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Новости Политика УкраиныКиевские новости
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НАБУ (4031) взятка (5958) Киевсовет (1339) САП (1948) Слуга народа (2548) Трубицын (33)

НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве депутата Киевсовета Трубицына

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

владислав,трубіцин

Завершено следствие по делу о получении 1,39 млн гривен неправомерной выгоды депутатом Киевского горсовета.

Прокурором САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета), его помощника, директора КП, двух заместителей директоров КП, а также приближенного к депутату лица, разоблаченного на получении 1,39 млн гривен неправомерной выгоды, рассказала пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что депутат Киевсовета в сговоре со своим помощником, директором КП и заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний и обеспечение беспрепятственного использования этих точек.

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В рамках расследования было установлено семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах.

За свои услуги участники преступной схемы предложили предоставить им 1,39 млн гривен в год.

Указанные лица были разоблачены в феврале 2022 года при передаче части оговоренных средств, а именно 1,26 млн гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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На сегодняшний день материалы уголовного производства открыты стороне защиты.

Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн. Трубицина отправили в СИЗО, как и его подельников. 15 февраля все обвиняемые по этому делу вышли под залог.

"Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ. В результате, "слуга народа" Трубицын остановил свое членство в партии на период расследования.
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Топ комментарии
+8
ЗЕЛЕНСКОГО ОКРУЖАЕТ ВСЁ БОЛЬШЕЕ И БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПНИКОВ ИЗ ЕГО ПАРТИИ "СУКИ НАРОДА". ВОПРОС : КАК ОНИ ПОПАЛИ В ЕГО ОКРУЖЕНИЕ? ЭТО ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДРУЗЬЯ? ТОГДА КТО ЖЕ ОН САМ, УХВАТИВШИЙ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ИНДУЛИГЕНЦИЮ?
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20.06.2022 18:55
+6
Читайте уважніше, Трубіцин - депутат від Слуги народу.
Це ще той ділок. Починав з торгівлі книжками на Петрівці, а потім вирішив заробляти по крупному. Подався в "слуги" і пішло й поїхало.
Як то кажуть: яке їхало, таке й здибало!
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20.06.2022 18:46
+6
Зебіли, кого ви привели до влади?
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20.06.2022 19:07
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Це Зеля капає під Кличка ? Що вже і САП стало охранкою ?
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20.06.2022 18:39 Ответить
Тепер зрозуміло, чому міняти Ситника - "на часі".
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20.06.2022 18:43 Ответить
Ігарьвалєріч на чіле : https://twitter.com/qwest__/status/1538434617447002112
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20.06.2022 19:04 Ответить
Пыль!!!!Зеля с Каломойшей в мильйон раз больше ********!!!!
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20.06.2022 18:44 Ответить
ПИТАННЯ : ЧОМУ , КОЛИ ЗАШКВАРЮЄТЬСЯ ЧЕРГОВИЙ ДЕПУТАТ - ВІН ОБОВ"ЯЗКОВО З ПАРТІЇ СЛУГА НАРОТА ?
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20.06.2022 19:03 Ответить
Читайте уважніше, Трубіцин - депутат від Слуги народу.
Це ще той ділок. Починав з торгівлі книжками на Петрівці, а потім вирішив заробляти по крупному. Подався в "слуги" і пішло й поїхало.
Як то кажуть: яке їхало, таке й здибало!
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20.06.2022 18:46 Ответить
ЗЕЛЕНСКОГО ОКРУЖАЕТ ВСЁ БОЛЬШЕЕ И БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПНИКОВ ИЗ ЕГО ПАРТИИ "СУКИ НАРОДА". ВОПРОС : КАК ОНИ ПОПАЛИ В ЕГО ОКРУЖЕНИЕ? ЭТО ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДРУЗЬЯ? ТОГДА КТО ЖЕ ОН САМ, УХВАТИВШИЙ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ИНДУЛИГЕНЦИЮ?
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20.06.2022 18:55 Ответить
Зебіли, кого ви привели до влади?
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20.06.2022 19:07 Ответить
Мені подобаються деталі: збитки склали 1 млн гривень, а заставу ВАС вимагаєт у 14 млн 886 тис гр.
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20.06.2022 19:12 Ответить
Та все просто як кут будинку - чим вища сума застави тим більший хабар суддям. ЗАКОН в Україні помер ще тоді коли на кожній позовній заяві до суду в правому верхньому куті почили проставляти "ціну питання" для зручності вираховування "такси"...
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20.06.2022 19:50 Ответить
Найімовірніше, що в суді справ Трубіцина вилетить у трубу (Слуги своих не бросают).
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20.06.2022 20:00 Ответить
фейсом схожий на Наумова,
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20.06.2022 22:32 Ответить
Обоє рускагаварящие, обоє хабарники зі стажем, обоє наближені до верхівки зеленої плісняви. Чорти, одним словом, але свої чорти
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20.06.2022 22:33 Ответить
Ну й що ? Думаєте йому хоч щось буде? Хоча може у верховну переведуть.
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20.06.2022 22:38 Ответить
 
 