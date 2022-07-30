ПЦУ запустила механизм осуждения РПЦ за духовные преступления, - Епифаний

Православная церковь Украины уже запустила процесс обсуждения и, как следствие, осуждения духовных преступлений главы Российской православной церкви Кирилла и лишения его престола.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в эфире телемарафона в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы начали обсуждать этот вопрос. Поначалу необходимо запустить определенный механизм. Если не говорить об этом, ничего не делать, то мы не достигнем какого-либо результата в отношении осуждения тех ужасных действий, которые привели к этой жестокой войне в Украине, которая повседневно уносит жизни мирных жителей, детей, не говоря уже о наших военных. Поэтому процесс запущен, а дальше будем просить рассмотреть этот вопрос очень серьезно", – сказал Епифаний.

Он напомнил о том, что ПЦУ призвала Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных автокефальных церквей осудить духовные преступления главы Российской православной церкви Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных (безосновательного разрыва евхаристического единения и создания епархий Российской православной церкви в пределах Александрийского патриархата). По словам митрополита, есть ряд вариантов решения этого вопроса, в том числе путем собрания ряда церквей, которые имеют право принимать канонические решения.

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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний добавил, что эта идея имеет поддержку среди тех церквей, которые в свое время признали автокефалию украинской церкви. "Они солидарны с нами в отношении осуждения действий Российской Федерации, а также патриарха Кирилла", - сказал он.

"Мы видим, что в этой войне есть попытки уничтожить нас как отдельный народ на глазах у всего мира. Наблюдаем практически геноцид украинского народа. Все, что мы видим, действительно призвано к этому. Поэтому мы обращаемся и просим изучить этот вопрос Вселенского патриарха, предстоятелей других православных церквей, а также вынести соответствующее решение осуждения, что возможно приведет в будущем к тому, что патриарх Кирилл лишится московского престола", - подчеркнул Епифаний.

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