"Безугла пов’язана з Медведчуком, генерує конфлікти з військовослужбовцями ЗСУ, і є інструментом інформаційної війни на стороні агресора", - "слуга народу" Тищенко

Депутат Верховної Ради Микола Тищенко звинувачує свою колегу по фракції - нардепа Мар'яну Безуглу в дискредитації та намаганні зруйнувати імідж президента Володимира Зеленського під час військових дій, оскільки вона генерує конфлікти у владній команді.

Про це Тищенко повідомив Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.

"Засуджую Мар'яну Безуглую за системну генерацію конфліктів у команді влади! Вона використовує конфлікти для зростання своєї впізнаваності. Вона не перший народний депутат, який спробував так прославитися", - зазначив депутат.

За його словами, Безугла неодноразово провокує конфлікти своєю поведінкою.

"Але, на жаль, вона перший чинний депутат нашої партії, який генерує конфлікти: з військовослужбовцями ЗСУ, які на даний момент перебувають на передовій, діючими губернаторами, які є прямими повновладними представниками президента у найскладніших регіонах, і звичайно вона генерує конфлікти всередині партії. Мар'яна Безугла дискредитує, шкодить та свідомо намагається руйнувати імідж команди Президента у період військових дій", - вважає Тищенко.

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Також він заявив, що Безугла пов'язана з підозрюваним у державній зраді нардепом Віктором Медведчуком та його найближчим оточенням.

"Вона є інструментом інформаційної війни на стороні країні агресора. Ослаблення та конфлікти в нашій команді потрібні виключно ворогові. Нічого в неї не вийде!", - додав нардеп.

Крім того, Тищенко звернув увагу на конфлікт навколо глави федерації боксу України, в якому також активно бере участь Безугла.

"У цьому конфлікті куратори Безуглої мають безпосередній фінансовий та політичний інтерес. Все перераховане вище є неприпустимим для народного депутата! Жодних гучних дій у відповідь анонсувати не буду. Виносити сміття із хати не буду. Ми розберемося всередині самі. Ми сильні як ніколи!", - впевнений парламентар.

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Він підкреслив, що головним ворогом України є Росія, а колоборантами має займатися СБУ.