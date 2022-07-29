Россияне нанесли удар по центру Харькова, попали в здание вуза, - Терехов
В Харькове было два российских "прилета" в центральной части города, в том числе в здание одного из вузов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.
"В 4:09 два "прихода". Оба в центральную часть города.
В одном случае попадание в двухэтажное здание. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае "прилет" в здание одного из вузов Харькова.
Пока информации о пострадавших или погибших нет", - говорится в сообщении.
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+3 Viacheslav Eremin
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+2 Дмитрий #517608
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+2 stanis nasvaiko
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Нет такого наведения "на цифру 8"
Якщо палестинці досить успішно обстрілюють Ізраїль саморобними ракетами- то для України з цим не може бути проблем.
Розказувати, що західні партнери не дозволяють - це або брехня, або тоді які це партнери?
але це одна сторона медалі, друга сторона - бити у відповіть треба. Обов'язково.
Але не так як пропонувала харківська вата, що й привела на нашу землю війну, тобто просто знищити повністю жилі квартали Белгорода, а бити треба по війсковим об'єктам що несуть нам загрозу.
У нас же є ракети на 80 кілометрів точно? Тобто усі ці Вілуйки-****** з війсковими частинами та скаладами боезапасу ми ж точно можемо достать?