Радник Конгресу США Массаро про відео кастрації українського полоненого рашистами: Віддайте Україні все, щоб покласти край злочинам росіян
Старший радник Конгресу США Пол Массаро прокоментував відео, на якому російський солдат каструє українського військового.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ
"Огидне зло, вчинене російськими загарбниками. Більше ніяких затримок. Допоможіть Україні покінчити з цим. Кастрація, вбивство, зґвалтування, вбивство дітей. Безмежне зло. ATACMS для України. І сучасні бойові танки. Віддайте їм все. Все, що їм потрібно, щоб покласти край цьому злочину проти людства", - наголосив він.
Массаро зазначив, що "російське зло закінчується лише перемогою України".
Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат каструє українського полоненого воїна канцелярським ножем.
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svetozar
показати весь коментар29.07.2022 15:13 Відповісти Мені подобається 0
Анатолій Бойко #504832
показати весь коментар29.07.2022 15:47 Відповісти Мені подобається 0
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Калмыки при царизме в Параше выполняли роль карателей.
Вывод - встретил калмыка- зарежь его.
тільки знищувати..усіх мацкалей