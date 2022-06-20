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НАБУ (3427) хабар (3992) Київрада (454) САП (1842) Слуга народу (2545) Трубіцин (45)

НАБУ завершило розслідування справи про хабарництво депутата Київради Трубіцина

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

владислав,трубіцин

Завершено слідство у справі щодо одержання 1,39 млн гривень неправомірної вигоди депутатом Київської міськради.

Прокурором САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради), його помічника, директора КП, двох заступників директорів КП, а також наближеної до депутата особи, яких викрито на одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди, розповіла пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок.

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В рамках розслідування було встановлено сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах.

За свої послуги учасники злочинної схеми запропонували надати їм 1,39 млн гривень на рік.

Вказаних осіб було викрито у лютому 2022 року під час передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн гривень.

Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

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На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту.

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн. Трубіцина відправили до СІЗО, так само як і його спільників. 15 лютого всі обвинувачувані у цій справі вийшли під заставу.

Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ. В результаті, "слуга народу" Трубіцин зупинив своє членство у партії на період розслідування.
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Топ коментарі
+8
ЗЕЛЕНСКОГО ОКРУЖАЕТ ВСЁ БОЛЬШЕЕ И БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПНИКОВ ИЗ ЕГО ПАРТИИ "СУКИ НАРОДА". ВОПРОС : КАК ОНИ ПОПАЛИ В ЕГО ОКРУЖЕНИЕ? ЭТО ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДРУЗЬЯ? ТОГДА КТО ЖЕ ОН САМ, УХВАТИВШИЙ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ИНДУЛИГЕНЦИЮ?
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20.06.2022 18:55
+6
Читайте уважніше, Трубіцин - депутат від Слуги народу.
Це ще той ділок. Починав з торгівлі книжками на Петрівці, а потім вирішив заробляти по крупному. Подався в "слуги" і пішло й поїхало.
Як то кажуть: яке їхало, таке й здибало!
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20.06.2022 18:46
+6
Зебіли, кого ви привели до влади?
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20.06.2022 19:07
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Це Зеля капає під Кличка ? Що вже і САП стало охранкою ?
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20.06.2022 18:39 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому міняти Ситника - "на часі".
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20.06.2022 18:43 Відповісти
Ігарьвалєріч на чіле : https://twitter.com/qwest__/status/1538434617447002112
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20.06.2022 19:04 Відповісти
Пыль!!!!Зеля с Каломойшей в мильйон раз больше ********!!!!
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20.06.2022 18:44 Відповісти
ПИТАННЯ : ЧОМУ , КОЛИ ЗАШКВАРЮЄТЬСЯ ЧЕРГОВИЙ ДЕПУТАТ - ВІН ОБОВ"ЯЗКОВО З ПАРТІЇ СЛУГА НАРОТА ?
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20.06.2022 19:03 Відповісти
Читайте уважніше, Трубіцин - депутат від Слуги народу.
Це ще той ділок. Починав з торгівлі книжками на Петрівці, а потім вирішив заробляти по крупному. Подався в "слуги" і пішло й поїхало.
Як то кажуть: яке їхало, таке й здибало!
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20.06.2022 18:46 Відповісти
ЗЕЛЕНСКОГО ОКРУЖАЕТ ВСЁ БОЛЬШЕЕ И БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПНИКОВ ИЗ ЕГО ПАРТИИ "СУКИ НАРОДА". ВОПРОС : КАК ОНИ ПОПАЛИ В ЕГО ОКРУЖЕНИЕ? ЭТО ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДРУЗЬЯ? ТОГДА КТО ЖЕ ОН САМ, УХВАТИВШИЙ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ИНДУЛИГЕНЦИЮ?
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20.06.2022 18:55 Відповісти
Зебіли, кого ви привели до влади?
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20.06.2022 19:07 Відповісти
Мені подобаються деталі: збитки склали 1 млн гривень, а заставу ВАС вимагаєт у 14 млн 886 тис гр.
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20.06.2022 19:12 Відповісти
Та все просто як кут будинку - чим вища сума застави тим більший хабар суддям. ЗАКОН в Україні помер ще тоді коли на кожній позовній заяві до суду в правому верхньому куті почили проставляти "ціну питання" для зручності вираховування "такси"...
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20.06.2022 19:50 Відповісти
Найімовірніше, що в суді справ Трубіцина вилетить у трубу (Слуги своих не бросают).
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20.06.2022 20:00 Відповісти
фейсом схожий на Наумова,
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20.06.2022 22:32 Відповісти
Обоє рускагаварящие, обоє хабарники зі стажем, обоє наближені до верхівки зеленої плісняви. Чорти, одним словом, але свої чорти
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20.06.2022 22:33 Відповісти
Ну й що ? Думаєте йому хоч щось буде? Хоча може у верховну переведуть.
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20.06.2022 22:38 Відповісти
 
 