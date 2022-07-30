ПЦУ запустила механізм засудження РПЦ за духовні злочини, - Епіфаній

Православна церква України вже запустила процес обговорення та в результаті осудження духовних злочинів глави російської православної церкви Кирила та позбавлення його престолу.

Про це Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав в ефірі телемарафону у суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми почали обговорювати це питання. Спочатку потрібно запустити певний механізм. Якщо не говорити про це, нічого не робити, то ми не досягнемо якогось результату щодо осудження тих жахливих дій, які призвели до цієї жорстокої війни в Україні, яка повсякденно забирає життя мирних мешканців, дітей, не говорячи вже про наших військових. Тому процес запущений, а далі будемо просити розглянути це питання дуже серйозно", - сказав Епіфаній.

Він нагадав про те, що ПЦУ закликала Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних автокефальних церков осудити духовні злочини глави російської православної церкви кирила та позбавити його престолу, зокрема на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних (безпідставного розриву євхаристійного єднання та створення єпархій російської православної церкви в межах Олександрійського патріархату). За словами митрополита, є низка варіантів вирішення цього питання, в тому числі й шляхом зібрання низки церков, які мають право ухвалювати канонічні рішення.

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній додав, що ця ідея має підтримку тих церков, які свого часу визнали автокефалію української церкви. "Вони солідарні з нами щодо засудження дій російської федерації, а також патріарха кирила", - сказав він.

"Ми бачимо, що у цій війні є намагання знищити нас як окремий народ на очах усього світу. Спостерігаємо практично геноцид українського народу. Все, що ми бачимо, справді покликане до цього. Тому ми звертаємося та просимо вивчити це питання Вселенського патріарха, предстоятелів інших православних церков, а також винести відповідне рішення осудження, що, можливо, призведе у майбутньому до того, що патріарх кирил втратить московський престол", - підкреслив Епіфаній.

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