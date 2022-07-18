После избрания руководителя САП разблокируется конкурс на директора НАБУ, - ОП
После объявления финальных результатов конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры должна быть разблокирована работа комиссии по отбору кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро, поскольку один человек является одновременно членом обеих конкурсных комиссий.
Комиссия, которая будет выбирать среди кандидатов на должность руководителя НАБУ, начнет работать только после того, как будут объявлены результаты конкурса на должность руководителя САП. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Причина – один из членов комиссии входит в состав сразу обеих конкурсных комиссий, пояснил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.
"Назначению этого чиновника мешало чисто техническое обстоятельство на этапе организации проведения конкурса на руководителя НАБУ. Дело в том, что в состав конкурсной комиссии по избранию руководителя НАБУ был предложен человек, который в момент, когда формировалась конкурсная комиссия, был членом конкурсной комиссии по отбору прокурора САП. Кабмин сначала обращался к международным партнерам о возможной замене этого человека, но в итоге человек остался. Я думаю, что как только поставится финальная точка в объявлении результатов конкурса на руководителя САП, соответственно, очень быстро разблокируется второй вопрос", - отметил он.
Кроме того, по его словам, президент недавно отметил необходимость назначения руководителей этих ведомств, но юридически решение конкурсной комиссии не зависит от Офиса Президента или главы государства.
Ранее глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль говорила, что пока нет кворума для проведения заседания по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, потому что некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.
Пожалуйста, подождите...
Уявіть собі, один з членів комісії захворів, потім інший, третій, не приведи господь помер від старості четвертий і шо??????????
А хер вам а не спецпрокурор, чи голова НАБУ, чекайте знову якоїсь мами. І головне все згідно законів прописаних всякими ********* портянками і гонучами.
Уже тільки за це ***.ство є кого вішати на фонарних стовбах а скільти там цього ***.ства розвелось??? І лише добавляється з кожними гівновиборами.
Зауважте !!!!!!!! Ніяких зрушень в цих питаннях навіть не намічається.
Керівник САП вже давно обраний на конкурсній основі.
Якщо ***** з ЗЄОПи знов кажуть про обрання, значить вони все ще намагаються незаконно пропхати на керівника САП свою людину.
Навіть до ворожки не ходити відомо кого він не влаштовує ні не Зеленського а віце Президента.
А зараз відносно нього знову наПадки йдуть....ні Бенедіктова ні СБУ не взяли на себе відПовідальність Прикрити діяльність крота.......... т ому їх відсторонили і знайшли того хто це обіцяв зробити. Оманський зашквар у дії.... Залишився рік Панувати цій мразоті.
інопланетянин на Планеті Україна, Зеленський - сором та ганьба України, маю обОв"язок так казати, бо військові ЗСУ, особливо під час війни, люди підневільні і мають виконувати накази, навіть такого чЬуда, яке маємо ми на свою голову..
але дермак-татаров - це нЕ обраний Українцями персонал, як звичайні прибиральниці з ганчірками, які зовсім занедбали коридори та навіть не виносять сміття і мають бути просто звільнені.. якщо ж вони недоторкані, то напевно у смітті вони знайшли якусь брудну білизну Вошьдьа