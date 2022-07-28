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Новини Війна
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Генштаб ЗС (6080) звільнення (2626) Херсонщина (5367)

Протягом двох тижнів ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині, - Генштаб

зсу

Українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернути під контроль три села.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка", - зазначив Громов.

Читайте: Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, - британська розвідка

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Топ коментарі
+8
І не кажи

Помилка 2019 призвела до катастрофи 2022
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28.07.2022 13:37
+6
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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28.07.2022 13:16
+6
нагадайте. скільки Бубачка пройобав населенних пунктів ?
2000 тис. ?
10000 тис.?

і скільки "тижнів" ми будемо їх звільняти ?
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28.07.2022 13:35
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ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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28.07.2022 13:16 Відповісти
так ,ще не скоро..поетапно..це війна розумна ,а не як перша ,чи друга світова...засипати трупами тільки рашисти можуть..
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28.07.2022 13:23 Відповісти
нагадайте. скільки Бубачка пройобав населенних пунктів ?
2000 тис. ?
10000 тис.?

і скільки "тижнів" ми будемо їх звільняти ?
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28.07.2022 13:35 Відповісти
І не кажи

Помилка 2019 призвела до катастрофи 2022
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28.07.2022 13:37 Відповісти
А ну перерахуй!
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28.07.2022 13:51 Відповісти
південь було розміновано і війська відведені від входу на крим, як ніби спеціально бубочка готувався з хлібом-сіллю орків приймати
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28.07.2022 14:28 Відповісти
вони за два дні були під Херсоном . Міни мінами а де була наша армія шо вони проишли як ніж у масло
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28.07.2022 14:13 Відповісти
Мины не минами: верещук занималась разминированием. СБУ сдало. Ответ давно про армию известен. И под Херсоном они были в 9.20. Пол года один и тот же вопрос. Не треба паникувати, як казав сивогундосый. Хочешь мира готовься к войне, а оно дороги для орков строило.
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28.07.2022 14:40 Відповісти
в Верещук чоловік в ВСУ
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28.07.2022 18:16 Відповісти
то що тепер,чолвік в всу,треба слідкувати щоб і там чогось не стлося.
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28.07.2022 21:52 Відповісти
якось дико якшо в сімі один воює а другии здає -- обоє з Львівськоі обл
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29.07.2022 10:26 Відповісти
 
 