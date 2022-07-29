У ВСУ возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000, - Der Spiegel

Всего месяц спустя после поставки немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Украину эти артиллерийские орудия уже демонстрируют явные признаки износа, говорится в материале еженедельника Der Spiegel.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В середине текущей недели правительство в Киеве уже сообщило министерству обороны ФРГ, что после интенсивного обстрела российских позиций некоторые из семи САУ PzH 2000, поставленных в конце июня в Украину, показали сообщения об ошибках. Поэтому несколько гаубиц, судя по всему, нуждаются в ремонте.

Как полагают в бундесвере, проблемы связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц украинскими вооруженными силами. По мнению экспертов, это создает огромную нагрузку на механизм заряжания гаубицы. В Германии 100 выстрелов в день из одного тяжелого орудия уже считалось бы высоким уровнем интенсивности стрельбы, но украинцы, очевидно, выпускали гораздо больше снарядов, считают в бундесвере.

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Кроме того, украинские солдаты, предположительно, сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии, пишет далее Der Spiegel. Согласно информации издания, бундесвер обязался в короткие сроки отправить в Украину дополнительные комплекты запасных частей для устранения проблем. Одновременно правительство Германии ведет переговоры с военно-промышленным комплексом о создании центра по ремонту оружия в Польше, чтобы сократить время на транспортировку и выполнение ремонтных работ.

По данным Der Spiegel, новые проблемы возникли и с поставками боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard, первые пять единиц которых были недавно поставлены в Украину. В ходе тестовых стрельб в Германии выяснилось, что система огня Gepard не распознает снаряды норвежской компании, которая недавно начала их производить для Gepard с последующей передачей Украине. Теперь необходимо модифицировать снаряды, после чего они будут вновь испытаны в августе.

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