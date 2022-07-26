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Припинення китайських інвестицій у Росію - удар для Путіна, - Telegraph

китай,рф

Китай останніми місяцями утримувався від фінансування будь-яких нових інфраструктурних проєктів у Росії, зосереджуючись на запобіганні фінансової кризи у себе вдома.

На це вказує британська газета Daily Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Публікація має заголовок "Удар для Путіна те, що Китай відмовляється від інвестицій у Росію".

Згідно з підрахунками дослідників Університету Фудан в Шанхаї, інвестиції у рамках китайської ініціативи "Один пояс - один шлях" у першому півріччі 2022 року скоротилися до 28,4 мільярда доларів у порівнянні з 29,4 мільярдами за той же період торік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс - один шлях"

Проєктам в Росії, Шрі-Ланці та Єгипті з цих грошей не дісталося нічого. Хоча, як зазначає видання, раніше китайські інвестиції йшли в основному в ці три країни.

Небажання інвесторів з Китаю зв'язуватися з Росією, на думку видання, свідчить про їхні побоювання потрапити під вторинні санкції, що введені проти Москви після вторгнення в Україну, попри заяви Пекіна та Москви, які лунали незадовго перед початком війни, про їхню "безмежну дружбу".

Нагадаємо, міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив під час переговорів з угорським колегою Петером Сійярто, що Пекін не буде пасивно спостерігати за війною в Україні.

США неодноразово закликали Китай використати свої "особливі відносини з Росією", щоб переконати Москву припинити війну проти України.

Також читайте: Казахстан посилює зв'язки із США, Китаєм та Туреччиною і збільшує оборонний бюджет, – The Wall Street Journal

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26.07.2022 17:29 Відповісти
Будут в теневую инвестировать. Но сам факт, что китайцы сцутся санкций это очень хорошо.
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26.07.2022 17:35 Відповісти
"скоротилися до 28,4 мільярда доларів у порівнянні з 29,4 мільярдами за той же період торік"

это типа существенно? или там динамика за второе полугодие 2021 была бешеная?
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26.07.2022 17:39 Відповісти
сума майже не змінилася, змінилися напрямки!
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26.07.2022 17:51 Відповісти
В этот *Один пояс один путь* входят много стран..это общий бюджет инвестиций..самое главное из этих лярдов ни одного доллара не вложено в рашку.
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26.07.2022 19:23 Відповісти
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26.07.2022 21:36 Відповісти
Хтось і справді думав, що Китай буде допомагати мордору? Для чого це йому?
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29.07.2022 15:49 Відповісти
 
 