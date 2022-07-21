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Відтепер деякі свідоцтва та витяги можна замовляти в "Дії" онлайн

Українцям дозволили замовляти свідоцтва чи витяги із документів онлайн – на порталі Дія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Дії". У Мінцифри припускають, що така функція стане в пригоді насамперед тим, хто втратили документи під час бойових дій чи переїзду.

Йдеться, наприклад, про свідоцтво про народження, шлюб, смерть, або ж витяги про реєстрацію та розірвання шлюбу. Раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити до органів запису актів цивільного стану (РАЦС).

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Для замовлення документів необхідно заповнити заяву на порталі "Дія". Отримати можна свідоцтва та витяги про такі події:

  • народження;

  • смерть;

  • зміна імені;

  • реєстрація шлюбу;

  • розірвання шлюбу.

Після замовлення документ можна особисто забрати у РАЦСі. Інший варіант – оформлення доставки "Укрпоштою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" з'являться англомовні версії паспорта, водійських прав і техпаспорта, - Федоров

Також можна замовити документи для найближчих родичів – дітей, батьків, братів чи сестер. У такому разі до заяви необхідно додати скани документів, що підтверджують родинні зв'язки.

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документ (414) Дія (1123)


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21.07.2022 16:05 Відповісти
Дію вовсю готовят к голосованию ЗЄ на второй термин.
Тестируют, т. сказать
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21.07.2022 16:38 Відповісти
Так це ж добре.

Цифрові бази даних в сотні раз надійніші. Вибори тоді взагалі кожен день можна буде проводити.

Головне ще відмінити "Таємне голосування" щоб кожен ніс відповідальність за свій вибір і тоді забудьте за будь які махінації.
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21.07.2022 23:47 Відповісти
 
 