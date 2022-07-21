Відтепер деякі свідоцтва та витяги можна замовляти в "Дії" онлайн

Українцям дозволили замовляти свідоцтва чи витяги із документів онлайн – на порталі Дія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Дії". У Мінцифри припускають, що така функція стане в пригоді насамперед тим, хто втратили документи під час бойових дій чи переїзду.

Йдеться, наприклад, про свідоцтво про народження, шлюб, смерть, або ж витяги про реєстрацію та розірвання шлюбу. Раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити до органів запису актів цивільного стану (РАЦС).

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Для замовлення документів необхідно заповнити заяву на порталі "Дія". Отримати можна свідоцтва та витяги про такі події:

народження;

смерть;

зміна імені;

реєстрація шлюбу;

розірвання шлюбу.

Після замовлення документ можна особисто забрати у РАЦСі. Інший варіант – оформлення доставки "Укрпоштою".

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Також можна замовити документи для найближчих родичів – дітей, батьків, братів чи сестер. У такому разі до заяви необхідно додати скани документів, що підтверджують родинні зв'язки.