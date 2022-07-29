У ВСУ возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000, - Der Spiegel
Всего месяц спустя после поставки немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Украину эти артиллерийские орудия уже демонстрируют явные признаки износа, говорится в материале еженедельника Der Spiegel.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В середине текущей недели правительство в Киеве уже сообщило министерству обороны ФРГ, что после интенсивного обстрела российских позиций некоторые из семи САУ PzH 2000, поставленных в конце июня в Украину, показали сообщения об ошибках. Поэтому несколько гаубиц, судя по всему, нуждаются в ремонте.
Как полагают в бундесвере, проблемы связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц украинскими вооруженными силами. По мнению экспертов, это создает огромную нагрузку на механизм заряжания гаубицы. В Германии 100 выстрелов в день из одного тяжелого орудия уже считалось бы высоким уровнем интенсивности стрельбы, но украинцы, очевидно, выпускали гораздо больше снарядов, считают в бундесвере.
Кроме того, украинские солдаты, предположительно, сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии, пишет далее Der Spiegel. Согласно информации издания, бундесвер обязался в короткие сроки отправить в Украину дополнительные комплекты запасных частей для устранения проблем. Одновременно правительство Германии ведет переговоры с военно-промышленным комплексом о создании центра по ремонту оружия в Польше, чтобы сократить время на транспортировку и выполнение ремонтных работ.
По данным Der Spiegel, новые проблемы возникли и с поставками боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard, первые пять единиц которых были недавно поставлены в Украину. В ходе тестовых стрельб в Германии выяснилось, что система огня Gepard не распознает снаряды норвежской компании, которая недавно начала их производить для Gepard с последующей передачей Украине. Теперь необходимо модифицировать снаряды, после чего они будут вновь испытаны в августе.
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Це те саме що ви купляєте б/у автомобіль вилизаний як новеньке і вам його втирають ак почти новенький а по факту йому вже на свалку.
А учитывая как охотно они вобще поставляют вооружение, то стоило бы задаться вопросом - не продуманная ли это диверсия...
країнах, своєї сировини не було.
німці думали , що українці будуть на ці гаубиці тількідивитись ?
По-корейски это звучит как У Ё Бок.
То не треба свинитися і щось гнати на постачальників, хоча б з делікатності. Фахівці розберуться що там і до чого, а це невігластво тут на форумі стане відоме німцям, то спробуй те себе покласти себе на їх місце.
Врахують проблеми, пофіксять баги .
Дорогие. Сложные. Бьют недалеко (даже старые советские ПТРК - дальше). Замечательно отводятся помехами и использованием дымов. Да к тому же ещё и не очень пробивные.
Стингеры тоже оказались далеко не "вундервафлей". Вертолёты Ка 52 иногда за вылет отводили своей системой защиты по 4 - 5 пусков, и оставались невредимы. (единственный шанс сбить их Стингером, стрелять пока не закончится запас ИК ловушек, которые вертолёт автоматически разбрасывает при атаке ракетой. При том стрелять с разных сторон)
Може після ремонту стануть надійнішими.
І пітаня. Невже передаючи ці гаубиці не розуміли,що їх будуть використовувати на дистанціях близьких до максимальної?!!!
бракоделы, зажравшиеся бюргеры.
ну хоч зможуть нормально протестувати свою зброю на практиці,
а не стрельнути кілька разів на полігоні