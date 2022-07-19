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ЄС продовжив дію безоплатного роумінгу для українців, - Мінцифри

роуминг

Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу щодо безплатного роумінгу для українців продовжує діяти.

"Попередньо домовленості були на 3 місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців. Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС виділить €433 мільйони трьом країнам на підтримку біженців з України

Продовжуємо боротьбу на телеком-фронті!

Дякуємо НКЕК, Європейській Комісії та BEREC за зусилля, щоб українці в ЄС залишалися на зв’язку з близькими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 24 мобільні оператори ЄС та три мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. На початку липня Єврокомісія закликала операторів зв’язку піти назустріч українцям, які виїхали до Європи через війну, та надалі зберігати для них можливість телефонувати додому з безкоштовним або пільговим роумінгом.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1549242793469657090 9h

Арестович сказав, що СРСР - це найкраще, що було на цій теритрії. Червоний терор, Голодомор, знищення українців і України, як такої - найкраще. А якби подякував Порошенку за Армію чи Безвіз - був би звільнений з ОПУ. Такі там пріоритети.
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19.07.2022 17:24
+4
А це коли захочеш позвонити бабусі, яка про смартфони чула, але користуватися не вміє, то зрозумієш шьто такое роумінг.
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19.07.2022 17:21
+4
До кафешки, бібліотеки та публічного місця ще допетлять треба, а як інтернета нема, гугл мапс не покаже як. Не кажучи вже про те, що швидкість публічного вайфая як правило не то шо дзвінок, а просто поштову скриньку в інтернеті відкрить не дозволяє. Не кажучи вже про повну відсутність безпеки публічних точок доступу... Таке шось ви придумуєте. Зараз не 2010-ті, мобільний інтернет - вєщь.
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19.07.2022 17:57
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А шо такое роуменг во времена интернета? Сейчас же не 90е
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19.07.2022 17:19 Відповісти
шо таке? Это когда на твоей карточке есть не только бесплатные звонки но и бесплатный инет в стране пребывания.
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19.07.2022 17:25 Відповісти
Вайфай расшаренный в любой кафешке, библиотеке и публичном месте, звони не хочу. Плюс не байдужие громадяны на своих роутерах делают ограниченную гостевую сеть для нужденных, хоть и не быструю, но позвонить хватит.
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19.07.2022 17:29 Відповісти
До кафешки, бібліотеки та публічного місця ще допетлять треба, а як інтернета нема, гугл мапс не покаже як. Не кажучи вже про те, що швидкість публічного вайфая як правило не то шо дзвінок, а просто поштову скриньку в інтернеті відкрить не дозволяє. Не кажучи вже про повну відсутність безпеки публічних точок доступу... Таке шось ви придумуєте. Зараз не 2010-ті, мобільний інтернет - вєщь.
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19.07.2022 17:57 Відповісти
У многих выехавших простые кнопочные телефоны
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19.07.2022 17:34 Відповісти
😂😂😂 да ладно
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19.07.2022 17:41 Відповісти
Все кто с кнопками остался в Украине)
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19.07.2022 20:55 Відповісти
А це коли захочеш позвонити бабусі, яка про смартфони чула, але користуватися не вміє, то зрозумієш шьто такое роумінг.
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19.07.2022 17:21 Відповісти
вот только говностар продолжает сдирать по 50 грн в день "за надання послуг в роумінгу"
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19.07.2022 17:22 Відповісти
й LifeCell забанив всі мої картки за несплату

користуюсь болгарською карткою, до речі в Україні дивні речі трапляються с таріфами
от я купив болгарьску так звану передплатну картку, поклав на неї 4 евро
й поки я їх не спалю дзвінками, вони там будуть - через рік, через 10 років
коштує дзвінок 20 евро-центів на хвилину, але інтернет дзвінки майже безкоштовні, тобто трафіка там достаньо щоб ходити цілими днями з включеним телефоном, та спілкуватися Ватсапом наприклад

а потім влада України пише, що 65% тих, хто виїхав до Європи, до України повертатися не бажає
ви зробить людьськи закони по перше, ну я поклав 100 гривен на картку, ЧОМУ ЧОРТ ПОБЕРІ вони згораються через місяць, навіть якщо я не зробив жодного дзвінка

чому в Європі НЕ згорають, а чорти ЗЕлені?
вам не потрібно, щоб країна була нормальною?
ну деріть три шкіри за розтоможку, намагайтеся зробити всіх програмістів, що працюють через інтернет - пдприемцями, а от сьогодні був месажд, що всі хто працює через Інет ПОВНІСТЮ звільнені від податків у Європі. Пошукайте сьогодняшне повідомлення про Польщу.
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19.07.2022 18:28 Відповісти
а еще меня убило, что КАСКО заграницей, в случае безаварийной ездьі, переходит на следующий год!!!! а у нас снова плати
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19.07.2022 19:43 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1549242793469657090 9h

Арестович сказав, що СРСР - це найкраще, що було на цій теритрії. Червоний терор, Голодомор, знищення українців і України, як такої - найкраще. А якби подякував Порошенку за Армію чи Безвіз - був би звільнений з ОПУ. Такі там пріоритети.
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19.07.2022 17:24 Відповісти
 
 