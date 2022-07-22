Київські патрульні Олег Волошин та Василь Павельєв загинули під час виконання бойового завдання

Двоє патрульних з Києва, що захищали Україну від окупантів, віддали свої життя за Батьківщину.

Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України, полковник Євгеній Жуков, передає Цензор.НЕТ.

"Олег Волошин та Василь Павельєв загинули під час виконання бойового завдання, під час захисту нашої країни. Нещодавно тільки спілкувався з хлопцями, разом займались в залі, наразі розумію, що козаки пішли в небесне військо", - написав Жуков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загинув воїн 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Юрій Таран. ФОТО

Також він додав, що імена загиблих героїв навічно закарбовані в історію новітньої України та департаменту патрульної поліції. Полеглі в бою офіцери жили чесно та захищали Свободу та Незалежність України та її громадян.

"Жили правильно та чесно, несли службу та працювали, навчались та вдосконалювались Захищали Свободу та Незалежність України та наших людей, добровільно, бо молодий козак розуміє, що треба боротися за свою свободу та зупинити ворога, який прийшов знищити все українське", - наголосив він.

Також читайте: У бою з окупантами загинув священник із Дніпра Богдан Каплун. ФОТО