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Прекращение китайских инвестиций в Россию – удар для Путина, - Telegraph

китай,рф

Китай в последние месяцы воздерживался от финансирования любых новых инфраструктурных проектов в России, сосредотачиваясь на предотвращении финансового кризиса у себя дома.

Об этом говорит британская газета Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

У публикации название "Удар для Путина того, что Китай отказывается от инвестиций в Россию".

Согласно подсчетам исследователей Университета Фудан в Шанхае, инвестиции в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь" в первом полугодии 2022 года сократились до 28,4 миллиарда долларов по сравнению с 29,4 миллиардами за тот же период в прошлом году.

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Проектам в России, Шри-Ланке и Египте из этих денег не досталось ничего. Хотя, как отмечает издание, ранее китайские инвестиции уходили в основном в эти три страны.

Нежелание инвесторов из Китая связываться с Россией, по мнению издания, свидетельствует об их опасениях попасть во вторичные санкции, введенные против Москвы после вторжения в Украину, несмотря на звучавшие незадолго перед началом войны заявления Пекина и Москвы об их "безграничной дружбе" ".

Напомним, министр иностранных дел КНР Ван И заявил во время переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, что Пекин не будет пассивно наблюдать за войной в Украине.

США неоднократно призывали Китай использовать свои "особые отношения с Россией", чтобы убедить Москву прекратить войну против Украины.

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26.07.2022 17:29 Ответить
Будут в теневую инвестировать. Но сам факт, что китайцы сцутся санкций это очень хорошо.
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26.07.2022 17:35 Ответить
"скоротилися до 28,4 мільярда доларів у порівнянні з 29,4 мільярдами за той же період торік"

это типа существенно? или там динамика за второе полугодие 2021 была бешеная?
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26.07.2022 17:39 Ответить
сума майже не змінилася, змінилися напрямки!
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26.07.2022 17:51 Ответить
В этот *Один пояс один путь* входят много стран..это общий бюджет инвестиций..самое главное из этих лярдов ни одного доллара не вложено в рашку.
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26.07.2022 19:23 Ответить
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26.07.2022 21:36 Ответить
Хтось і справді думав, що Китай буде допомагати мордору? Для чого це йому?
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29.07.2022 15:49 Ответить
 
 