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переселенці (952) Міністерство з питань окупованих територій (450) Верещук (674)

До настання холодів переселенців забезпечать утепленим житлом, - Верещук

верещук

Громадяни, що отримали статус внутрішньо переміщених осіб, та тимчасово проживають в приміщеннях, що непристосовані для холодів, будуть забезпечені житлом з комфортними умовами в осінньо-зимовий період.

Про це 18 липня повідомила віце-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, місцеві органи влади розробляють плани утеплення місць для розселення переселенців та готують документацію для проведення державних закупівель необхідних матеріалів. Процедури проведення закупівель будуть спрощені для пришвидшення процесів реконструкції будівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми очікуємо нову хвилю переміщень українців зі сходу на захід з початком опалювального сезону, - Верещук

"Ми також розраховуємо на міжнародних партнерів: ЮНІСЕФ, ООН, Організацію з міграції й інші гуманітарні організації – на їхню допомогу: ваучерами на опалення, вугіллям, дровами й усім необхідним для зимового періоду", – наголосила Верещук.

Раніше повідомлялося, що з тимчасово окупованих територій евакуюються громадяни. Лише Запоріжжя приймає більше тисячі переселенців щодня. Українці виїжджають з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, Херсонщини.

Також читайте: Переселенців не можна виселяти із навчальних закладів без надання альтернативного житла, - Верещук
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Топ коментарі
+10
врет, потому как война не окончилась и сколько еще будет разрушено никто не знает.
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18.07.2022 16:51
+9
І не розумію чому ці потвора досі не арештована і не годує вошей на кічі!?
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18.07.2022 16:55
+4
Максимум,что она родит-это буржуйки в спортзалах.А буржуйки будет поставлять особа,приближённая к императору Зе.
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18.07.2022 17:37
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врет, потому как война не окончилась и сколько еще будет разрушено никто не знает.
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18.07.2022 16:51 Відповісти
І не розумію чому ці потвора досі не арештована і не годує вошей на кічі!?
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18.07.2022 16:55 Відповісти
В селах України пустують будинки, заселяйте.
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18.07.2022 16:58 Відповісти
Схоже ти давно в Україні був.
Немає вільного житла в селах. Немає.
На виселках, на хуторах де інде, але там розруха та до найближчої цівілізації кілометри непроїзних доріг.
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18.07.2022 18:44 Відповісти
а ещё будет требовать от международных партнёров нового транша, для покупки меха молодого дермантина, собственно на утепление самого жилья.
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18.07.2022 17:02 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 17:04 Відповісти
Максимум,что она родит-это буржуйки в спортзалах.А буржуйки будет поставлять особа,приближённая к императору Зе.
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18.07.2022 17:37 Відповісти
Верещучка, от тільки не п@зди!!!
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18.07.2022 17:59 Відповісти
Раз верещучка обіцяє, то поганенькі перспективи у бідних переселенців!
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18.07.2022 18:11 Відповісти
Некомпетентна тьотя, зовсім не розуміе про що говорить. Поясніть ій скільки це в мілліардах долларів.
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18.07.2022 18:26 Відповісти
 
 