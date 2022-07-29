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Россияне нанесли удар по центру Харькова, попали в здание вуза, - Терехов

область,донецька,бахмут,дснс

В Харькове было два российских "прилета" в центральной части города, в том числе в здание одного из вузов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 4:09 два "прихода". Оба в центральную часть города.

В одном случае попадание в двухэтажное здание. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае "прилет" в здание одного из вузов Харькова.

Пока информации о пострадавших или погибших нет", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове будут судить правоохранителя, сдававшего оккупантам сведения об ВСУ, - ГБР. ФОТО

вуз (906) обстрел (27275) Харьков (7503) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+3
я тут писав декілька разів, что треба в першу чергу притягувати до відповідальністі харківську вату, що багато років так відкривала Путіну позиції для поширення їмперії, так провокувала його, що він пійшов на Харків просто з ОМОНом й дубінками, просто разганяти проукраїнских українців. Досі на російских пабликах вони дивуются - хто очікував опір після тих пропозицій, що робили з України нам?

але це одна сторона медалі, друга сторона - бити у відповіть треба. Обов'язково.

Але не так як пропонувала харківська вата, що й привела на нашу землю війну, тобто просто знищити повністю жилі квартали Белгорода, а бити треба по війсковим об'єктам що несуть нам загрозу.
У нас же є ракети на 80 кілометрів точно? Тобто усі ці Вілуйки-****** з війсковими частинами та скаладами боезапасу ми ж точно можемо достать?
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29.07.2022 09:14
+2
Зачем ракетам знаки на бетоне?
Нет такого наведения "на цифру 8"
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29.07.2022 07:10
+2
Не повірю. що ЗСУ не може у відповідь обстрілювати територію кацапстану. Причому кордон з кацапстаном величезний - можна знайти "дірки" і обстрілювати кацапстан.
Якщо палестинці досить успішно обстрілюють Ізраїль саморобними ракетами- то для України з цим не може бути проблем.
Розказувати, що західні партнери не дозволяють - це або брехня, або тоді які це партнери?
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29.07.2022 08:24
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Два выстрела - два попадания.. В Николаеве попали в центр выдачи гуманитарки. Уж больно точно стреляют рашисты
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29.07.2022 06:32 Ответить
еще б попадали куда целили... по "центрам принятия решений"
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29.07.2022 06:51 Ответить
В Харькове активно вербуют наркозависимых. На днях у меня на районе таких брали. У тех вообще взрывчатку нашли. Малолетки солевики рисуют малозаметной на бетоне какой-то серебряной краской знаки в виде 8. Тут уродов хватает.
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29.07.2022 06:54 Ответить
Зачем ракетам знаки на бетоне?
Нет такого наведения "на цифру 8"
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29.07.2022 07:10 Ответить
Я говорю - то, что сам лично знаю. А зачем и почему - я не знаю, поэтому молчу и не умничаю.
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29.07.2022 07:16 Ответить
може до того, як летить ракета, дрон уточнює коордінати по метці?
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29.07.2022 09:06 Ответить
Не повірю. що ЗСУ не може у відповідь обстрілювати територію кацапстану. Причому кордон з кацапстаном величезний - можна знайти "дірки" і обстрілювати кацапстан.
Якщо палестинці досить успішно обстрілюють Ізраїль саморобними ракетами- то для України з цим не може бути проблем.
Розказувати, що західні партнери не дозволяють - це або брехня, або тоді які це партнери?
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29.07.2022 08:24 Ответить
я тут писав декілька разів, что треба в першу чергу притягувати до відповідальністі харківську вату, що багато років так відкривала Путіну позиції для поширення їмперії, так провокувала його, що він пійшов на Харків просто з ОМОНом й дубінками, просто разганяти проукраїнских українців. Досі на російских пабликах вони дивуются - хто очікував опір після тих пропозицій, що робили з України нам?

але це одна сторона медалі, друга сторона - бити у відповіть треба. Обов'язково.

Але не так як пропонувала харківська вата, що й привела на нашу землю війну, тобто просто знищити повністю жилі квартали Белгорода, а бити треба по війсковим об'єктам що несуть нам загрозу.
У нас же є ракети на 80 кілометрів точно? Тобто усі ці Вілуйки-****** з війсковими частинами та скаладами боезапасу ми ж точно можемо достать?
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29.07.2022 09:14 Ответить
знову цей москаль щось патякає про якесь провокування )(уйла харків'янами. нагадаю, що саме харків'яни першими назвали твого Путіна - )(уйлом, та заспівали приспівку яка перетворилася в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE! міжнародний мегахіт . так шо, іди в сраку.
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29.07.2022 16:05 Ответить
Зелемойский обещал не обстреливать Концлагерь путлера...
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29.07.2022 09:43 Ответить
,,...поцілили в будівлю вишу...,, а что такое ВИШУ? ась ?
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29.07.2022 10:01 Ответить
Вища школа , якийсь вищий навчальний заклад
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29.07.2022 10:16 Ответить
Щось у харкови зовсим туговато з протиповитряною обороною
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29.07.2022 10:41 Ответить
Как ты теоретически собьешь Искандер, который падает с неба весом 4 тонны. Расстояние до Белгорода 50 км. Посмотри запуск Искандера с Белгорода. Это же не калибр, который ф16 легко может сбить, за счет разницы скорости
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29.07.2022 10:55 Ответить
 
 