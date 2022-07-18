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Новини Національне антикорупційне бюро
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НАБУ (4981) САП (2163) Офіс Президента (1997) Смирнов Андрій (59) Офіс Генпрокурора (3153)

Після обрання керівника САП розблокується конкурс на директора НАБУ, - ОП

сап

Лише після обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури комісія зможе провести конкурс серед кандидатів на посаду очільника Національного антикорупційного бюро.

Комісія, що обиратиме серед кандидатів на посаду керівника НАБУ почне працювати тільки після того, як буде оголошено результати конкурсу на посаду очільника САП. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Причина - один з членів комісії входить до складу одразу обох конкурсних комісій, пояснив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов.

"Призначенню цього чиновника заважала суто технічна обставина на етапі організації проведення конкурсу на очільника НАБУ. Справа в тому, що до складу конкурсної комісії з обрання керівника НАБУ була запропонована людина, яка в момент, коли формувалася конкурсна комісія, була членом конкурсної комісії з добору прокурора САП. Кабмін спочатку звертався до міжнародних партнерів про можливу заміну цієї людини, але зрештою людина залишилася. Я думаю, що як тільки поставиться фінальна крапка в оголошенні результатів конкурсу на керівника САП, відповідно, дуже швидко розблокується друге питання", - підкреслив представник ОП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення, - Зеленський про обрання керівника САП

Крім того, за його словами, президент нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.

Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.

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Топ коментарі
+12
Результати конкурсу тільки затвердити, людина уже виграла,а не тупі розмови якби бабі щось,то і діда не потрібно. Ганьба і стидоба
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18.07.2022 11:54
+8
Коли ЗЕ на горі свисне.
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18.07.2022 11:50
+8
Технічна проблєма це - Смирнов , Татаров та Єрмак
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18.07.2022 12:03
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Коли ЗЕ на горі свисне.
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18.07.2022 11:50 Відповісти
Зедерьмачье,ХВАТИТ КОЗУ ВОДИТЬ‼️Гниды *****
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18.07.2022 13:01 Відповісти
Результати конкурсу тільки затвердити, людина уже виграла,а не тупі розмови якби бабі щось,то і діда не потрібно. Ганьба і стидоба
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18.07.2022 11:54 Відповісти
А тому що в ОП сидять одні у.бки, а закони в країні приймають козли і на все це спокійно споглядають стада баранів.
Уявіть собі, один з членів комісії захворів, потім інший, третій, не приведи господь помер від старості четвертий і шо??????????
А хер вам а не спецпрокурор, чи голова НАБУ, чекайте знову якоїсь мами. І головне все згідно законів прописаних всякими ********* портянками і гонучами.
Уже тільки за це ***.ство є кого вішати на фонарних стовбах а скільти там цього ***.ства розвелось??? І лише добавляється з кожними гівновиборами.
Зауважте !!!!!!!! Ніяких зрушень в цих питаннях навіть не намічається.
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18.07.2022 13:50 Відповісти
кто хочет делать - делает, кто не хочет - ищет отбрешки !!!
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18.07.2022 11:55 Відповісти
Не обрання, а призначення.
Керівник САП вже давно обраний на конкурсній основі.

Якщо ***** з ЗЄОПи знов кажуть про обрання, значить вони все ще намагаються незаконно пропхати на керівника САП свою людину.
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18.07.2022 12:03 Відповісти
Технічна проблєма це - Смирнов , Татаров та Єрмак
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18.07.2022 12:03 Відповісти
Поки підсрачника не дадуть, ніхто не зворухнеться. Так Віка ворог України чи друг?
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18.07.2022 12:04 Відповісти
Это уже похоже на дешевый сериал для домохозяек. Сценаристы продолжают уговаривать запасаться попкорном
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18.07.2022 12:10 Відповісти
Є бажання, - тисячі можливостей, нема бажання, - тисячі причин.
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18.07.2022 12:17 Відповісти
Зелесрань вважає народ за дурнів. Законно обраний керівник САП чекає свого Призначення.
Навіть до ворожки не ходити відомо кого він не влаштовує ні не Зеленського а віце Президента.
А зараз відносно нього знову наПадки йдуть....ні Бенедіктова ні СБУ не взяли на себе відПовідальність Прикрити діяльність крота.......... т ому їх відсторонили і знайшли того хто це обіцяв зробити. Оманський зашквар у дії.... Залишився рік Панувати цій мразоті.
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18.07.2022 12:28 Відповісти
Дешева відмазка. А відповідь тут проста, коли стало зрозуміло що Ярмак не зможе поставити свого очільника САП, він поставив свого прокурора і свого очільника СБУ. Генпрокурор може забирати справи у САП. Тепер Ярмак буде працювати над НАБУ
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18.07.2022 12:59 Відповісти
якби Українці працювали та платили податки так, як "працює" Zеліта аніматорів, то дермаки-зененські вже подохли би з голоду та висохли, матері його ковінька..
інопланетянин на Планеті Україна, Зеленський - сором та ганьба України, маю обОв"язок так казати, бо військові ЗСУ, особливо під час війни, люди підневільні і мають виконувати накази, навіть такого чЬуда, яке маємо ми на свою голову..
але дермак-татаров - це нЕ обраний Українцями персонал, як звичайні прибиральниці з ганчірками, які зовсім занедбали коридори та навіть не виносять сміття і мають бути просто звільнені.. якщо ж вони недоторкані, то напевно у смітті вони знайшли якусь брудну білизну Вошьдьа
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18.07.2022 13:00 Відповісти
а ну тепер хоч все стало зрозуміло чому рік втикали, тут дуже обгрунтована перепона на шляху виявляється
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18.07.2022 14:04 Відповісти
Воєнний стан. За саботаж- розстріл. Так було би справедливо.
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18.07.2022 14:07 Відповісти
Зеленокодла продолжают играть свою партитуру,вместо того чтобы утвердить уже выбранную кандидатуру.
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18.07.2022 15:58 Відповісти
Земразота и его методы управления недалеко ушли от *************
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18.07.2022 16:04 Відповісти
 
 