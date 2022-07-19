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Fitch (333) Білорусь (7834) дефолт (203)

Рейтинг Білорусі знижений до "обмеженого дефолту", - агентство Fitch

лукашенко

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, яке базується в Лондоні, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті для республіки Білорусь із "C" до "RD". Новий показник означає "обмежений дефолт".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське.

Там пояснили, що Fitch знизило рейтинг Білорусі після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона за єврооблігаціями 2027 року.

"Рейтинг дефолту емітента" відображає здатність країни (чи організації) повернути взяті кредити.

Читайте: Білоруські локомотиви, які перевозили товари для забезпечення російської армії, передано в АРМА, - прокуратура. ФОТО

Нагадаємо, 14 липня міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило уряд Білорусі, що вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу в національній валюті.

Мінфін Білорусі 29 червня офіційно повідомив, що країна провела платіж по єврооблігаціях у білоруських рублях. Раніше Нацбанк Білорусі дозволив таке робити. Гроші переказали на спецрахунок білоруського банку і запропонували платіжному агенту самостійно забрати їх із цього рахунку та розрахуватися з інвесторами.

Платіж у нацвалюті суперечить документації облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

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Це Білорусія, а Білорусь бульбаші просрали.
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19.07.2022 08:58 Відповісти
За підсумками січня-травня 2022 року, близько чверті флагманських компаній Білорусі були нерентабельними. Це означає, що вони зазнавали збитків від реалізації продукції.

https://charter97.org/ru/news/2022/7/18/507206/
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19.07.2022 09:16 Відповісти
яка нахрен республіка? це де-дакто а скоро і де-юре білоруська область Мордора
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19.07.2022 09:01 Відповісти
Російський бізнес згасає зі швидкістю майже тисяча компаній в день.

Санкції працюють.

113,5 тисяч комерційних підприємств закрилися в країні з березня по червень, коли щодо економіки було введено найжорстокіші західні санкції, підрахували аналітики аудиторсько-консалтингової мережі FinExpertiza на підставі даних ФНП, пише Finanz.
Темпи вимирання бізнесу - у середньому по 930 компаній на день - прискорилися на 17,5% рік до року і впритул наблизилися до рекорду, встановленого в період пандемії (137,9 тисяч компаній за 4 місяці).

https://charter97.org/ru/news/2022/7/18/507230/

а Білоруський приватний Бізнес -скоріше "Фількіна грамота" в автократії Лукашенко і при його скоріше колгоспно-соціалістичній системі,що "кормилась" на різниці купівлі-продажу рашистської нафти...
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19.07.2022 09:12 Відповісти
Ну да, тому кажу - якщо білоруси сюди полізуть, то наші мають одразу з HIMARS чи Точкою-У нанести удар по Мозирському НПЗ! Він, правда, і так простоює переважно зараз, але все одно...
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19.07.2022 09:30 Відповісти
 
 