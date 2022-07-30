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Министр экономики Латвии прокомментировала заявление "Газпрома" о перекрытии газа

газ,нафта

Илзе Индриксоне сделала заявление после того, как российский "Газпром" решил прекратить поставки газа этой стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.lv.

Индриксоне заявила, что Латвия уже давно не рассчитывает на Россию и делает приоритетными потоки из Клайпедского терминала. Чиновник также сообщила, что в правительстве работают и над другими направлениями поставок газа.

"Для нас этот шаг ("Газпрома". – Ред.) существенных изменений не несет", – заявила министр.

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Как сообщалось, вчера Латвия возобновила закупку российского газа. Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze заявил, что покупать его будут у посредника.

Сегодня российский "Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию.

Автор: 

Газ (10230) Газпром (3184) Латвия (1337)


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Топ комментарии
+35
Кратко и ёмко - газпром, иди на х@й! Респект Латвии!
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30.07.2022 17:58
+24
Самое интересное будет опосля. Бог с ней с Латвией, они немножко решили попытаться поиметь, может на сэкономленные евро купили бы для Украины еще один Байрактар. Ну не получилось, так не получилось. А вот Германия, то таки да, так вляпаться с турбиной для компрессора, выкручивать Канаде руки, нарушать санкции и в результате ВСЁ. кацапы газа им не дадут из принципа, потому что Германия уступила давлению, Шольц показал себя слабаком, так что 20% технического газа за то что тряпки. А Польша сразу кацапов отрубила и уже больше 80% хранилищ на начало июля было заполнено, вот как-то так.
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30.07.2022 18:13
+16
Так может тавой, чемодан и на рабсею, там население в полной демократии.
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30.07.2022 18:56
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Кратко и ёмко - газпром, иди на х@й! Респект Латвии!
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30.07.2022 17:58 Ответить
вообще-то Латвия сначала решила начать покупать у газпрома, через посредника, газ, а потом уже получила кукиш и внезапно, стала категорическипротив покупки газа у гаспрома
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30.07.2022 18:01 Ответить
тобі Латвия не подобається? рассея вперде!
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30.07.2022 19:52 Ответить
Конечно ёмко - они выйдут из любого кризиса...за счёт населения.На ЭТО правительство мы уже насмотрелись во время пандемии(((
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30.07.2022 18:50 Ответить
Так может тавой, чемодан и на рабсею, там население в полной демократии.
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30.07.2022 18:56 Ответить
Я тебе отвечу на своем примере.
Я был и в России и в Европе.
Моё правительство, а точнее результаты их деятельности мне не нравятся.
И жить я хочу на Родине и не хочу паковать чемоданы.
Почему, собственно говоря из-за кучки *******, которых де-факто избрали те, кто не живут в этой стране, я должен куда-то уезжать ?!
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30.07.2022 19:39 Ответить
Поезжай на историческую родину, там правительство ну просто зашибись!)
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30.07.2022 19:41 Ответить
Всем украинцам, которым не нравится Зеленский то же самое скажешь?
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30.07.2022 20:18 Ответить
ruskij, ti ne tuda smatrel, idi dirst!
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30.07.2022 23:00 Ответить
никогда не стоит забывать мудрость: "кто выбирая между войной и позором, выбирает позор, получит и позор и войну" - так что не следовало и заикаться про начало покупки газа у мордора
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30.07.2022 18:00 Ответить
Самое интересное будет опосля. Бог с ней с Латвией, они немножко решили попытаться поиметь, может на сэкономленные евро купили бы для Украины еще один Байрактар. Ну не получилось, так не получилось. А вот Германия, то таки да, так вляпаться с турбиной для компрессора, выкручивать Канаде руки, нарушать санкции и в результате ВСЁ. кацапы газа им не дадут из принципа, потому что Германия уступила давлению, Шольц показал себя слабаком, так что 20% технического газа за то что тряпки. А Польша сразу кацапов отрубила и уже больше 80% хранилищ на начало июля было заполнено, вот как-то так.
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30.07.2022 18:13 Ответить
Litva davno nepokupajet gaz s kacapov.Ne tolko sebe cerez terminal ******** polucajem gaz s ameriki,no ecio i drugim pomogajem Polse,Estoniji i Finlaindiji daze.Realno zakazov jest 4 raza bolse cem mozet priniat terminal po zyzenomu gazu.Tak Litva i proslom godu zakupala bolsintvo amerikanski gaz
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30.07.2022 18:39 Ответить
Proporcionalno razdelili kvoti vsem zelajucim,nemozem bolse obrabotat
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30.07.2022 18:42 Ответить
І Братам - Полякам респект!)))
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30.07.2022 19:39 Ответить
Вы ничего толком не понимаете,основной акционер в Latvijas Gāze это Газпром,у латвийского государства там 0%.Не латвийское государство купило газ,а Latvijas Gāze.
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30.07.2022 20:01 Ответить
Получается, что «Газпром» покупал у «Газпрома», но полиция национальной безопасности уже начала расследование этой покупки.
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30.07.2022 20:04 Ответить
AS "Latvijas Gāze" принадлежит Газпрому (34,00%), Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%), ИТЕРА Латвия (16,00%). Остальные 2,77% акций котируются на бирже Nasdaq Riga[1]...Iter Latvija принадлежит бывшему чекисту Савицкому, владельцу рижского Динамо, не зря Газпром был спонсором РД, когда они играли в КХЛ.
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30.07.2022 20:13 Ответить
А остальные немцы.
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30.07.2022 20:14 Ответить
Представляю как ботоксного корячит в своем подземелье. Ботокс имеет свойство не прижиться к долботелу. И да, генералы рабссеюшки уже определились кто будет капитуляцию подписывать?
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30.07.2022 18:01 Ответить
ГазпроституткипоРаши сами себе удавку вешают!
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30.07.2022 18:24 Ответить
газпром, мечты сбываются(с) ))
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30.07.2022 18:54 Ответить
министерка - как были тупыми кибалками так и остались - Бутусов где такие дарования набираешь?
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30.07.2022 18:58 Ответить
Диверсификация. А то понимаешь развивают утопию фашистской диктатуры **********. Продавец товара диктует покупателю, дремучий тоталитарный совок.
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30.07.2022 19:00 Ответить
Смотрю кто-то не понял новость. Латвия не отказалась от российского газа. Только теперь будет покупать не напрямую у газпрома, а через посредника.
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30.07.2022 20:20 Ответить
Дехто не розуміє, що кацапський газ не йде через Клайпедський термінал))))
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30.07.2022 20:57 Ответить
Блін , економіка + бізнес - стоять на тому , щоби купити газ (+нафту) - дешевше !
Але Раша зробила з просто ресурсів - засіб державного впливу
Це і газ , і нафта , і вугілля , і ,.. А зараз ще пробує керувати і зерном ...
Прибалика - розумніша - вона ліпше знає Рашу - уже має газовий термінал для танкерів зі скрапленим газом ! Так - використання його - економічно дороще , але при потребі - державність збереже !
А те що багато країн - у тому числі ЕС , у тому числі Україна - до таких очікуваних з боку Московії наїздів - не готові ... Тре з попередників спитати
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31.07.2022 00:29 Ответить
 
 