Німецькі танки - найгірші у Європі, бо ми вірили в мир, - Бербок
У Німеччини застаріла частина запасів її армії, зокрема танків.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми думали і вірили в те, що ми будемо жити в мирі в Європі. І тому в минулому ми витрачали менше на власну військову оборону, про це можна багато говорити, але це факт і це реальність. І тому нам важче постачати з власних запасів, тому що там техніка 50-річної давності, ми думали, наприклад, більше ніколи не будемо використовувати танки", - зазначила міністр.
"Я маю на увазі наші військові танки, найгірші, які ви можете собі уявити, в Європі. Так було протягом останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя в мирі. Це старомодно, і наші запаси зброї зараз не такі, які повинні бути, за винятком деяких частин протиповітряної оборони, про що я сказала, тому ми не можемо постачати все з наших власних запасів. Тому ось така ситуація", - додала Бербок.
Будь ласка, зачекайте...
Хто як завойовує цей світ - японці електронікою і автівками, німці побутовими товарами
і побутовою хімієй, тільки кацапи нічого путьного не випускають окрім корисних копалень.
Старий німецький "Леопард" думаю буде кращим ніж новий кацапський танк.
Не думав я, що колись мені буде соромно за Німеччину.
семейства кошачьихтанков в мире.
І взагалі , війна в Україні , дала поштовх новому , великому етапу - гонки озброєнь ..! Наступні роки , воєнні заводи у Європі і США працюватимуть на повну потужність . .
может их просто не много, не знаю
Головне щоб воно було краще за те лайно, на якому орки їздять...