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Росіяни завдали удару по центру Харкова, поцілили в будівлю вишу, - Терехов
У Харкові було два російські "прильоти" в центральній частині міста, зокрема в будівлю одного із вишів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.
"О 4:09 два "приходи". Обидва в центральну частину міста.
В одному випадку влучання у двоповерховий будинок. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку "приліт" у будівлю одного із вишів Харкова.
Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Viacheslav Eremin
показати весь коментар29.07.2022 09:14
+2 Дмитрий #517608
показати весь коментар29.07.2022 07:10
+2 stanis nasvaiko
показати весь коментар29.07.2022 08:24
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Нет такого наведения "на цифру 8"
Якщо палестинці досить успішно обстрілюють Ізраїль саморобними ракетами- то для України з цим не може бути проблем.
Розказувати, що західні партнери не дозволяють - це або брехня, або тоді які це партнери?
але це одна сторона медалі, друга сторона - бити у відповіть треба. Обов'язково.
Але не так як пропонувала харківська вата, що й привела на нашу землю війну, тобто просто знищити повністю жилі квартали Белгорода, а бити треба по війсковим об'єктам що несуть нам загрозу.
У нас же є ракети на 80 кілометрів точно? Тобто усі ці Вілуйки-****** з війсковими частинами та скаладами боезапасу ми ж точно можемо достать?