больше на https://military.pravda.ru/news/1727800-evreiskim_prokljatiem/

Гєна, будь ласка, ще сім єгіпетських казнєй на цього фараона та його недоімперію !
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17.07.2022 14:06 Відповісти
Воно вже й так прокляте. Дуже сумніваюсь, що коли це чучело здохне, в нього буде могила. Поховають у таємному місці, бо є багато охочих насцяти на його рештки
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17.07.2022 14:38 Відповісти
Справжня Ціммерман. Спасибі!
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17.07.2022 13:50 Відповісти
Будуть москальскі матюки зараз.До підерасів не доходить,що поки вони граються в ролеву гру "допомога Україна" час йде,а незабаром зима.Отже,чим скоріше зупиниться війна,тим раціональніше можна оцінити можливості та варіанти вирішення.Зрозуміло,що вони ніколи не слідкували за газовими угодами України з рашкою,а якби аналізували,то побачили б ,що рашка завжди диктувалла умови,коли наступав опалювальний сезон в Україні.Тому,висновок:чим скоріше німці допоможуть Україні виграти з території московитів,тим скоріше прийде оте " а що ми маємо зараз і як це вирішити".
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17.07.2022 13:56 Відповісти
По поводу договоров по газу, много кто в Германии говорил и предупреждал, что труба будет иструментом давления. Просто, по ходу, считалось, что Украина - де факто сателлит, а Германия - "стратегический партнёр", и потому правила игры для Германии по умолчанию будут другими.
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17.07.2022 14:04 Відповісти
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17.07.2022 14:01 Відповісти
Олаф Меркель Штольц здається недолюблює Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. Вона заважає йому любить іншого. І чого ,питається, причепилась клята фрау? Він же уже виголосив стільки "стурбованості"! Не заважайте споживати ліверні ковбаски, камради!
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17.07.2022 14:01 Відповісти
а ковбасі пєчьоночной сказати нічого
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17.07.2022 14:02 Відповісти
Німеччині нарешті потрібно взятися за розум, притягти до відповідальності злочинців, винних в зупинці АЕС, та зробити все можливе для відновлення їх нормальної роботи. в противному разі вони так і будуть вимушені стояти раком перед паРашею та смоктати у *****.
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17.07.2022 14:23 Відповісти
У них свої зелені, не такі як наші ЗЄ, але теж коцануті малєнько....
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17.07.2022 17:10 Відповісти
ну, скликають, Шольц щось ******** і розійдуться
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17.07.2022 14:24 Відповісти
бюргери, якщо вже "нема жопи"(совковий, армійський жаргон на Кавказі) та бажання битися на своЇй землі (а її точно нема), то допоможіть хоча б Україні битися на нашій, Богом даній Землі, за усіх Вас
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17.07.2022 14:52 Відповісти
Колбаса уже полностью сгнила, пора выбрасывать.
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17.07.2022 18:26 Відповісти
 
 