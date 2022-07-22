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Київські патрульні Олег Волошин та Василь Павельєв загинули під час виконання бойового завдання

героїзм

Двоє патрульних з Києва, що захищали Україну від окупантів, віддали свої життя за Батьківщину.

Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України, полковник Євгеній Жуков, передає Цензор.НЕТ.

"Олег Волошин та Василь Павельєв загинули під час виконання бойового завдання, під час захисту нашої країни. Нещодавно тільки спілкувався з хлопцями, разом займались в залі, наразі розумію, що козаки пішли в небесне військо", - написав Жуков.

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Також він додав, що імена загиблих героїв навічно закарбовані в історію новітньої України та департаменту патрульної поліції. Полеглі в бою офіцери жили чесно та захищали Свободу та Незалежність України та її громадян.

"Жили правильно та чесно, несли службу та працювали, навчались та вдосконалювались Захищали Свободу та Незалежність України та наших людей, добровільно, бо молодий козак розуміє, що треба боротися за свою свободу та зупинити ворога, який прийшов знищити все українське", - наголосив він.

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смерть (6746) патрульна поліція (1442) Жуков Євгеній (38)


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Топ коментарі
+38
просто вони були людьми і будуть в нашій памяті
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22.07.2022 11:57
+36
Шана
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22.07.2022 11:55
+27
Вечная память...
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22.07.2022 12:01
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Шана
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22.07.2022 11:55 Відповісти
просто вони були людьми і будуть в нашій памяті
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22.07.2022 11:57 Відповісти
Вечная память...
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22.07.2022 12:01 Відповісти
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22.07.2022 12:03 Відповісти
Вічна память.....
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22.07.2022 12:13 Відповісти
Ушли в небесную Украину
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22.07.2022 12:47 Відповісти
Жаль ребят..
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22.07.2022 13:29 Відповісти
Герої! Вічна шана і повага .
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22.07.2022 13:45 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.07.2022 15:18 Відповісти
Гинуть кращі, а гниди живуть і тікають від призиву,дехто це робив чотири рази А потім барани вибрали його своїм пастухом. Вічна слава героям і вічна ганьба боягузам . Рідним загиблих--співчуття і шана за синів.
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22.07.2022 15:58 Відповісти
 
 