Рейтинг Білорусі знижений до "обмеженого дефолту", - агентство Fitch
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, яке базується в Лондоні, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті для республіки Білорусь із "C" до "RD". Новий показник означає "обмежений дефолт".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське.
Там пояснили, що Fitch знизило рейтинг Білорусі після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона за єврооблігаціями 2027 року.
"Рейтинг дефолту емітента" відображає здатність країни (чи організації) повернути взяті кредити.
Нагадаємо, 14 липня міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило уряд Білорусі, що вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу в національній валюті.
Мінфін Білорусі 29 червня офіційно повідомив, що країна провела платіж по єврооблігаціях у білоруських рублях. Раніше Нацбанк Білорусі дозволив таке робити. Гроші переказали на спецрахунок білоруського банку і запропонували платіжному агенту самостійно забрати їх із цього рахунку та розрахуватися з інвесторами.
Платіж у нацвалюті суперечить документації облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.
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https://charter97.org/ru/news/2022/7/18/507206/
Санкції працюють.
113,5 тисяч комерційних підприємств закрилися в країні з березня по червень, коли щодо економіки було введено найжорстокіші західні санкції, підрахували аналітики аудиторсько-консалтингової мережі FinExpertiza на підставі даних ФНП, пише Finanz.
Темпи вимирання бізнесу - у середньому по 930 компаній на день - прискорилися на 17,5% рік до року і впритул наблизилися до рекорду, встановленого в період пандемії (137,9 тисяч компаній за 4 місяці).
https://charter97.org/ru/news/2022/7/18/507230/
а Білоруський приватний Бізнес -скоріше "Фількіна грамота" в автократії Лукашенко і при його скоріше колгоспно-соціалістичній системі,що "кормилась" на різниці купівлі-продажу рашистської нафти...