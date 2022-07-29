Радник Конгресу США Массаро про відео кастрації українського полоненого рашистами: Віддайте Україні все, щоб покласти край злочинам росіян

Старший радник Конгресу США Пол Массаро прокоментував відео, на якому російський солдат каструє українського військового.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Огидне зло, вчинене російськими загарбниками. Більше ніяких затримок. Допоможіть Україні покінчити з цим. Кастрація, вбивство, зґвалтування, вбивство дітей. Безмежне зло. ATACMS для України. І сучасні бойові танки. Віддайте їм все. Все, що їм потрібно, щоб покласти край цьому злочину проти людства", - наголосив він.

Массаро зазначив, що "російське зло закінчується лише перемогою України".

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат каструє українського полоненого воїна канцелярським ножем.

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