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Німеччина (7094) зброя (7279) танк (2007) Анналена Бербок (422)

Німецькі танки - найгірші у Європі, бо ми вірили в мир, - Бербок

танк

У Німеччини застаріла частина запасів її армії, зокрема танків.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми думали і вірили в те, що ми будемо жити в мирі в Європі. І тому в минулому ми витрачали менше на власну військову оборону, про це можна багато говорити, але це факт і це реальність. І тому нам важче постачати з власних запасів, тому що там техніка 50-річної давності, ми думали, наприклад, більше ніколи не будемо використовувати танки", - зазначила міністр.

"Я маю на увазі наші військові танки, найгірші, які ви можете собі уявити, в Європі. Так було протягом останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя в мирі. Це старомодно, і наші запаси зброї зараз не такі, які повинні бути, за винятком деяких частин протиповітряної оборони, про що я сказала, тому ми не можемо постачати все з наших власних запасів. Тому ось така ситуація", - додала Бербок.

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Топ коментарі
+52
Поетому Германия так усиленно нам навязывала *гарантии безопасности*? Интересно чем вы их хотели обеспечивать, если у вас на складах кроме озабоченности ничего нету?
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27.07.2022 18:31
+41
Це мабуть відмазка шоб танки не надавати Україні...
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27.07.2022 18:30
+41
це правда,бо поляки щойно підписали величезний військовий контракт з Південною Кореєї а не з німцями які по сусідству,а українці якось забули про те, що корейці не тільки локомотиви хюндай ротем виробляють а ще й ******* танки та винищувачі..
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27.07.2022 18:35
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У дуелянтів комбінована броня Чобхем.
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28.07.2022 16:27 Відповісти
Ну не може вона сказати те, про що усім давно відомо, не політкорректно))). Меркель, подружка путлера, за 16 років переьбування при владі, розвалила армію(((((. Місцевий ВПК вижив за рахунок іноземних замовлень. Стосовно танків Леопард-2...то у боях найкраще себе показав не німець, а француз-Леклерк)))).
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27.07.2022 19:27 Відповісти
Все ж таки хоч протиповітряну оборону думали, а не шукали мир в очах сатани!
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27.07.2022 19:29 Відповісти
Лукаве або тупе словоблуддя.... якщо ваша техніка сама застаріла і найгірше в Європі використайте свій шанс -утилізуйте її на полях боїв в Україні і зберіть необхідну інформацію для створення найкращої техніки. не жалійте ваш мотлох, він такий же як і кацапський.
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27.07.2022 19:31 Відповісти
Для країни яка випускає пральні порошки і побутову техніку для всього світу це норма.
Хто як завойовує цей світ - японці електронікою і автівками, німці побутовими товарами
і побутовою хімієй, тільки кацапи нічого путьного не випускають окрім корисних копалень.
Старий німецький "Леопард" думаю буде кращим ніж новий кацапський танк.
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27.07.2022 19:33 Відповісти
А це "Ятаган"-український танк а от за 8 років з 2014 року ні однієї машини не поступило в ЗСУ....А "Оплоти де ? В асфальт вкатані ...
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27.07.2022 19:34 Відповісти
Как тот Т-64 не модернизируй, все равно самой задумке уже много лет и она успела уже устареть.
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27.07.2022 20:00 Відповісти
Та ні.В асфальті Вільха та Нептун.Шукай інші місця.Витрати на асіальт не гумові.Ботів що,не попереджали?Чи якби не асфальт в нас ******* армія світу булаб,та не було б "Свінарчуків"?
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27.07.2022 20:10 Відповісти
дЄрьмаки з Боневтіками точно зайві
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27.07.2022 21:46 Відповісти
Ти ще скажи що Польша за Ху ла ... Арештувала мiнiстра пороха та назвала його покидьком - но ти ж за бариг топиш завжди ...
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27.07.2022 23:54 Відповісти
Та ******* не *******, а 250млрд.грн. були за 3 роки тупо розпиляні (і це ж лише на крадівництві) по кишенях зеленої щобли, ця гидота зелена навіть залізла у контракт 18року на поставку 66 САУ Дана-М2 зменшивши кількість до 26од., за 3 роки жодної розробки, жодної модернізації, жодного підвищення окладу рядовим ЗСУ... просто тупо забили армію і ще воно сидить тут про Свінарчуків та ботів трандить.
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27.07.2022 22:33 Відповісти
а може їх у паків відізвати? типу форсмажор...
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27.07.2022 21:59 Відповісти
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27.07.2022 19:36 Відповісти
Якби не клятий "асфальт",бомжара,що вранці риєця в альтфатері,їздив на Бентлі.
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27.07.2022 20:22 Відповісти
Свідків святого ЗЕ бомжі не обкрадають.
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27.07.2022 21:42 Відповісти
Німці....
Не думав я, що колись мені буде соромно за Німеччину.
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27.07.2022 19:37 Відповісти
А как Германия будучи в НАТО умудрилась оказаться без армии, если правила НАТО обязывают тратить значительные средства на оборону?
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27.07.2022 19:46 Відповісти
Недаром Трамп грав комсомолку у всі дири за недофінансування NATO!
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27.07.2022 22:03 Відповісти
Якщо погані танки тоді навіщо просити Німеччину щоб постачала в Україну ці танки? Мабуть те що дешевше те й купують.
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27.07.2022 19:48 Відповісти
Це все москальська Баба Яга- фрау Штазі!
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27.07.2022 19:51 Відповісти
Самокритика это хорошо. Но Леопард - весьма достойный представитель семейства кошачьих танков в мире.
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27.07.2022 19:57 Відповісти
а тигрів на їх складах часом немає😀
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27.07.2022 19:57 Відповісти
и при этом они боятся взять Украину в состав НАТО? Надеятся, что Германия с её танками всех защитит или на то что ***** не никогда не нападет?
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27.07.2022 19:59 Відповісти
треба дякувати Меркельші за це, вона все робила щоб і іі країна не була добре озброєна ,підлюча путінська тварюко.
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27.07.2022 20:26 Відповісти
Лучше б британцы нам Челленджеров подогнали или американцы Абрамсов. Зачем слушать это немецкое вытье?
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27.07.2022 20:02 Відповісти
Даааам.! Помню в 1970-2 году вов сем мире утверждали , что танк ЛЕОПАРД самый лучший танк в мире!! И вот из-за этих сраных Шрёдеров, Колей и Меркелей, Престиж ФРГ в этом вопросе сегодня нулевой!! как говорится ни вооружения на танке Леопарде ни защиты!! Как простой БТР, а не танк!! Вот к чему приводит дружба с Россией!!
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27.07.2022 20:03 Відповісти
Але кращий ніж Т-62
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27.07.2022 20:13 Відповісти
Тим не менше на танковому европейскому челенджі, наші, зі своїми Т-64, або Т-80, пасли задніх.
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27.07.2022 20:51 Відповісти
Надеюсь у немцев хватит политической решимости подать на фрау Меркель в суд за разгром бундесвера.
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27.07.2022 20:04 Відповісти
Меркель ипаную вообще повесить надо вверх ногами, чтобы долго мучалась! Это ведь по инициативе немецкой комсомолки Украине не дали членство в НАТО в 2007 году !!! я не удивлюсь, если в скором будущем "выплывут " данные, что Меркель работала на "Штази", а потом её перевербовал кремлёвский окурок....
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27.07.2022 20:15 Відповісти
так это давно известно и папашка её работал на КГБ для чего переехал с ФРГ в Германию российскую в Берлин . И Меркельша старая идейная Комсомолка, прекрасно говорящая на русском ,работавшая в Штази вместе с хутиным. Конечно она делала все для плешивого бабуина.
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27.07.2022 20:31 Відповісти
Бреше.
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27.07.2022 20:13 Відповісти
Ні, скромнічає.
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27.07.2022 20:29 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни! Сподіваюсь, німці це нарешті зрозуміли.
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27.07.2022 20:16 Відповісти
Та схоже що зрозуміли . Бо вже на наступний рік виділяють 100 млрд на озброєння для Бундесверу , і готуються до запуску заводів з виробництва зброї .
І взагалі , війна в Україні , дала поштовх новому , великому етапу - гонки озброєнь ..! Наступні роки , воєнні заводи у Європі і США працюватимуть на повну потужність . .
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27.07.2022 20:29 Відповісти
Анналена норм баба, просто так бухтіть не буде. Це вона натякає, що німецькі шольці злягаються з кацапсинами, а німкень можна брать голими руками.
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27.07.2022 20:27 Відповісти
На скромничайте, фрау Анналена.
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27.07.2022 20:28 Відповісти
какие же писдуны правят Германией..ужос, наши не сахар, но не дай Бог это
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27.07.2022 20:29 Відповісти
на Фото израильский танк Меркава !!!!!
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27.07.2022 20:32 Відповісти
Не позорься и учи свою матчасть. На фото именно Лео 2А6, если не ошибаюсь
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27.07.2022 21:49 Відповісти
Віддайте нам усі ті херові танки...
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27.07.2022 20:35 Відповісти
современные танки леопард очень даже хороши
может их просто не много, не знаю
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27.07.2022 20:42 Відповісти
Десь 300 штук.
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27.07.2022 22:31 Відповісти
Да не в мир вы верили , а в то что вести бизнес с куйлом будет прибыльно и легко..
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27.07.2022 20:44 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне.
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27.07.2022 21:09 Відповісти
Si vis pacem, para bellum
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27.07.2022 21:11 Відповісти
Вони не гірші, їх просто в Німеччині мало. Леопард 2 А6-А7, взагалі одні з кращих. Крім того, німці зробили, новий танк Пантера. То не танк, а фантастика взагалі. Німеччина має потужну економіку і підприємства. Може за короткий час наробити тих танків, дуже багато.
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27.07.2022 21:18 Відповісти
Може ті танки що в них в запасі на складах стоять і не найкращі, але ті 100 САУ панцерхаубітц що Німеччина погодилась передати Україні є чи не найкращими у своєму класі! Головне тепер - щоб вони їх поставили нам не у наступному тисячолітті!
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27.07.2022 21:33 Відповісти
Надо было меньше у ***** сосать и кормить его газадолларами.
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27.07.2022 21:39 Відповісти
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27.07.2022 21:53 Відповісти
Что-то чешет фрау... прибедняется... Леопарды последних модификаций это лучшие танки в Европе, они регулярно на соревнованиях берут первые места и вообще крутая машина. Только в Бундесвере их маловато таких.
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27.07.2022 22:24 Відповісти
Турецкие леопарды горели в Сирии свечками. На них нет ДЗ.
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27.07.2022 22:34 Відповісти
Нам один хер!
Головне щоб воно було краще за те лайно, на якому орки їздять...
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27.07.2022 22:39 Відповісти
Бербок говорит как есть...Только на кой им те танки, которых они не хотят дать - они даже воевать разучились уже. А Polska да попросила корейцев, потому что имеет хорошую кооперацию с ними с рамой для "Крабов", которой не сумели сделать правильно сами. И пока немцы рефлексируют, то корейцы работают и зарабатывают. Вопрос - почему Макрон не предлагает "Leclerc" Украине?
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27.07.2022 23:42 Відповісти
Украiнi ? Вона обрала порошенко . Польша посадила його мiнiстра в тюрьму та назвала самою корупцiонною людиною европи - но ти ж за шоколадного ? Проти всього свiту ? ото ж...
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28.07.2022 00:00 Відповісти
Высралось? Ты не сынок Гогиашвили?
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28.07.2022 02:22 Відповісти
бо х@йло через меркель і скоротив армію до непотребу
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28.07.2022 00:12 Відповісти
У нас тут деякі також "думали" про мир, тепер кров'ю вмиваємся. Так що німці, якщо не бажаєте бути на нашому місці, давайте разом дотиснемо кривавих кремлівських злочинців.
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28.07.2022 00:18 Відповісти
Не сливайтесь немцы или будет как в той рекламе, тогда мы идём к вам.
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28.07.2022 00:28 Відповісти
Гудеріан в гробу перевертається! Ще й ляпнув таке міністр оборони! Тьху-ти ляпнула, об ж міністр оборони - баба! Точно - вентилятором крутиться!!!
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28.07.2022 00:36 Відповісти
Оказывается им нужна была колбаса и кацапский газ - немчуровский пацифизм.
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28.07.2022 00:50 Відповісти
Чушь несет. США не позволяли и не позволят ни Германии ни Японии создать дееспособные армии. И правильно делают. Кто знает что взбредет им в голову если они отрастят яйца. Пусть остаются сытыми и кастрированными.
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28.07.2022 02:01 Відповісти
танки и сау будут собирать в Польше, это большой минус для германий , самолеты эти клоны ф-16, и да у Японии танки и сау еше лучше но они никому не продают
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28.07.2022 05:45 Відповісти
..это обсуждалось в свое время при фрау штази,та которая меркель,помните как зотела одна шмара выгнать РАМШТАЙН это то что авиабаза США. Кое кто думает что способен воевать сам.
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28.07.2022 06:34 Відповісти
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