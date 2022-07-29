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У ЗСУ виникли проблеми з німецькими гаубицями PzH 2000, - Der Spiegel

сау,2000,pzh

Всього через місяць після поставки німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Україну ці артилерійські гармати вже демонструють явні ознаки зносу, йдеться в матеріалі німецького видання Der Spiegel.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У середині поточного тижня уряд у Києві вже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі із семи САУ PzH 2000, поставлені наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, з огляду на все, потребують ремонту.

Як вважають у бундесвері, проблеми пов'язані із високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць українськими збройними силами. На думку експертів, це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині 100 пострілів на день із однієї важкої зброї вже вважалося б високим рівнем інтенсивності стрілянини, але українці, очевидно, випускали набагато більше снарядів, вважають у бундесвері.

Крім того, українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані, пише далі Der Spiegel. За інформацією видання, бундесвер зобов'язався за короткий термін відправити в Україну додаткові комплекти запасних частин для усунення проблем. Водночас уряд Німеччини веде переговори з військово-промисловим комплексом щодо створення центру з ремонту зброї у Польщі, щоб скоротити час на транспортування та виконання ремонтних робіт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини погодився продати Україні 100 САУ PzH 2000

За даними Der Spiegel, нові проблеми виникли і з постачанням боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard, перші п'ять одиниць яких недавно поставлено в Україну. У ході тестових стрільб у Німеччині з'ясувалося, що система вогню Gepard не розпізнає снаряди норвезької компанії, яка нещодавно почала їх виробляти для Gepard з подальшою передачею Україні. Тепер необхідно модифікувати снаряди, після чого вони знову будуть випробувані в серпні.

Автор: 

Німеччина (7375) зброя (7471) артилерія (789) ЗСУ (7572)


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Топ коментарі
+49
А можно эти рабочие вопросы решать в закрытом порядке заинтересованными сторонами, а не выносить на всеобщее обозрение, в том числе и противника? Иногда журналиЗДы делают вреда больше чем пользы
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29.07.2022 17:23
+33
На тоб і Боже, що мені негоже
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29.07.2022 17:21
+28
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZVo_Bvg8WRijuDk1djNA3ocOHjZR0_NVprXN1VxsUDp3dVAtF2kCwFXsxpBp_ZIFW9o6afmH7ii0yUluRw416RqArMZsAIa_KhA0mhFSTJu_0CYp3duEKh_kctSYzrFWZls_GYJqZ7A8PbFTUPmDG4GZaVBBVBIU2sgwEGnQcP9Sc-INk80kLAvxn3EzB5WcEQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Володимир Горковенко
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"

Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину. Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика. Ось текст пісні:

Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!

Приспів:

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!

Приспів.

Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
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29.07.2022 17:21
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Читаю коменти і дивуюся.Народ вони зняти с консервації .Скільки вони до цього вілстриляли ніхто не знає або знають німці і їм пофіг.Там не факт що зношеність стволів 80%.Наші ЗСУ інтенсивністью вогню довели бистренько до кінця їх сроку ось і все банальне обслуговування потрібно або заміна.
Це те саме що ви купляєте б/у автомобіль вилизаний як новеньке і вам його втирають ак почти новенький а по факту йому вже на свалку.
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29.07.2022 17:56 Відповісти
Те это говорит о качестве немецких поставок Или может они не догадывались, что вооружение идет на войну и им будут пользоваться?
А учитывая как охотно они вобще поставляют вооружение, то стоило бы задаться вопросом - не продуманная ли это диверсия...
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29.07.2022 18:35 Відповісти
Та не если без ума. Не давать остыть стволу. Я на стройке работал, так один хлопец взял перфоратор бош и ****** часа 3 без перерыва . Ну у боша потекло масло с редуктора. Может эти гаубицы не рассчитаны на такую интенсивность. Может надо было после 10 выстрелов минут 5 , чтобы остыли.
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30.07.2022 07:59 Відповісти
Треба дивитися на специфікації і фактичну кількість пострілів і якої могутності були заряди і т.д. І тоді щось говорити з приводу ресурсу, відпоідає він специфіквції чи ні. + проводилося по регламенту ТО, чи ні. А до того, це лише балачки пустопрожні.
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29.07.2022 18:00 Відповісти
Викинути усю автоматику і вогонь... Німецькі буси по мільйону проїхавші ще півтора добре їдуть, ну щось викинули, десь перепрошили.
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29.07.2022 18:01 Відповісти
как и немецкие бусы,едут но вопрос как?так и тут стрелять будут но попадать с трудом
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31.07.2022 21:32 Відповісти
Читаючи подібні коментарі складається враження що автор сам викинув мозок і далі так живе, от навіть говорити і писати може... В ********* озброєнні електроніка це головне, якщо її викинути то це буде палка стрілялка з другої світової.
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03.08.2022 17:23 Відповісти
Може треба інструкцію прочитать. Запороти можно все.
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29.07.2022 18:03 Відповісти
Какую? Что отстреливать не более 100 зарядов в сутки? А лучше просто поставить в музей? Серьезно?
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29.07.2022 18:32 Відповісти
Взагалі то, це високоточна зброя. Але ми вистрілюємо в день 5000 снарядів і знищуємо 20 одиниць ворожої техніки... де ще 4980 снарядів, кожен з яких коштує понад тисячу євро?
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29.07.2022 21:21 Відповісти
Везіть запчастини і ремонтуйте зношене в процесі експлуатації.
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29.07.2022 18:16 Відповісти
Шикарно! Гаубицы не предназначенные для стрельбы Хорошая рекламма немецкой промышленности
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29.07.2022 18:31 Відповісти
Німки гниди...
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29.07.2022 18:33 Відповісти
Якби ти виробляв свою зброю, а не будував дороги, то небуло бы потреби тепер паскудити языком у бік тих, хто допомагає вистояти. Спробуй це зрозуміти і стримуйся, бо не будемо мати і цього, ще й в очах німців виглядатимемо подібними м@цкалям.
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29.07.2022 20:00 Відповісти
Я так розумію, що німці за Гітлера виготовляли чудову і якісну зброю, а при Меркель - лайно)
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29.07.2022 18:38 Відповісти
Они с вашей чудовой прохезали вторую мировую.
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29.07.2022 20:23 Відповісти
И вообще, мы здесь лучше видим их каТчество.
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29.07.2022 20:24 Відповісти
Ви це де , у Італії ? ((
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29.07.2022 22:57 Відповісти
З Італії звісно краще вам все видно, а особливо з огляду на "героїчний шлях" у другій світовій, діди там гарно воювали, правда на стороні Гітлера, але то таке)
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30.07.2022 01:11 Відповісти
Ну чого ви так зараз міністер оборони ФРН в ЄС правда кажуть що бундесвер був радий коли вона залишила міністерське крісло
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29.07.2022 22:46 Відповісти
В Україні стволи робив НКМЗ , а сталь закупали в Чехіі. Там завод ім Сталіна, що виробляв важке озброення. В Німеччині не було доброі сталі для віискового озброення , лігатуру брали зокрема у Фінляндіі та інших
країнах, своєї сировини не було.
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29.07.2022 18:41 Відповісти
із високим темпом ведення вогню Джерело:

німці думали , що українці будуть на ці гаубиці тількідивитись ?
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29.07.2022 18:42 Відповісти
дурня якась, "мабуть багато пострілів було зроблено",- зброя такого класу оснащена ******** електронікою ,яка рахує кількість ,різновид постріпів і всю їх історію, є тех умови коли і що міняти, коли робиться тех огляд ,ремонт і заміна оборудування, яку гарантію дає виробник і інши тех умови,-висновок,- неправильна експлуатація чи заводськмй брак
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29.07.2022 18:43 Відповісти
В итоге самая лучшая гаубица в мире оказалась самой не лучшей. Не думаю что другие 155мм используются с меньшей интенсивностью. М777 уже по хрен кому разу стволы меняют. Вообщем понятно чего немчура не хотела нам давать их, сами знали про проблемы. А на счёт -это Мерседес среди арт систем... После ,грубо говоря w140, надежность Мерседеса не сильное место. Да и бои турков на леопардах в Сирии как-то не сильно показали их прям положительные стороны. Правда там 1а5 вроде были.
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29.07.2022 18:45 Відповісти
А не доходить, що наші стріляють хєр знає куди, але багато, як кацапи?
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29.07.2022 21:22 Відповісти
Тепер зрозуміло чому поляки купують зброю у інших країн, німці просрали усе......
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30.07.2022 01:38 Відповісти
В радянській армії,як і в більшості армій світу,військова техніка поділялася на три категорії: учбова,учбово-бойова та бойова. Учбова,це техніка,яка в свій час побувала бойовою,потім учбово-бойовою,а в результаті зносу стала придатною тільки для учбових водінь,тренувань,розбирання-збирання, тощо. На кожну одиницю техніки встановлювався ліміт напрацювання: кілометри пробігу,мотогодини,кількість пострілів і таке інше. За радянських часів був дуже суворий контроль за цими показниками: зам.командира полку за озброєнням міг "рачки"поставити командира полку! Чому? Та тому,що він окремо надсилав звіти в дивізію!!! Цей екскурс в минуле до чого? Та для того, щоб зрозуміти,хто і як замовляв озброєння,і найголовніше - як саме його приймали?! На все озброєння є купа документації, доволі суворої.Наприклад,кількість пострілів з гаубиці,що регеструється.Питання знавцям:хто з представників ЗСУ приймав Панцергаубіце? В якому стані згідно документації? В якому реально фізичному стані?Чи є з погляду вищезказаного претензії до Германії???
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29.07.2022 18:50 Відповісти
Можна спитати хіба в Люськи, бо крім нього вільних військових по сумісництву експертів не має, воюють в ЗСУ.
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29.07.2022 19:56 Відповісти
Воно ж бо ПОЛКОВНИК.
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29.07.2022 20:33 Відповісти
Оказывается, горящая лампочка "check engine" свойственна не только немецкому автопрому.
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29.07.2022 18:51 Відповісти
Досить згадати пригоди з "Пантерами" у 1943 р. - десь з рік весь їх хай-тек (а передових рішень купа!) був причиною постійних втрат (поломка - неможливість евакуації - підрив). А старенькі четвірки бігали до кінця війни та ще й в Сирії до 70-х. Надійність перевіряється в бою.
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29.07.2022 19:34 Відповісти
то, что немцы говнюки, было ясно с самого начала
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29.07.2022 18:55 Відповісти
это я к тому, что с американской техникой вопросов вроде бы нет
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29.07.2022 18:56 Відповісти
Та кто ж тебе скажет. 777 приехали без систем наведения (без электроники), без запчастей и солдаты тратят время, чтобы навести эту древнюю херобору. Об этом рассказывал AlexSaint во время трансляции гавайцам, которые задавали вопросики. ТАм был совместный стрим Rudenko|Co и Saint. Ну и одна из жительниц США спросила за оружие и оказалось, что нам всякое говно мамонта свозят.
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29.07.2022 20:39 Відповісти
А как бы ты одним словом назвал профана страдающего недержанием речи при заглядывании в зубы дарёному коню?
По-корейски это звучит как У Ё Бок.
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29.07.2022 19:06 Відповісти
Не время деликатничать - в Украине война, поломки стоят жизни людей.
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29.07.2022 20:27 Відповісти
немцы продолжают делать вид,что помогают Украине..Их заставляет делать что-то подобное толькот обязательство как члена НАТО.Сами по себе немцы не хотят победы украины.Для них важнее остаться партнёром россии по тгазовой продаже в Европе.Поэтому долго подбирали технику.которая вроде как выполнит обязанность помочь Украине,но которая не сильно навредит россии.НЕМЦЫ ИГРАЮТ НА СТОРОНЕ РОССИИ и этого уже не скрыть.Все трибунные заявления и типа "внутреннего диалога в Германии"- игра на публику.Заказ сделан и он выполняется-всеми возможными методами препятствовать усилению Украины,но так,чтобы не бросать тень подозрения на немецкое руководство
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29.07.2022 19:21 Відповісти
Сомнительное утверждение
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29.07.2022 19:30 Відповісти
Ну это давно было очевидно) И не только они такие. Вон венгры даже не притворяются)
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29.07.2022 19:37 Відповісти
От скажіть чесно: чи хто-небудь бачив таку техніку, щоб її неможливо було ухайдохать?
То не треба свинитися і щось гнати на постачальників, хоча б з делікатності. Фахівці розберуться що там і до чого, а це невігластво тут на форумі стане відоме німцям, то спробуй те себе покласти себе на їх місце.
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29.07.2022 19:25 Відповісти
Ну це було очевидно, тепер рік знадобиться для організації логістики для ремонту всього того , що вже прийшло і ще прийде
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29.07.2022 19:27 Відповісти
німецькій фірмі, яка виготовляє ці гаубиці загрожує банкротство. А от американській, яка виготовляє М-777 - профіт: претензій до роботи не чути.
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29.07.2022 19:32 Відповісти
Не удивительно. Большая часть всего этого новомодного вооружения .... не воевала. Оно только на бумаге и в теории вроде как отлично, но при настоящей войне, возникают .... нюансы. Что логично. Это первая полномасштабная война со времён второй мировой. Говорят что с этим свичблейдом тоже есть вопросы. Это все исправляется и допиливается но это куча времени и ещё больше денег. Так что использование хоть и старого но модернизированного оружия, возможно еще не самая плохая идея. Опять таки в том же Ираке старые м113 в использовании по некоторым параметрам были получше новых Страйкеров. На фотках с Ирака можно найти очень много М113.
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29.07.2022 19:36 Відповісти
Так. І з нлавами проблеми були, але це все тому що використання в умовах реальних бойових дій дешо відрізняється від теорій.
Врахують проблеми, пофіксять баги .
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29.07.2022 20:38 Відповісти
Нлавы - ещё ничего (если конечно у них заряжен аккумулятор). Джавелины - неприятно разочаровали.

Дорогие. Сложные. Бьют недалеко (даже старые советские ПТРК - дальше). Замечательно отводятся помехами и использованием дымов. Да к тому же ещё и не очень пробивные.

Стингеры тоже оказались далеко не "вундервафлей". Вертолёты Ка 52 иногда за вылет отводили своей системой защиты по 4 - 5 пусков, и оставались невредимы. (единственный шанс сбить их Стингером, стрелять пока не закончится запас ИК ловушек, которые вертолёт автоматически разбрасывает при атаке ракетой. При том стрелять с разных сторон)
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29.07.2022 21:02 Відповісти
Виробники отримають бізціний досвід.
Може після ремонту стануть надійнішими.
І пітаня. Невже передаючи ці гаубиці не розуміли,що їх будуть використовувати на дистанціях близьких до максимальної?!!!
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29.07.2022 19:54 Відповісти
Дороги вместо пушек строили в НАТО, путинские консервы из Венгрии (страна НАТО) открыто получали ордена в кремле, другие консервы из стран НАТО открыто получали из кремля подарки, кредиты, должности в газпроме. Про талантливого юношу по имнени Хантер я вообще молчу ... Однако спросите почему Украина не в НАТО - и в ответ вой - коррупция, Ермак, бросайтесь асфальтом, НАТО вам ничего не должно.
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29.07.2022 19:57 Відповісти
Немецкое какчество)
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29.07.2022 19:58 Відповісти
Странно, что никто из поцреотов не предлогает бросаться бетоном с немецких автобанов.
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29.07.2022 20:02 Відповісти
Та німці нам взагалі нічого не винні! Вони що, ядерку у нас забирали, чи гарантії давали? Можуть просто нічого не давати, саменькі щось робіть, нєхєр вже всіх навколо себе винуватити, клоуни грьобані.
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29.07.2022 21:27 Відповісти
Предл..о..а..гаю букварь поучить.
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29.07.2022 21:43 Відповісти
немцы, такие немцы.......

бракоделы, зажравшиеся бюргеры.
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29.07.2022 20:22 Відповісти
Видать списанный хлам толкнули зе-команде. Это как те 777 поставили, которые без запчастей оказались, и солдаты наводили их в ручную. Тобишь такое древнючее говно привезли.
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29.07.2022 20:34 Відповісти
видимо олух шольтц лично подпиливал их перед передачей
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29.07.2022 20:40 Відповісти
оце так німецька якість,
ну хоч зможуть нормально протестувати свою зброю на практиці,
а не стрельнути кілька разів на полігоні
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29.07.2022 20:54 Відповісти
ну то дайте більше зброї, щоб не так часто стрвіляти з кожної одиниці
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29.07.2022 21:07 Відповісти
Пару дней назад Германия разрешила экспорт 100 пцх в Украину за почти 2 млрд евро. Скорее всего большую часть денег даст Евросоюз. И вот уже какая то бульварная статья обсирает лучшую в мире гусеничную САУ. Совпадение? Не думаю.
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29.07.2022 21:12 Відповісти
Немецкое лучшее только на бумаге. Как с опозорившимися в Турции танками Леопард. Потому что немцы не продавали до сих пор оружие там где военные конфликты. Как бы не красиво (рекламно) все было на бумаге, все должно постоянно проверяться в реальных условиях. А немецкий мусор последний раз воевал только во второй мировой. Тогда это еще не был мусор. Как и немецкая потешная армия.
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30.07.2022 04:33 Відповісти
Щось німці начудили... А наші ще сотню хочуть купити
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29.07.2022 21:34 Відповісти
"Шпігель" дох@я пи#дить. Просто німчура деградувала,зокрема і в промисловості.
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29.07.2022 21:42 Відповісти
Шеф купил бэху Х -6 .Так она его задрала что и года не прошло как продал ( с большим дисконтом естественно ) Сегодня в фирме ни одной немецкой машины ,механизма или станка .Почти все японское.
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29.07.2022 22:07 Відповісти
Главное верить Дер Шпигель. Сразу.
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29.07.2022 23:34 Відповісти
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