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ПЦУ запустила механизм осуждения РПЦ за духовные преступления, - Епифаний

епіфаній

Православная церковь Украины уже запустила процесс обсуждения и, как следствие, осуждения духовных преступлений главы Российской православной церкви Кирилла и лишения его престола.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в эфире телемарафона в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы начали обсуждать этот вопрос. Поначалу необходимо запустить определенный механизм. Если не говорить об этом, ничего не делать, то мы не достигнем какого-либо результата в отношении осуждения тех ужасных действий, которые привели к этой жестокой войне в Украине, которая повседневно уносит жизни мирных жителей, детей, не говоря уже о наших военных. Поэтому процесс запущен, а дальше будем просить рассмотреть этот вопрос очень серьезно", – сказал Епифаний.

Он напомнил о том, что ПЦУ призвала Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных автокефальных церквей осудить духовные преступления главы Российской православной церкви Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных (безосновательного разрыва евхаристического единения и создания епархий Российской православной церкви в пределах Александрийского патриархата). По словам митрополита, есть ряд вариантов решения этого вопроса, в том числе путем собрания ряда церквей, которые имеют право принимать канонические решения.

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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний добавил, что эта идея имеет поддержку среди тех церквей, которые в свое время признали автокефалию украинской церкви. "Они солидарны с нами в отношении осуждения действий Российской Федерации, а также патриарха Кирилла", - сказал он.

"Мы видим, что в этой войне есть попытки уничтожить нас как отдельный народ на глазах у всего мира. Наблюдаем практически геноцид украинского народа. Все, что мы видим, действительно призвано к этому. Поэтому мы обращаемся и просим изучить этот вопрос Вселенского патриарха, предстоятелей других православных церквей, а также вынести соответствующее решение осуждения, что возможно приведет в будущем к тому, что патриарх Кирилл лишится московского престола", - подчеркнул Епифаний.

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Автор: 

РПЦ (746) преступность (953) Епифаний (347)


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Топ комментарии
+19
РПЦ потрібно взагалі викинути з України та повернути українській громаді все що вони вкрали...
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30.07.2022 19:41
+18
З Богом
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30.07.2022 19:40
+16
Саме час з Лаври викинути нечисть...
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30.07.2022 19:46
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З Богом
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30.07.2022 19:40 Ответить
як на мене, то всіх попів московського патріархату треба срачельниками гнати до самого кордону з раїсєю..бажано по Азовському морю

упц мп - їх анафемі треба предати..за порушення всіх заповедей
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30.07.2022 19:44 Ответить
А з голів їх прихильників Ви "Московський патріархат" теж "срачельниками" гнать будете? Не вийде! Він або помре разом з носієм, або носій сам його вижене! А це тривалий і болючий процес!
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30.07.2022 20:03 Ответить
Компартію ж заборонили, і Ілліча підсрачниками викинули? І нічого, ніхто ж з лєнінцев не помер
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30.07.2022 20:27 Ответить
геть з України кацапських підарів у рясах!
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30.07.2022 19:41 Ответить
РПЦ потрібно взагалі викинути з України та повернути українській громаді все що вони вкрали...
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30.07.2022 19:41 Ответить
всех кацапских попов ,нужно гнать с территории Украины сцанными тряпками
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30.07.2022 19:45 Ответить
Закiнчити з кацапами раз та назавжди - i ось чому https://m.youtube.com/watch?v=jvyjQjREg_0&t=5s
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30.07.2022 19:45 Ответить
Саме час з Лаври викинути нечисть...
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30.07.2022 19:46 Ответить
Треба на законодавчому рівні визнати рпц організацією, що підтримує терор, чи будете і далі займатись підарелізмом-лібералізмом
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30.07.2022 19:46 Ответить
а що думає "великий гавнокомандущій" з цього приводу.Повна тиша як у "скумбріі" в спальні.
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30.07.2022 19:52 Ответить
Кукушкіна,і що ти вже давно прислуховуєшся до звуків зі спальні жінки президента?То ви пані збоченка...Якщо вірити недавнім цифрам ,то до ПЦУ перейшло тільки десь біля 11% церковних громад України.Виникає питання-а чим весь час з дня одержання Томосу займався Епіфаній? Він що чекає,що знов Порошенко переведе всіх у його церковний приход?Попи не хочуть працювати на духовній ниві ВЗАГАЛІ. Чекають якогось пришестя?
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30.07.2022 20:48 Ответить
Процес переходу громад УПЦ до ПЦУ затормозили спочатку радник офісу Боневтіка Трофімов, а потім льойтнант баканов і сам Боневтік - бо не начасі. Підуть в свій театр через два роки Боневтік і всі громади дружно підуть в рідну церкву - ПЦУ!
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30.07.2022 22:57 Ответить
Лучший "механізм засудження РПЦ" - давать козломордым попам по башке шлакоблоком. Хватит плакаться и каяться, Онуфрий. Подбери команду крепких монахов, помолитесь, освятите арматуру, шлакоблоки и вперёд!
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30.07.2022 19:53 Ответить
Можна й кадилом навернуть!
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30.07.2022 20:18 Ответить
...однажды отец Онуфрий, обходя озеро Онтарио, обнаружил обнаженную Ольгу...
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30.07.2022 20:19 Ответить
рпц і мп сатанинисти і фашисти
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30.07.2022 20:10 Ответить
сам атеїст. Та шось недавно читав батюшка з РПЦ напав і побив отця з УПЦ.
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30.07.2022 20:16 Ответить
Я теж атеїст, але Київського Патріархату.
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30.07.2022 20:35 Ответить
Кіріл повинен нарешті зрозуміти, що Бог є.
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30.07.2022 20:19 Ответить
я атеїст. Однак поясніть РПЦ здається томоса не має сама, тобто нелегальна по релігійним міркам. Чи ні?
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30.07.2022 20:31 Ответить
Так.
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30.07.2022 22:42 Ответить
Законспектуйте рішення мера славетного Конотопу, там щодо місцевого станату лише одне речення.
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30.07.2022 20:52 Ответить
Як оте оон. Дістава вже з-під алтаря якесь бойове закляття чи шо
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30.07.2022 21:14 Ответить
Идеология "Русскага мира" действительно чисто фашистская. За нее топит и Кирилл и видимо Паша-мерседес с нашей Лавры.
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30.07.2022 21:14 Ответить
Визнати Росію і РПЦ терористами. А до них єдина міра покарання - електричний стілець
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30.07.2022 21:37 Ответить
великая блудница из книги Откровения очнулась...
православные убивают православных, а из Библии наставляют: не убий
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30.07.2022 22:35 Ответить
Поки не виженуть РПЦ із святого місця - війна не закінчиться. Сатана, який допомагає Путіну, черпає Силу з оскверніння святого місця, і дає силу Путіну.
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30.07.2022 22:39 Ответить
Підтримую!!! Пропоную всім віруючим і невіруючим громадянам зібратися у своїх громадах і мирно, шляхом голосування викинути УПЦ посібника терориста РПЦ з наших храмів і викинути їх разом з їх попами, бо в них був час служити Богу і народу України, а вони служити сатані і нашим вбивцям.
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30.07.2022 22:40 Ответить
Читайте на Путіна Псалмокатару!
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30.07.2022 22:40 Ответить
Геть з України, кіріл не красівий.
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31.07.2022 01:09 Ответить
 
 