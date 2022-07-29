Россияне нанесли удар по центру Харькова, попали в здание вуза, - Терехов

В Харькове было два российских "прилета" в центральной части города, в том числе в здание одного из вузов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 4:09 два "прихода". Оба в центральную часть города.

В одном случае попадание в двухэтажное здание. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае "прилет" в здание одного из вузов Харькова.

Пока информации о пострадавших или погибших нет", - говорится в сообщении.

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