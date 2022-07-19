ЄС продовжив дію безоплатного роумінгу для українців, - Мінцифри
Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу щодо безплатного роумінгу для українців продовжує діяти.
"Попередньо домовленості були на 3 місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців. Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.
Продовжуємо боротьбу на телеком-фронті!
Дякуємо НКЕК, Європейській Комісії та BEREC за зусилля, щоб українці в ЄС залишалися на зв’язку з близькими", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні 24 мобільні оператори ЄС та три мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. На початку липня Єврокомісія закликала операторів зв’язку піти назустріч українцям, які виїхали до Європи через війну, та надалі зберігати для них можливість телефонувати додому з безкоштовним або пільговим роумінгом.
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користуюсь болгарською карткою, до речі в Україні дивні речі трапляються с таріфами
от я купив болгарьску так звану передплатну картку, поклав на неї 4 евро
й поки я їх не спалю дзвінками, вони там будуть - через рік, через 10 років
коштує дзвінок 20 евро-центів на хвилину, але інтернет дзвінки майже безкоштовні, тобто трафіка там достаньо щоб ходити цілими днями з включеним телефоном, та спілкуватися Ватсапом наприклад
а потім влада України пише, що 65% тих, хто виїхав до Європи, до України повертатися не бажає
ви зробить людьськи закони по перше, ну я поклав 100 гривен на картку, ЧОМУ ЧОРТ ПОБЕРІ вони згораються через місяць, навіть якщо я не зробив жодного дзвінка
чому в Європі НЕ згорають, а чорти ЗЕлені?
вам не потрібно, щоб країна була нормальною?
ну деріть три шкіри за розтоможку, намагайтеся зробити всіх програмістів, що працюють через інтернет - пдприемцями, а от сьогодні був месажд, що всі хто працює через Інет ПОВНІСТЮ звільнені від податків у Європі. Пошукайте сьогодняшне повідомлення про Польщу.
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1549242793469657090 9h
Арестович сказав, що СРСР - це найкраще, що було на цій теритрії. Червоний терор, Голодомор, знищення українців і України, як такої - найкраще. А якби подякував Порошенку за Армію чи Безвіз - був би звільнений з ОПУ. Такі там пріоритети.