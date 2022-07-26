Припинення китайських інвестицій у Росію - удар для Путіна, - Telegraph
Китай останніми місяцями утримувався від фінансування будь-яких нових інфраструктурних проєктів у Росії, зосереджуючись на запобіганні фінансової кризи у себе вдома.
На це вказує британська газета Daily Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Публікація має заголовок "Удар для Путіна те, що Китай відмовляється від інвестицій у Росію".
Згідно з підрахунками дослідників Університету Фудан в Шанхаї, інвестиції у рамках китайської ініціативи "Один пояс - один шлях" у першому півріччі 2022 року скоротилися до 28,4 мільярда доларів у порівнянні з 29,4 мільярдами за той же період торік.
Проєктам в Росії, Шрі-Ланці та Єгипті з цих грошей не дісталося нічого. Хоча, як зазначає видання, раніше китайські інвестиції йшли в основному в ці три країни.
Небажання інвесторів з Китаю зв'язуватися з Росією, на думку видання, свідчить про їхні побоювання потрапити під вторинні санкції, що введені проти Москви після вторгнення в Україну, попри заяви Пекіна та Москви, які лунали незадовго перед початком війни, про їхню "безмежну дружбу".
Нагадаємо, міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив під час переговорів з угорським колегою Петером Сійярто, що Пекін не буде пасивно спостерігати за війною в Україні.
США неодноразово закликали Китай використати свої "особливі відносини з Росією", щоб переконати Москву припинити війну проти України.
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это типа существенно? или там динамика за второе полугодие 2021 была бешеная?