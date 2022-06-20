НАБУ завершило розслідування справи про хабарництво депутата Київради Трубіцина

Завершено слідство у справі щодо одержання 1,39 млн гривень неправомірної вигоди депутатом Київської міськради.

Прокурором САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради), його помічника, директора КП, двох заступників директорів КП, а також наближеної до депутата особи, яких викрито на одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди, розповіла пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.



Слідством встановлено, що депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок.

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В рамках розслідування було встановлено сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах.



За свої послуги учасники злочинної схеми запропонували надати їм 1,39 млн гривень на рік.



Вказаних осіб було викрито у лютому 2022 року під час передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн гривень.



Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

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На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту.

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн. Трубіцина відправили до СІЗО, так само як і його спільників. 15 лютого всі обвинувачувані у цій справі вийшли під заставу.

Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ. В результаті, "слуга народу" Трубіцин зупинив своє членство у партії на період розслідування.