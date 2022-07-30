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Міністерка економіки Латвії прокоментувала заяву "Газпрому" про перекриття газу

газ,нафта

Ілзе Індриксоне зробила заяву після того, як російський "Газпром" вирішив припинити постачання газу цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LSM.lv.

Індриксоне заявила, що Латвія вже давно не розраховує на Росію та робить пріоритетними потоки з Клайпедського термінала. Також чиновниця повідомила, що в уряді працюють і над іншими напрямками постачання газу.

"Для нас цей крок ("Газпрому", - ред.) суттєвих змін не несе", - заявила міністерка.

Також читайте: "Газпром" заявив, що припинив постачання газу в Латвію

Як повідомлялося, учора Латвія відновила закупівлю російського газу. Оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze заявив, що купувати його будуть у посередника.

Сьогодні російський "Газпром" повідомив про припинення постачання газу в Латвію.

Автор: 

газ (10447) Газпром (3389) Латвія (1351)


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Топ коментарі
+35
Кратко и ёмко - газпром, иди на х@й! Респект Латвии!
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30.07.2022 17:58
+24
Самое интересное будет опосля. Бог с ней с Латвией, они немножко решили попытаться поиметь, может на сэкономленные евро купили бы для Украины еще один Байрактар. Ну не получилось, так не получилось. А вот Германия, то таки да, так вляпаться с турбиной для компрессора, выкручивать Канаде руки, нарушать санкции и в результате ВСЁ. кацапы газа им не дадут из принципа, потому что Германия уступила давлению, Шольц показал себя слабаком, так что 20% технического газа за то что тряпки. А Польша сразу кацапов отрубила и уже больше 80% хранилищ на начало июля было заполнено, вот как-то так.
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30.07.2022 18:13
+16
Так может тавой, чемодан и на рабсею, там население в полной демократии.
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30.07.2022 18:56
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Кратко и ёмко - газпром, иди на х@й! Респект Латвии!
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30.07.2022 17:58 Відповісти
вообще-то Латвия сначала решила начать покупать у газпрома, через посредника, газ, а потом уже получила кукиш и внезапно, стала категорическипротив покупки газа у гаспрома
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30.07.2022 18:01 Відповісти
тобі Латвия не подобається? рассея вперде!
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30.07.2022 19:52 Відповісти
Конечно ёмко - они выйдут из любого кризиса...за счёт населения.На ЭТО правительство мы уже насмотрелись во время пандемии(((
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30.07.2022 18:50 Відповісти
Так может тавой, чемодан и на рабсею, там население в полной демократии.
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30.07.2022 18:56 Відповісти
Я тебе отвечу на своем примере.
Я был и в России и в Европе.
Моё правительство, а точнее результаты их деятельности мне не нравятся.
И жить я хочу на Родине и не хочу паковать чемоданы.
Почему, собственно говоря из-за кучки *******, которых де-факто избрали те, кто не живут в этой стране, я должен куда-то уезжать ?!
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30.07.2022 19:39 Відповісти
Поезжай на историческую родину, там правительство ну просто зашибись!)
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30.07.2022 19:41 Відповісти
Всем украинцам, которым не нравится Зеленский то же самое скажешь?
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30.07.2022 20:18 Відповісти
ruskij, ti ne tuda smatrel, idi dirst!
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30.07.2022 23:00 Відповісти
никогда не стоит забывать мудрость: "кто выбирая между войной и позором, выбирает позор, получит и позор и войну" - так что не следовало и заикаться про начало покупки газа у мордора
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30.07.2022 18:00 Відповісти
Самое интересное будет опосля. Бог с ней с Латвией, они немножко решили попытаться поиметь, может на сэкономленные евро купили бы для Украины еще один Байрактар. Ну не получилось, так не получилось. А вот Германия, то таки да, так вляпаться с турбиной для компрессора, выкручивать Канаде руки, нарушать санкции и в результате ВСЁ. кацапы газа им не дадут из принципа, потому что Германия уступила давлению, Шольц показал себя слабаком, так что 20% технического газа за то что тряпки. А Польша сразу кацапов отрубила и уже больше 80% хранилищ на начало июля было заполнено, вот как-то так.
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30.07.2022 18:13 Відповісти
Litva davno nepokupajet gaz s kacapov.Ne tolko sebe cerez terminal ******** polucajem gaz s ameriki,no ecio i drugim pomogajem Polse,Estoniji i Finlaindiji daze.Realno zakazov jest 4 raza bolse cem mozet priniat terminal po zyzenomu gazu.Tak Litva i proslom godu zakupala bolsintvo amerikanski gaz
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30.07.2022 18:39 Відповісти
Proporcionalno razdelili kvoti vsem zelajucim,nemozem bolse obrabotat
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30.07.2022 18:42 Відповісти
І Братам - Полякам респект!)))
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30.07.2022 19:39 Відповісти
Вы ничего толком не понимаете,основной акционер в Latvijas Gāze это Газпром,у латвийского государства там 0%.Не латвийское государство купило газ,а Latvijas Gāze.
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30.07.2022 20:01 Відповісти
Получается, что «Газпром» покупал у «Газпрома», но полиция национальной безопасности уже начала расследование этой покупки.
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30.07.2022 20:04 Відповісти
AS "Latvijas Gāze" принадлежит Газпрому (34,00%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%), ИТЕРА Латвия (16,00%). Остальные 2,77% акций котируются на бирже Nasdaq Riga[1]...Iter Latvija принадлежит бывшему чекисту Савицкому, владельцу рижского Динамо, не зря Газпром был спонсором РД, когда они играли в КХЛ.
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30.07.2022 20:13 Відповісти
А остальные немцы.
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30.07.2022 20:14 Відповісти
Представляю как ботоксного корячит в своем подземелье. Ботокс имеет свойство не прижиться к долботелу. И да, генералы рабссеюшки уже определились кто будет капитуляцию подписывать?
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30.07.2022 18:01 Відповісти
ГазпроституткипоРаши сами себе удавку вешают!
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30.07.2022 18:24 Відповісти
газпром, мечты сбываются(с) ))
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30.07.2022 18:54 Відповісти
министерка - как были тупыми кибалками так и остались - Бутусов где такие дарования набираешь?
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30.07.2022 18:58 Відповісти
Диверсификация. А то понимаешь развивают утопию фашистской диктатуры **********. Продавец товара диктует покупателю, дремучий тоталитарный совок.
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30.07.2022 19:00 Відповісти
Смотрю кто-то не понял новость. Латвия не отказалась от российского газа. Только теперь будет покупать не напрямую у газпрома, а через посредника.
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30.07.2022 20:20 Відповісти
Дехто не розуміє, що кацапський газ не йде через Клайпедський термінал))))
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30.07.2022 20:57 Відповісти
Блін , економіка + бізнес - стоять на тому , щоби купити газ (+нафту) - дешевше !
Але Раша зробила з просто ресурсів - засіб державного впливу
Це і газ , і нафта , і вугілля , і ,.. А зараз ще пробує керувати і зерном ...
Прибалика - розумніша - вона ліпше знає Рашу - уже має газовий термінал для танкерів зі скрапленим газом ! Так - використання його - економічно дороще , але при потребі - державність збереже !
А те що багато країн - у тому числі ЕС , у тому числі Україна - до таких очікуваних з боку Московії наїздів - не готові ... Тре з попередників спитати
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31.07.2022 00:29 Відповісти
 
 