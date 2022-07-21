Російські пропагандисти зі Sputnik News збанкрутували у Франції через санкції

Кремлівське інформаційне агентство Sputnik News перебуває у процесі ліквідації у Франції після заборони російських державних ЗМІ, прийнятої Європейським Союзом після початку вторгнення в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Ліквідація була призначена судом ще 4 травня і може тривати до 2024 року, заявив керівник Sputnik News у Франції Володимир Морозов.

27 співробітників компанії у Франції, зарплата яких покривалася схемою гарантії заробітної плати, були звільнені незабаром після цього рішення.

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Економічна модель Sputnik News, онлайн-медіа, запущеного в 2014 році, повністю спиралася на одного російського клієнта, афілійованого з Кремлем, організацію "Россия сегодня", яка замовляла у нього сюжети та репортажі, пояснив ліквідатор компанії Крістоф Бассе, призначений судом.

Після запровадження європейських санкцій "Россия сегодня" розірвала контракт у квітні, і Sputnik ненадовго потрапив у судове провадження, яке потім було перетворено на ліквідацію.

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Компанія має близько 500 000 євро зобов'язань, включаючи соціальні та податкові борги. "Близько половини цієї суми знаходиться в Росії, але спроби повернути їх поки що безуспішні", - сказав Бассе.

Новинний канал RT France, з іншого боку, продовжує вести мовлення французькою мовою та публікувати статті на своєму сайті, який залишається доступним через VPN.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російський пропагандистський канал іномовлення RT, заблокований на території ЄС через санкції, створив понад десяток копій своїх сайтів іншими мовами, щоб уникнути обмежень.

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Нагадаємо, на початку березня за рішенням Ради ЄС у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik. 30 березня французька філія RT France отримала відмову у Суді ЄС щодо призупинення санкцій.