У ЗСУ виникли проблеми з німецькими гаубицями PzH 2000, - Der Spiegel

Всього через місяць після поставки німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Україну ці артилерійські гармати вже демонструють явні ознаки зносу, йдеться в матеріалі німецького видання Der Spiegel.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У середині поточного тижня уряд у Києві вже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі із семи САУ PzH 2000, поставлені наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, з огляду на все, потребують ремонту.

Як вважають у бундесвері, проблеми пов'язані із високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць українськими збройними силами. На думку експертів, це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині 100 пострілів на день із однієї важкої зброї вже вважалося б високим рівнем інтенсивності стрілянини, але українці, очевидно, випускали набагато більше снарядів, вважають у бундесвері.

Крім того, українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані, пише далі Der Spiegel. За інформацією видання, бундесвер зобов'язався за короткий термін відправити в Україну додаткові комплекти запасних частин для усунення проблем. Водночас уряд Німеччини веде переговори з військово-промисловим комплексом щодо створення центру з ремонту зброї у Польщі, щоб скоротити час на транспортування та виконання ремонтних робіт.

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За даними Der Spiegel, нові проблеми виникли і з постачанням боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard, перші п'ять одиниць яких недавно поставлено в Україну. У ході тестових стрільб у Німеччині з'ясувалося, що система вогню Gepard не розпізнає снаряди норвезької компанії, яка нещодавно почала їх виробляти для Gepard з подальшою передачею Україні. Тепер необхідно модифікувати снаряди, після чого вони знову будуть випробувані в серпні.