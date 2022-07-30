Міністерка економіки Латвії прокоментувала заяву "Газпрому" про перекриття газу
Ілзе Індриксоне зробила заяву після того, як російський "Газпром" вирішив припинити постачання газу цій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LSM.lv.
Індриксоне заявила, що Латвія вже давно не розраховує на Росію та робить пріоритетними потоки з Клайпедського термінала. Також чиновниця повідомила, що в уряді працюють і над іншими напрямками постачання газу.
"Для нас цей крок ("Газпрому", - ред.) суттєвих змін не несе", - заявила міністерка.
Як повідомлялося, учора Латвія відновила закупівлю російського газу. Оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze заявив, що купувати його будуть у посередника.
Сьогодні російський "Газпром" повідомив про припинення постачання газу в Латвію.
Топ коментарі
+35 Валентин Пруденко
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+24 1sarmat
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Я был и в России и в Европе.
Моё правительство, а точнее результаты их деятельности мне не нравятся.
И жить я хочу на Родине и не хочу паковать чемоданы.
Почему, собственно говоря из-за кучки *******, которых де-факто избрали те, кто не живут в этой стране, я должен куда-то уезжать ?!
Але Раша зробила з просто ресурсів - засіб державного впливу
Це і газ , і нафта , і вугілля , і ,.. А зараз ще пробує керувати і зерном ...
Прибалика - розумніша - вона ліпше знає Рашу - уже має газовий термінал для танкерів зі скрапленим газом ! Так - використання його - економічно дороще , але при потребі - державність збереже !
А те що багато країн - у тому числі ЕС , у тому числі Україна - до таких очікуваних з боку Московії наїздів - не готові ... Тре з попередників спитати