Після обрання керівника САП розблокується конкурс на директора НАБУ, - ОП
Лише після обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури комісія зможе провести конкурс серед кандидатів на посаду очільника Національного антикорупційного бюро.
Комісія, що обиратиме серед кандидатів на посаду керівника НАБУ почне працювати тільки після того, як буде оголошено результати конкурсу на посаду очільника САП. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Причина - один з членів комісії входить до складу одразу обох конкурсних комісій, пояснив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов.
"Призначенню цього чиновника заважала суто технічна обставина на етапі організації проведення конкурсу на очільника НАБУ. Справа в тому, що до складу конкурсної комісії з обрання керівника НАБУ була запропонована людина, яка в момент, коли формувалася конкурсна комісія, була членом конкурсної комісії з добору прокурора САП. Кабмін спочатку звертався до міжнародних партнерів про можливу заміну цієї людини, але зрештою людина залишилася. Я думаю, що як тільки поставиться фінальна крапка в оголошенні результатів конкурсу на керівника САП, відповідно, дуже швидко розблокується друге питання", - підкреслив представник ОП.
Крім того, за його словами, президент нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.
Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.
Будь ласка, зачекайте...
Уявіть собі, один з членів комісії захворів, потім інший, третій, не приведи господь помер від старості четвертий і шо??????????
А хер вам а не спецпрокурор, чи голова НАБУ, чекайте знову якоїсь мами. І головне все згідно законів прописаних всякими ********* портянками і гонучами.
Уже тільки за це ***.ство є кого вішати на фонарних стовбах а скільти там цього ***.ства розвелось??? І лише добавляється з кожними гівновиборами.
Зауважте !!!!!!!! Ніяких зрушень в цих питаннях навіть не намічається.
Керівник САП вже давно обраний на конкурсній основі.
Якщо ***** з ЗЄОПи знов кажуть про обрання, значить вони все ще намагаються незаконно пропхати на керівника САП свою людину.
Навіть до ворожки не ходити відомо кого він не влаштовує ні не Зеленського а віце Президента.
А зараз відносно нього знову наПадки йдуть....ні Бенедіктова ні СБУ не взяли на себе відПовідальність Прикрити діяльність крота.......... т ому їх відсторонили і знайшли того хто це обіцяв зробити. Оманський зашквар у дії.... Залишився рік Панувати цій мразоті.
інопланетянин на Планеті Україна, Зеленський - сором та ганьба України, маю обОв"язок так казати, бо військові ЗСУ, особливо під час війни, люди підневільні і мають виконувати накази, навіть такого чЬуда, яке маємо ми на свою голову..
але дермак-татаров - це нЕ обраний Українцями персонал, як звичайні прибиральниці з ганчірками, які зовсім занедбали коридори та навіть не виносять сміття і мають бути просто звільнені.. якщо ж вони недоторкані, то напевно у смітті вони знайшли якусь брудну білизну Вошьдьа