Відтепер деякі свідоцтва та витяги можна замовляти в "Дії" онлайн
Українцям дозволили замовляти свідоцтва чи витяги із документів онлайн – на порталі Дія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Дії". У Мінцифри припускають, що така функція стане в пригоді насамперед тим, хто втратили документи під час бойових дій чи переїзду.
Йдеться, наприклад, про свідоцтво про народження, шлюб, смерть, або ж витяги про реєстрацію та розірвання шлюбу. Раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити до органів запису актів цивільного стану (РАЦС).
Для замовлення документів необхідно заповнити заяву на порталі "Дія". Отримати можна свідоцтва та витяги про такі події:
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народження;
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смерть;
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зміна імені;
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реєстрація шлюбу;
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розірвання шлюбу.
Після замовлення документ можна особисто забрати у РАЦСі. Інший варіант – оформлення доставки "Укрпоштою".
Також можна замовити документи для найближчих родичів – дітей, батьків, братів чи сестер. У такому разі до заяви необхідно додати скани документів, що підтверджують родинні зв'язки.
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Тестируют, т. сказать
Цифрові бази даних в сотні раз надійніші. Вибори тоді взагалі кожен день можна буде проводити.
Головне ще відмінити "Таємне голосування" щоб кожен ніс відповідальність за свій вибір і тоді забудьте за будь які махінації.