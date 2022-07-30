Міністерка економіки Латвії прокоментувала заяву "Газпрому" про перекриття газу

Ілзе Індриксоне зробила заяву після того, як російський "Газпром" вирішив припинити постачання газу цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LSM.lv.

Індриксоне заявила, що Латвія вже давно не розраховує на Росію та робить пріоритетними потоки з Клайпедського термінала. Також чиновниця повідомила, що в уряді працюють і над іншими напрямками постачання газу.

"Для нас цей крок ("Газпрому", - ред.) суттєвих змін не несе", - заявила міністерка.

Також читайте: "Газпром" заявив, що припинив постачання газу в Латвію

Як повідомлялося, учора Латвія відновила закупівлю російського газу. Оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze заявив, що купувати його будуть у посередника.

Сьогодні російський "Газпром" повідомив про припинення постачання газу в Латвію.