УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10986 відвідувачів онлайн
Новини Скандали в Слузі народу
42 830 175

"Безугла пов’язана з Медведчуком, генерує конфлікти з військовослужбовцями ЗСУ, і є інструментом інформаційної війни на стороні агресора", - "слуга народу" Тищенко

тищенко,безугла

Депутат Верховної Ради Микола Тищенко звинувачує свою колегу по фракції - нардепа Мар'яну Безуглу в дискредитації та намаганні зруйнувати імідж президента Володимира Зеленського під час військових дій, оскільки вона генерує конфлікти у владній команді.

Про це Тищенко повідомив Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.

"Засуджую Мар'яну Безуглую за системну генерацію конфліктів у команді влади! Вона використовує конфлікти для зростання своєї впізнаваності. Вона не перший народний депутат, який спробував так прославитися", - зазначив депутат.

За його словами, Безугла неодноразово провокує конфлікти своєю поведінкою.

"Але, на жаль, вона перший чинний депутат нашої партії, який генерує конфлікти: з військовослужбовцями ЗСУ, які на даний момент перебувають на передовій, діючими губернаторами, які є прямими повновладними представниками президента у найскладніших регіонах, і звичайно вона генерує конфлікти всередині партії. Мар'яна Безугла дискредитує, шкодить та свідомо намагається руйнувати імідж команди Президента у період військових дій", - вважає Тищенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безугла дала показання проти "Слуги народу" Тищенка, звинувативши його в створенні "схем на людському горі"

Також він заявив, що Безугла пов'язана з підозрюваним у державній зраді нардепом Віктором Медведчуком та його найближчим оточенням.

"Вона є інструментом інформаційної війни на стороні країні агресора. Ослаблення та конфлікти в нашій команді потрібні виключно ворогові. Нічого в неї не вийде!", - додав нардеп.

Крім того, Тищенко звернув увагу на конфлікт навколо глави федерації боксу України, в якому також активно бере участь Безугла.

"У цьому конфлікті куратори Безуглої мають безпосередній фінансовий та політичний інтерес. Все перераховане вище є неприпустимим для народного депутата! Жодних гучних дій у відповідь анонсувати не буду. Виносити сміття із хати не буду. Ми розберемося всередині самі. Ми сильні як ніколи!", - впевнений парламентар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі "Слуги народу". ДОКУМЕНТ

Він підкреслив, що головним ворогом України є Росія, а колоборантами має займатися СБУ.

Автор: 

ВР (14971) Медведчук Віктор (1707) Слуга народу (2812) Тищенко Микола (351) Безугла Мар’яна (298)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+116
схлестнулись жаба и гадюка...
показати весь коментар
17.07.2022 22:29
+75
Приємно спостерігати, як щури починають жерти одне одного!
показати весь коментар
17.07.2022 22:29
+71
Війна Гівна з Лайном.
показати весь коментар
17.07.2022 22:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну-ну, запасаємось попкорном, думаю що ця серія буде - ва-аще агонь.
показати весь коментар
17.07.2022 23:10 Відповісти
Їх саме для цього обирали?!
А оплата кнопкодавів до 60.000$ - 80.000$ на місяць не забагато як для країни де соц. пенсія 55$ ?
показати весь коментар
17.07.2022 23:24 Відповісти
Не.не-це тільки прелюдія.Основні номера в шапіто ще по переду...
показати весь коментар
18.07.2022 00:28 Відповісти
Це звичайна внутрішньовидова боротьба, в Україні від цього нічого не зміниться., як були в лайні, так і там залишаємося.
показати весь коментар
17.07.2022 23:14 Відповісти
Судячі по цій фразі з колєю-каклєтою працюють расєйські політтехнологи.
показати весь коментар
17.07.2022 23:16 Відповісти
глісти
зеленого
дєрма-ка
показати весь коментар
17.07.2022 23:16 Відповісти
пошли зелёные пауки собачиться в своей шобле: кто из коллаборантов больший патриот
показати весь коментар
17.07.2022 23:17 Відповісти
Тищенко куда большая тварь
показати весь коментар
17.07.2022 23:20 Відповісти
За відсутністю пана - холопи пересварилися!
От ся маємо!
показати весь коментар
17.07.2022 23:20 Відповісти
Та в чому справа - всіх троьх під суд - Тіщенко, Бузеглу, Зеленського.
показати весь коментар
17.07.2022 23:22 Відповісти
А дерьмаків, татарових, демченків та й остальних "слуг урода" - понять и простить?
показати весь коментар
18.07.2022 00:44 Відповісти
Юрій Бутусов:

"депутат Безугла є співавтором законопроєкту про СБУ, членом комітету по обороні, який контролює СБУ.... Вона є депутатом правлячої партії Слуга народу, і прямо впливає на діі та рішення СБУ.

Наше листування у месенджері пані Безугла заблокувала. Але в останньому повідомленні Безугла написала, що «після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити», - зазначив Бутусов....

Цікаві зв'язки вимальовуються в світлі останніх подій...
показати весь коментар
17.07.2022 23:39 Відповісти
фсбшну потвору треба ліквідувати
показати весь коментар
17.07.2022 23:50 Відповісти
а что послужило этому выпаду?группировки внутри слуги урода схватились?
показати весь коментар
17.07.2022 23:40 Відповісти
Гадючье кубло начали жрать друг друга.
показати весь коментар
17.07.2022 23:45 Відповісти
Вже б швиче зжерли один одного і не було б цього позорища. Компанія імбіцилів.
показати весь коментар
18.07.2022 00:43 Відповісти
Коля жопою трясе а вона танцює твіст.
Концерт від продюсерського центру Єрмака,
показати весь коментар
17.07.2022 23:47 Відповісти
Вау, щури почали жерти один-одного!!! очікуємо на появу Щуриного Короля на якого все повісять)))
показати весь коментар
17.07.2022 23:54 Відповісти
Якого повісять?
показати весь коментар
18.07.2022 01:31 Відповісти
Может вы застрелите друг друга в приступе ненависти? Окажите нам услугу)
показати весь коментар
17.07.2022 23:56 Відповісти
Изумительный дуэт, пусть ещё поют! Монтсеррат с Паваротти я готов послушать потом.
показати весь коментар
17.07.2022 23:57 Відповісти
Вам ,обоим зебилам место на порнохабе,а лучше на параше.
показати весь коментар
18.07.2022 00:00 Відповісти
В зелений терраріум впала пачка дріжжів...
показати весь коментар
18.07.2022 00:03 Відповісти
больше всех сьел Юзик
показати весь коментар
18.07.2022 07:38 Відповісти
Вообще, среди всей этой ЗЕбильной гнусности есть кто приличный и порядочный?
показати весь коментар
18.07.2022 00:30 Відповісти
"шапіто" влаштовує чергову "виставу"?
Ну зараз вже точно ніхто запити Спартц обговорювати не стане, чи сумнівні "договорняки" в Стамбулі - нащо? - Ми ж можемо жабо-гадюкінг в ісполнєнії "оболонських гопників" пообсуждать - колі-катлєти і безумної. А ще бубочка ж баканова зняв - о-о-о! А замість венедиктової ще більшу гадюку поставив. От де порно. А ви - "порнхаб, порнхаб"..
показати весь коментар
18.07.2022 00:31 Відповісти
У Коли-каклеты и Безмозглой явная и большая ЛЮБОВЬ. Шо не сделаешь, лишь бы отвлечь внимание от хозяина Елдака. Следующее, что мы увидим - фотки, где они сексуально удовлетворяют друг друга в разных позах
показати весь коментар
18.07.2022 00:33 Відповісти
стабільно... 73-ті, як вам?
показати весь коментар
18.07.2022 01:04 Відповісти
безумним катлєтам на пам'ять: ВАМ усім *****!
показати весь коментар
18.07.2022 01:09 Відповісти
Виктория Спартц разворушила фсбшное кубло в Украине...
Министр обороны США Ллойд Остин с месяц назад обозвал Резникова коррупционером...
Продолжение следует...
показати весь коментар
18.07.2022 01:18 Відповісти
Ось і почалося ...
Вікторія Спартц попереджала що з владою в Україні щось трохи не те.
Реакція на ії слова не забарилася
показати весь коментар
18.07.2022 01:18 Відповісти
Відчуваю, без доброї піз@юліни, на Банковій порядку не навести .....
показати весь коментар
18.07.2022 01:27 Відповісти
Цей безвідповідальний і безкарний зелений балаган, реально плюндрує авторитет України і готовий поставити під питання нашу Перемогу!
З цим не можна зволікати, зєлька і його банда МАЮТЬ БУТИ УСУНУТІ ВІД ВЛАДИ ЗАРАЗ!
показати весь коментар
18.07.2022 01:37 Відповісти
Ну підуть вони , у Порошенко все одно нема шансів . Бо виборці Вови скоріше за "Свободу" проголосують , ніж за ЄС . Але по-більшості своїх Вова відібрав голоси у Тимошенко . Трохи меньше у Ляшка , йще кілька відсотків у Гріценка , ну а на Лівому березі у Ригоблювотних .
Тільки завдяки присутності ЗЕкоманди Порошенко залишається в топі й зміг пройти у другий тур без масових фальсіфікацій . Й зара він продовжую мати непогані шанси на друге місце виключно завдяки недолугості ЗЕлених й їх дебілим й несвоєчастним спробам робити дрібну шкоду Пєті . Через сумнівні справи й звинувачення дибелі й недолугі !
показати весь коментар
18.07.2022 03:02 Відповісти
Еврейский Беня не гони ПУРГУ - наш следующий президент - Генерал ЗАЛУЖНЫЙ !
показати весь коментар
18.07.2022 10:01 Відповісти
"Слуги народа" это яркий пример борьбы и единства двух источников идиотизма - идиотизма Безуглой (женское начало) и идиотизма Тищенко (мужское начало)... но в конечном итоге не важно какой идиотизм победит, ведь цель "слуги народа" - идиотократия! То есть - идиотизм в чистом его виде, без каких-либо примесей и без каких-либо признаков мысли! Идиоты всей страны, соединяйтесь!
показати весь коментар
18.07.2022 01:58 Відповісти
Так они (идиоты) и соединились, в результате этого слияния родилось зелёное ******
показати весь коментар
18.07.2022 12:48 Відповісти
Танці! політичні танці , танцюють 2 Z@sssr@nci
показати весь коментар
18.07.2022 02:02 Відповісти
Цікаво чим цей цирк закінчиться
показати весь коментар
18.07.2022 02:04 Відповісти
Нічим хорошим
показати весь коментар
18.07.2022 11:46 Відповісти
корида коридорних
показати весь коментар
18.07.2022 02:05 Відповісти
А как по мне, что Коля-каклета, что Марфа Безмозглая все они проходимцы и негодяи. Только не сами они пришли к власти. Кто-то им в этом помог...Угадайте с трех раз
показати весь коментар
18.07.2022 04:58 Відповісти
Святой Николай угодник
показати весь коментар
18.07.2022 05:53 Відповісти
Відволікаючий маневр від повного провалу кадрової політики боневтіка.
А жодо цих двох гумускусів, то вони коштують один одного.
показати весь коментар
18.07.2022 06:12 Відповісти
Гавно команда созданная малоПИД...роским, бениным Нарко-Оманским Ослом из Отбросов всех мастей начала сыпаться, гопник и аферист коля Катлета кум Елдака и подстилка меРтвечука беЗумная, ставим ставки....
показати весь коментар
18.07.2022 06:34 Відповісти
Безуглая связана со всеми вами
показати весь коментар
18.07.2022 06:40 Відповісти
З обох боків таке лайно що і ставити нема чого.
показати весь коментар
18.07.2022 07:02 Відповісти
Двоє чобіт є пара. Гризня між ними - то є добре. Почали скидувати провину один на одного. Початок швидкого самознищення.
показати весь коментар
18.07.2022 08:06 Відповісти
Ух ти! Закарпатські партизани в стилі: сам дурак.
показати весь коментар
18.07.2022 08:23 Відповісти
агент на агенті і агентом поганяє-це така національність.
показати весь коментар
18.07.2022 08:25 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2022 08:31 Відповісти
Битва Титанів
показати весь коментар
18.07.2022 08:32 Відповісти
Родича, у званні підполковник, більше місяця мурижили перед призовом в АТО. Провіряли чи не шпигун і все таке інше. А тут сидить у ВРУ і не можуть розколоти. Може вона агент ШЕСТИ розвідок світу.
Та по мочі можна взнати чим вона дише. Оно ***** збирає мочу в чумодан щоб його не розсекретили.
показати весь коментар
18.07.2022 09:10 Відповісти
Почалося, ці негідники почали жерти одне одного. Колись то мало статись, просто війна прискорила процесс. Обоє що Безугла, що Котлєта - моральні виродки, жополизи що пролізли у владу з сотнями таких же "перукарів", "фізкультурників" та інщих
показати весь коментар
18.07.2022 09:19 Відповісти
пауки в банке.
показати весь коментар
18.07.2022 09:32 Відповісти
https://ibb.co/TBr4sfk
показати весь коментар
18.07.2022 09:55 Відповісти
Коля КОТЛЕТА, а ты перед ней ЖОПОЙ покрути - и она будет ТВОЯ на век.
показати весь коментар
18.07.2022 10:03 Відповісти
До цієї влади (зеленої) потрібні радикальні міри
показати весь коментар
18.07.2022 10:09 Відповісти
До Мата Харі далеченько, але гадить вже довго! ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ!!!
показати весь коментар
18.07.2022 10:10 Відповісти
.....оманські кнурі....без стида,без совісті.....
показати весь коментар
18.07.2022 10:20 Відповісти
Почався жабогадюкінг. Тільки все це театр, напоказ, для відволікання уваги від інших проблем. Зелена команда лідер з генерування зашкварів, вони це спеціально роблять.
показати весь коментар
18.07.2022 10:25 Відповісти
Такі дефініції, які використовує Тищенко і Безугла показують високий рівень ідіотизму , тих, хто при владі, прости Господи.
показати весь коментар
18.07.2022 10:27 Відповісти
А ще більший рівень у тих, хто з ручкою в кабінці для голосування вимальовував хрестики за них.(((
показати весь коментар
18.07.2022 11:16 Відповісти
дивіться youtu.be/2ehLYqsV7og
показати весь коментар
18.07.2022 10:41 Відповісти
Тищенко: "Засуджую Мар'яну Безуглую. Вона не перший народний депутат, який спробував так прославитися."
Сто пудов, Колян! Ти її випередив...

показати весь коментар
18.07.2022 10:54 Відповісти
Пішла вода в хату!!! Вони одне одного варті. Прикро, що у війну срач влаштували, бо партнери за нами спостерігають все пильніше.
показати весь коментар
18.07.2022 11:13 Відповісти
А чим же і ще слугам займатися у військовий час.
показати весь коментар
18.07.2022 12:03 Відповісти
Нічого тут з'ясовувати.
Всіх зелених треба судити. Одним лайном мазані.
показати весь коментар
18.07.2022 12:24 Відповісти
Тварь з Зе влади Василевська Смаглюк подруга Портнова закликала Бучанців 24 лютого
2022 го залишатися в Бучі, бо як вона казала мирне населення це не мета кацапів.

Джон Сміт

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
показати весь коментар
18.07.2022 12:32 Відповісти
ГНАТИ ОБОХ
показати весь коментар
18.07.2022 13:36 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2022 15:42 Відповісти
Це та,що пропонувала розстрілювати військових зсу на передовій.....
показати весь коментар
29.12.2022 15:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 