Протягом двох тижнів ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині, - Генштаб
Українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернути під контроль три села.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка", - зазначив Громов.
Топ коментарі
+8 Alfalcon 30b8e09d
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2000 тис. ?
10000 тис.?
і скільки "тижнів" ми будемо їх звільняти ?
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