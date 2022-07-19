Рейтинг Білорусі знижений до "обмеженого дефолту", - агентство Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, яке базується в Лондоні, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті для республіки Білорусь із "C" до "RD". Новий показник означає "обмежений дефолт".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське.

Там пояснили, що Fitch знизило рейтинг Білорусі після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона за єврооблігаціями 2027 року.

"Рейтинг дефолту емітента" відображає здатність країни (чи організації) повернути взяті кредити.

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Нагадаємо, 14 липня міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило уряд Білорусі, що вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу в національній валюті.

Мінфін Білорусі 29 червня офіційно повідомив, що країна провела платіж по єврооблігаціях у білоруських рублях. Раніше Нацбанк Білорусі дозволив таке робити. Гроші переказали на спецрахунок білоруського банку і запропонували платіжному агенту самостійно забрати їх із цього рахунку та розрахуватися з інвесторами.

Платіж у нацвалюті суперечить документації облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

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