Прекращение китайских инвестиций в Россию – удар для Путина, - Telegraph

Китай в последние месяцы воздерживался от финансирования любых новых инфраструктурных проектов в России, сосредотачиваясь на предотвращении финансового кризиса у себя дома.

Об этом говорит британская газета Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

У публикации название "Удар для Путина того, что Китай отказывается от инвестиций в Россию".

Согласно подсчетам исследователей Университета Фудан в Шанхае, инвестиции в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь" в первом полугодии 2022 года сократились до 28,4 миллиарда долларов по сравнению с 29,4 миллиардами за тот же период в прошлом году.

Смотрите: Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране. ФОТОрепортаж

Проектам в России, Шри-Ланке и Египте из этих денег не досталось ничего. Хотя, как отмечает издание, ранее китайские инвестиции уходили в основном в эти три страны.

Нежелание инвесторов из Китая связываться с Россией, по мнению издания, свидетельствует об их опасениях попасть во вторичные санкции, введенные против Москвы после вторжения в Украину, несмотря на звучавшие незадолго перед началом войны заявления Пекина и Москвы об их "безграничной дружбе" ".

Напомним, министр иностранных дел КНР Ван И заявил во время переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, что Пекин не будет пассивно наблюдать за войной в Украине.

США неоднократно призывали Китай использовать свои "особые отношения с Россией", чтобы убедить Москву прекратить войну против Украины.

Также читайте: Китайская армия стала более агрессивной, - председатель Комитета начальников штабов США Милли