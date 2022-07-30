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ПЦУ запустила механізм засудження РПЦ за духовні злочини, - Епіфаній

епіфаній

Православна церква України вже запустила процес обговорення та в результаті осудження духовних злочинів глави російської православної церкви Кирила та позбавлення його престолу.

Про це Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав в ефірі телемарафону у суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми почали обговорювати це питання. Спочатку потрібно запустити певний механізм. Якщо не говорити про це, нічого не робити, то ми не досягнемо якогось результату щодо осудження тих жахливих дій, які призвели до цієї жорстокої війни в Україні, яка повсякденно забирає життя мирних мешканців, дітей, не говорячи вже про наших військових. Тому процес запущений, а далі будемо просити розглянути це питання дуже серйозно", - сказав Епіфаній.

Він нагадав про те, що ПЦУ закликала Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних автокефальних церков осудити духовні злочини глави російської православної церкви кирила та позбавити його престолу, зокрема на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних (безпідставного розриву євхаристійного єднання та створення єпархій російської православної церкви в межах Олександрійського патріархату). За словами митрополита, є низка варіантів вирішення цього питання, в тому числі й шляхом зібрання низки церков, які мають право ухвалювати канонічні рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній попросив Кабмін передати ПЦУ один з храмів Києво-Печерської лаври

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній додав, що ця ідея має підтримку тих церков, які свого часу визнали автокефалію української церкви. "Вони солідарні з нами щодо засудження дій російської федерації, а також патріарха кирила", - сказав він.

"Ми бачимо, що у цій війні є намагання знищити нас як окремий народ на очах усього світу. Спостерігаємо практично геноцид українського народу. Все, що ми бачимо, справді покликане до цього. Тому ми звертаємося та просимо вивчити це питання Вселенського патріарха, предстоятелів інших православних церков, а також винести відповідне рішення осудження, що, можливо, призведе у майбутньому до того, що патріарх кирил втратить московський престол", - підкреслив Епіфаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП зберегла єдність з вбивцею Кирилом, - Епіфаній

Автор: 

РПЦ (514) злочинність (511) Епіфаній (350)


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Топ коментарі
+19
РПЦ потрібно взагалі викинути з України та повернути українській громаді все що вони вкрали...
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30.07.2022 19:41
+18
З Богом
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30.07.2022 19:40
+16
Саме час з Лаври викинути нечисть...
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30.07.2022 19:46
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З Богом
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30.07.2022 19:40 Відповісти
як на мене, то всіх попів московського патріархату треба срачельниками гнати до самого кордону з раїсєю..бажано по Азовському морю

упц мп - їх анафемі треба предати..за порушення всіх заповедей
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30.07.2022 19:44 Відповісти
А з голів їх прихильників Ви "Московський патріархат" теж "срачельниками" гнать будете? Не вийде! Він або помре разом з носієм, або носій сам його вижене! А це тривалий і болючий процес!
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30.07.2022 20:03 Відповісти
Компартію ж заборонили, і Ілліча підсрачниками викинули? І нічого, ніхто ж з лєнінцев не помер
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30.07.2022 20:27 Відповісти
геть з України кацапських підарів у рясах!
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30.07.2022 19:41 Відповісти
РПЦ потрібно взагалі викинути з України та повернути українській громаді все що вони вкрали...
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30.07.2022 19:41 Відповісти
всех кацапских попов ,нужно гнать с территории Украины сцанными тряпками
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30.07.2022 19:45 Відповісти
Закiнчити з кацапами раз та назавжди - i ось чому https://m.youtube.com/watch?v=jvyjQjREg_0&t=5s
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30.07.2022 19:45 Відповісти
Саме час з Лаври викинути нечисть...
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30.07.2022 19:46 Відповісти
Треба на законодавчому рівні визнати рпц організацією, що підтримує терор, чи будете і далі займатись підарелізмом-лібералізмом
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30.07.2022 19:46 Відповісти
а що думає "великий гавнокомандущій" з цього приводу.Повна тиша як у "скумбріі" в спальні.
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30.07.2022 19:52 Відповісти
Кукушкіна,і що ти вже давно прислуховуєшся до звуків зі спальні жінки президента?То ви пані збоченка...Якщо вірити недавнім цифрам ,то до ПЦУ перейшло тільки десь біля 11% церковних громад України.Виникає питання-а чим весь час з дня одержання Томосу займався Епіфаній? Він що чекає,що знов Порошенко переведе всіх у його церковний приход?Попи не хочуть працювати на духовній ниві ВЗАГАЛІ. Чекають якогось пришестя?
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30.07.2022 20:48 Відповісти
Процес переходу громад УПЦ до ПЦУ затормозили спочатку радник офісу Боневтіка Трофімов, а потім льойтнант баканов і сам Боневтік - бо не начасі. Підуть в свій театр через два роки Боневтік і всі громади дружно підуть в рідну церкву - ПЦУ!
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30.07.2022 22:57 Відповісти
Лучший "механізм засудження РПЦ" - давать козломордым попам по башке шлакоблоком. Хватит плакаться и каяться, Онуфрий. Подбери команду крепких монахов, помолитесь, освятите арматуру, шлакоблоки и вперёд!
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30.07.2022 19:53 Відповісти
Можна й кадилом навернуть!
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30.07.2022 20:18 Відповісти
...однажды отец Онуфрий, обходя озеро Онтарио, обнаружил обнаженную Ольгу...
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30.07.2022 20:19 Відповісти
рпц і мп сатанинисти і фашисти
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30.07.2022 20:10 Відповісти
сам атеїст. Та шось недавно читав батюшка з РПЦ напав і побив отця з УПЦ.
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30.07.2022 20:16 Відповісти
Я теж атеїст, але Київського Патріархату.
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30.07.2022 20:35 Відповісти
Кіріл повинен нарешті зрозуміти, що Бог є.
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30.07.2022 20:19 Відповісти
я атеїст. Однак поясніть РПЦ здається томоса не має сама, тобто нелегальна по релігійним міркам. Чи ні?
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30.07.2022 20:31 Відповісти
Так.
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30.07.2022 22:42 Відповісти
Законспектуйте рішення мера славетного Конотопу, там щодо місцевого станату лише одне речення.
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30.07.2022 20:52 Відповісти
Як оте оон. Дістава вже з-під алтаря якесь бойове закляття чи шо
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30.07.2022 21:14 Відповісти
Идеология "Русскага мира" действительно чисто фашистская. За нее топит и Кирилл и видимо Паша-мерседес с нашей Лавры.
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30.07.2022 21:14 Відповісти
Визнати Росію і РПЦ терористами. А до них єдина міра покарання - електричний стілець
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30.07.2022 21:37 Відповісти
великая блудница из книги Откровения очнулась...
православные убивают православных, а из Библии наставляют: не убий
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30.07.2022 22:35 Відповісти
Поки не виженуть РПЦ із святого місця - війна не закінчиться. Сатана, який допомагає Путіну, черпає Силу з оскверніння святого місця, і дає силу Путіну.
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30.07.2022 22:39 Відповісти
Підтримую!!! Пропоную всім віруючим і невіруючим громадянам зібратися у своїх громадах і мирно, шляхом голосування викинути УПЦ посібника терориста РПЦ з наших храмів і викинути їх разом з їх попами, бо в них був час служити Богу і народу України, а вони служити сатані і нашим вбивцям.
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30.07.2022 22:40 Відповісти
Читайте на Путіна Псалмокатару!
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30.07.2022 22:40 Відповісти
Геть з України, кіріл не красівий.
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31.07.2022 01:09 Відповісти
 
 