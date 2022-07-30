Министр экономики Латвии прокомментировала заявление "Газпрома" о перекрытии газа
Илзе Индриксоне сделала заявление после того, как российский "Газпром" решил прекратить поставки газа этой стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.lv.
Индриксоне заявила, что Латвия уже давно не рассчитывает на Россию и делает приоритетными потоки из Клайпедского терминала. Чиновник также сообщила, что в правительстве работают и над другими направлениями поставок газа.
"Для нас этот шаг ("Газпрома". – Ред.) существенных изменений не несет", – заявила министр.
Как сообщалось, вчера Латвия возобновила закупку российского газа. Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze заявил, что покупать его будут у посредника.
Сегодня российский "Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию.
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Я был и в России и в Европе.
Моё правительство, а точнее результаты их деятельности мне не нравятся.
И жить я хочу на Родине и не хочу паковать чемоданы.
Почему, собственно говоря из-за кучки *******, которых де-факто избрали те, кто не живут в этой стране, я должен куда-то уезжать ?!
Але Раша зробила з просто ресурсів - засіб державного впливу
Це і газ , і нафта , і вугілля , і ,.. А зараз ще пробує керувати і зерном ...
Прибалика - розумніша - вона ліпше знає Рашу - уже має газовий термінал для танкерів зі скрапленим газом ! Так - використання його - економічно дороще , але при потребі - державність збереже !
А те що багато країн - у тому числі ЕС , у тому числі Україна - до таких очікуваних з боку Московії наїздів - не готові ... Тре з попередників спитати