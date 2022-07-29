Росіяни завдали удару по центру Харкова, поцілили в будівлю вишу, - Терехов

У Харкові було два російські "прильоти" в центральній частині міста, зокрема в будівлю одного із вишів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.

"О 4:09 два "приходи". Обидва в центральну частину міста.

В одному випадку влучання у двоповерховий будинок. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку "приліт" у будівлю одного із вишів Харкова.

Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

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