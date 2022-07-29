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Радник Конгресу США Массаро про відео кастрації українського полоненого рашистами: Віддайте Україні все, щоб покласти край злочинам росіян

рф,армія

Старший радник Конгресу США Пол Массаро прокоментував відео, на якому російський солдат каструє українського військового.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Огидне зло, вчинене російськими загарбниками. Більше ніяких затримок. Допоможіть Україні покінчити з цим. Кастрація, вбивство, зґвалтування, вбивство дітей. Безмежне зло. ATACMS для України. І сучасні бойові танки. Віддайте їм все. Все, що їм потрібно, щоб покласти край цьому злочину проти людства", - наголосив він.

Массаро зазначив, що "російське зло закінчується лише перемогою України".

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат каструє українського полоненого воїна канцелярським ножем.

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Автор: 

армія рф (17468) катування (602) США (22950) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+39
Калмыки - хуже животных.
Калмыки при царизме в Параше выполняли роль карателей.
Вывод - встретил калмыка- зарежь его.
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29.07.2022 11:23
+33
я приголомшений,що не можу нічого писати..
тільки знищувати..усіх мацкалей
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29.07.2022 11:18
+31
Якщо за одного вбитого українця знищувати 100 росіян, війна закінчиться досить швидко.
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29.07.2022 11:16
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конченые мрази кацапские!
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29.07.2022 15:13 Відповісти
В Члєніна в роду теж калмики були
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29.07.2022 15:47 Відповісти
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