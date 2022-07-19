ЄС продовжив дію безоплатного роумінгу для українців, - Мінцифри

Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу щодо безплатного роумінгу для українців продовжує діяти.

"Попередньо домовленості були на 3 місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців. Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

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Продовжуємо боротьбу на телеком-фронті!

Дякуємо НКЕК, Європейській Комісії та BEREC за зусилля, щоб українці в ЄС залишалися на зв’язку з близькими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 24 мобільні оператори ЄС та три мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. На початку липня Єврокомісія закликала операторів зв’язку піти назустріч українцям, які виїхали до Європи через війну, та надалі зберігати для них можливість телефонувати додому з безкоштовним або пільговим роумінгом.