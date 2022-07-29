У ЗСУ виникли проблеми з німецькими гаубицями PzH 2000, - Der Spiegel
Всього через місяць після поставки німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Україну ці артилерійські гармати вже демонструють явні ознаки зносу, йдеться в матеріалі німецького видання Der Spiegel.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У середині поточного тижня уряд у Києві вже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі із семи САУ PzH 2000, поставлені наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, з огляду на все, потребують ремонту.
Як вважають у бундесвері, проблеми пов'язані із високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць українськими збройними силами. На думку експертів, це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині 100 пострілів на день із однієї важкої зброї вже вважалося б високим рівнем інтенсивності стрілянини, але українці, очевидно, випускали набагато більше снарядів, вважають у бундесвері.
Крім того, українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані, пише далі Der Spiegel. За інформацією видання, бундесвер зобов'язався за короткий термін відправити в Україну додаткові комплекти запасних частин для усунення проблем. Водночас уряд Німеччини веде переговори з військово-промисловим комплексом щодо створення центру з ремонту зброї у Польщі, щоб скоротити час на транспортування та виконання ремонтних робіт.
За даними Der Spiegel, нові проблеми виникли і з постачанням боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard, перші п'ять одиниць яких недавно поставлено в Україну. У ході тестових стрільб у Німеччині з'ясувалося, що система вогню Gepard не розпізнає снаряди норвезької компанії, яка нещодавно почала їх виробляти для Gepard з подальшою передачею Україні. Тепер необхідно модифікувати снаряди, після чого вони знову будуть випробувані в серпні.
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Це те саме що ви купляєте б/у автомобіль вилизаний як новеньке і вам його втирають ак почти новенький а по факту йому вже на свалку.
А учитывая как охотно они вобще поставляют вооружение, то стоило бы задаться вопросом - не продуманная ли это диверсия...
країнах, своєї сировини не було.
німці думали , що українці будуть на ці гаубиці тількідивитись ?
По-корейски это звучит как У Ё Бок.
То не треба свинитися і щось гнати на постачальників, хоча б з делікатності. Фахівці розберуться що там і до чого, а це невігластво тут на форумі стане відоме німцям, то спробуй те себе покласти себе на їх місце.
Врахують проблеми, пофіксять баги .
Дорогие. Сложные. Бьют недалеко (даже старые советские ПТРК - дальше). Замечательно отводятся помехами и использованием дымов. Да к тому же ещё и не очень пробивные.
Стингеры тоже оказались далеко не "вундервафлей". Вертолёты Ка 52 иногда за вылет отводили своей системой защиты по 4 - 5 пусков, и оставались невредимы. (единственный шанс сбить их Стингером, стрелять пока не закончится запас ИК ловушек, которые вертолёт автоматически разбрасывает при атаке ракетой. При том стрелять с разных сторон)
Може після ремонту стануть надійнішими.
І пітаня. Невже передаючи ці гаубиці не розуміли,що їх будуть використовувати на дистанціях близьких до максимальної?!!!
бракоделы, зажравшиеся бюргеры.
ну хоч зможуть нормально протестувати свою зброю на практиці,
а не стрельнути кілька разів на полігоні