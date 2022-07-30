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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США прийняли понад 100 тис. українців від початку війни

сша,парад

США прийняли понад 100 000 українців приблизно за п’ять місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CBS News.

Згідно з даними уряду США, десятки тисяч українців, які  опинилися на території США після вторгнення 24 лютого, прибули через різні імміграційні канали та з різним правовим статусом, більшість із них із тимчасовим дозволом на перебування в країні.

Статистика уряду свідчить, що близько 47 000 українців прибули до США за тимчасовими або імміграційними візами; майже 30 тис. українців прибули за програмою приватного спонсорства; понад 22 тис. українців пропустили на кордоні США та Мексики; і 500 українців потрапили в країну через традиційну систему біженців.

Читайте також: В Україні понад 6,6 млн внутрішніх переселенців, - Міжнародна організація з міграції

Видання повідомляє, що Байден наприкінці березня пообіцяв прихистити 100 000 українців, переміщених через війну. У Білому домі тоді заявили, що українці приїжджатимуть до США за різними імміграційними програмами. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) підтвердило, що прибуло понад 100 000 українців, заявивши, що ціль "ніколи не була обмеженою".

"Ми дуже пишаємося тим, що допомагаємо надати притулок українцям, які тікають від неспровокованого вторгнення Росії. Міністерство внутрішньої безпеки продовжуватиме приймати нових українців у найближчі тижні та місяці відповідно до зобов’язань президента Байдена",- сказав міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

CBS News пише, що лише українці, які в’їхали до США за імміграційними візами або за програмою прийому біженців, мають прямий шлях до постійного проживання та, зрештою, до громадянства США. Однак ці шляхи імміграції зазвичай тривають роками через співбесіди, перевірку та інші кроки.

Також читайте: Кордон Польщі з 24 лютого перетнули понад 5 млн українців, - польські прикордонники

Ті, хто прибув через програму "Єднаймося заради України" отримали тимчасову гуманітарну імміграційну класифікацію, яка дозволяє їм жити та працювати в США протягом двох років.

Автор: 

біженці (1876) США (23043) Україна (5920)


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Топ коментарі
+10
Интересно, сколько среди них ваты. Любители русского мира первыми бегут на запад, жить в рф почему-то нехотят
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30.07.2022 21:48
+10
А як звичайний біженець із Харкова виїхав закордон, якщо в Україні закритий виїзд із країни чоловікам 18 -60 років?
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30.07.2022 22:16
+9
Там реальних біженців не більше 1000 осіб. Всі інші - це гастербайтери з усього світу, які шукали можливості звалити у комфортну країну, таку як США.
Хто воює, а хто на чужій крові облаштовує власне благополуччя у далекій країні. Гидко, це все.
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30.07.2022 21:50
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Интересно, сколько среди них ваты. Любители русского мира первыми бегут на запад, жить в рф почему-то нехотят
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30.07.2022 21:48 Відповісти
Практически все те, которые пересекали границу США-Мексика. Это давно известный канал руснявой эмиграции.
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30.07.2022 21:53 Відповісти
видел по телеку показывали на границе с Мексикой двоих дядек гопнического вида в шортах из обрезаных джинсов - откуда спрашивают один с Украины другой с раши
не воюете между собой? нет говорят мир дружба жвачка!
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31.07.2022 01:53 Відповісти
REDакціЯ approved @wiskas_pumius

https://mobile.twitter.com/wiskas_pumius/status/1553209068403056640 16 ч

Кацапи досі в радбезі ООН.
Це все, що вам треба знати про планету Земля.
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30.07.2022 21:50 Відповісти
ООН - це мертва організація.
Навіть якщо позбавити кацапів права вето, або взагалі, вигнати їх з ООН, абсолютно нічого не зміниться.
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30.07.2022 22:02 Відповісти
Там реальних біженців не більше 1000 осіб. Всі інші - це гастербайтери з усього світу, які шукали можливості звалити у комфортну країну, таку як США.
Хто воює, а хто на чужій крові облаштовує власне благополуччя у далекій країні. Гидко, це все.
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30.07.2022 21:50 Відповісти
Багато людей просто скористались можливість і виїхали куди хотіли, знаю навіть таких яким взагалі нічого не загрожувало(і в армію не заберуть і ракета не влучить, бо в безпечному місці жили) і вони вже в США. Комусь ця війна дійсно як гарна можливість.
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30.07.2022 22:37 Відповісти
Я от теж сподіваюсь що приймали виключно через поліграф.
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30.07.2022 21:51 Відповісти
Слава Азову! Слава Украине! уехавшим - не возвращаться. Живущим - Слава!
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30.07.2022 21:54 Відповісти
Учти ты поспешил и не подумал ,ты это сказал в адрес детей , которые туда уехали ,скажи у тебя есть дети не призывного возраста ,мать, сестра ,бабушка ,дедушка за 60
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30.07.2022 22:43 Відповісти
У нас сейчас живет дочь друзей с двумя маленькими детьми. Ее муж - в ВСУ. Ты ******* или просто мудак.
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31.07.2022 00:35 Відповісти
Таких історій про реальних біженців з України в США дуже мала кількість в порівнянні з кількістю людей, яки просто скористалися можливістю. Взагалі, на мою думку, 50% з тих, що виїхали в Британію, США, Канаду, - це наші звичайні жінки/дівчата - приховані простітутки, яки шукають, кому продатися з розвинутих країн Заходу.
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31.07.2022 13:16 Відповісти
500 українців потрапили в країну через традиційну систему біженців. Позор! Америка почти закрыта для беженцев. В 90 годы они принимали миллионы...
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30.07.2022 21:54 Відповісти
А чому американці мають влаштовувати олл інклюзів для біженців за рахунок своїх платників податків?
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30.07.2022 21:57 Відповісти
Та вони й не влаштують, розслабтесь. Хіба що ви негр або підарас, от тоді для вас буде все, багато і нашару, бо ж мінорітіс то важливо. А білі люди, пфф, чого ще захотіли.
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30.07.2022 22:09 Відповісти
Кращэ б прислали 1000 томагавків тоді ю біженці були з *********
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30.07.2022 22:00 Відповісти
як поїхати до США звичайному беженцю з Харкова, хто небудь може дать конкретний лінк на інструкцію?
бажано щоб з дозволом на роботу звичайно
мені вже тут неможливо осточортіло у Болгарії
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30.07.2022 22:01 Відповісти
а мне в Кропивницком вполне нормально. немножко прилетает и ваще все не то. но ниче. не ссымся.
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30.07.2022 22:14 Відповісти
А як звичайний біженець із Харкова виїхав закордон, якщо в Україні закритий виїзд із країни чоловікам 18 -60 років?
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30.07.2022 22:16 Відповісти
а его жена как багаж перевезла.
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30.07.2022 22:22 Відповісти
мені далеко за 60
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30.07.2022 22:35 Відповісти
Судя по Вашему имени вы мужчина, судя по тому что хотите розрешение на работу, то здоровы. Так давайте к нам в Украину, тут ваты на всех хватит
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30.07.2022 22:19 Відповісти
За это ещё и платят, кормят и одевают
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30.07.2022 22:21 Відповісти
але і загинути можна
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30.07.2022 22:27 Відповісти
Україна не найкраще місце для життя, нажаль
навіть не потому, що війна
а тому що населена в основному дурнями, нажаль
більшість взагалі не розуміє, як повинна працювати держава

от перший простой приклад, Гепа - найбільш можливий антіукраїнський діяч України
він привів війну в Україну та іздох
чи має право його права рука працювати мером? чи краще місце для неї у тюрьмі? навіть не враховуючи, що працює Терехов на підставі доручення, отриманного від мертвого Адольфовича - де повинен бути той Терехов зараз - йти в гору або до тюрьми?

от вам другий приклад
Арестович - яскравий представник ЗЕ-команди "майданутьіе будут умирать, исчезать, ємигрировать", особистий друг Ермака та його представник
це команда, яка безпосередньо привела війну в Україну
наприклад розпродавала зброю у 2021-му році вже в грудні, коли отримала повідомлення про напад у найблищий місяць
я вже не кажу про можливості для запобігання війни, які були у України, обо хоча б для зменьшення початкової шкоди державі, ну саме єлементарне - від виводу літаків до Польщі до нанесення удару першими за годину до нападу
тобто ******** взагалі все що можливо з величезним запасом
які наслідки повинні наступити для Ермака та його особистого друга та представника?
здається що тюрьма - найбільш розумний вихід, так?
але ні, Арестович, як представник Ермака - стає найбільш розкрученою, рейтінговою та позитивною особою країни, упс...

третій приклад
ви можете уявити собі, щоб Путін поздравив росіян з днем росії у вишиванці?
або президент Ізраілю у чалме Ясера Арафата?
які б були події після цього у Ізраілі або Росії?
а у нас? Хто небудь хоч позов до суду оформив на ЗЕлупу "знущання з національних почуттів українців"? ні, записує відосики, жарить шашлички, відпочіває в Буковелі, а що такого?+

ось вам останній приклад
є величезна та найпопулярніша партія України - ОПЗЖ - трете місце мабуть вона займає
складається з єтничних жидів, яки вибрали гаслом партії єтничний їх тост "за жиддя", чи "за життя", хто їх розбере що вони там мямлять
це вони співали разом "вставай страна огромная" на боротьбу з фашистами, тобто українцями
ну а якщо в Ізраілі вийшой палестинець та заспівав би у Кнесети - вставай страна огромная, звертаючись до Палестинців, на смерний бой з жидами?
чи рукоплескав би Кнессет, посміхався та ручкався би після цього з тим Палестинцем?
а у нас - от беремо будь якого важного жида з ОПЗЖ, ну наприклад Фельдмана
що небудь з ним погане трапилось у останні часи? ні, він йде на підйом, як вище згадані у пунктах 1,2,3 - Терехов, Арестович, Зеленський
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30.07.2022 23:03 Відповісти
Схематоз простий: їдеш в Мексику як турист, а потім через піший перехід ідеш в США. Там тебе чекає міграційна тюрма де декілька тижнів розглядають твою справу. А згодом тебе впускають і ти як біженець отримуєш і дозвіл на працю в США.
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30.07.2022 22:32 Відповісти
Много людей которым необходима помощ. Но у меня яркий пример алкоголички и одновременно матери 3-х детей, которая жила в Кривбассе на пособие, а сейчас в Париже и в ус не дует. Мне бы пол года назад кто сказал что она в Париже будет, я б ему в лицо плюнул. Так что кому война, а кому мать родна
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30.07.2022 22:04 Відповісти
Ну і що, що вона в Парижі? Чи ти думаєш вона там мільйон євро отримує в місяць від держави? К кращому випадку вона живе в якійсь халупі в чорному кварталі і отримує на їжу стільки грошей аби не здохнути з голоду.
До речі, Париж з глянцю і Париж в реалі - це іноді діаметрально протилежні речі.
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30.07.2022 22:22 Відповісти
Звонила матери(женщина пожилая, переодически ей продукты заношу) довольная как слон. Пособия хватает на норм забухать, детей определили по каким-то центрам для переселенцам, а эта гнида ещё и не плохое пособие получает
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30.07.2022 22:32 Відповісти
Я тобі кажу, нєплохо по нашим міркам, це не значить добре по їхнім. 400 євро у нас і там це дуже різні гроші. Ну, і ті хто жив у сраці тут, будь-яке покращення десь там оцінює як космос, навіть якщо там також срака.
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30.07.2022 22:37 Відповісти
Так я о том же, что есть люди которым реально нужна помощ, а есть отбросы которые воспользовались детьми.
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30.07.2022 22:48 Відповісти
ну может хоть трое детей этой лахудры станут людьми?
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31.07.2022 00:53 Відповісти
а Турция приняла 3.7 миллиона сирийцев! одна!
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30.07.2022 22:07 Відповісти
Туреччина за це гроші від ЄС отримує. Турки зляться через цих сирійців, але Ердоган за європейське бабло на все готовий.
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30.07.2022 23:15 Відповісти
ну да, разместила их в палаточных лагерях и содержит за деньги Евросоюза.
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31.07.2022 00:54 Відповісти
Знаю особисто дуже хороших , достойних людей яких прихистили Штати але це проблема насправді зелемойші адже витік мізків з України зрештою агукгеться самій Україні з часом
це не той збрід , що не пускають а вони рвуться з одної сторони і регіонали яких з легкістю випустили з іншої сторони ні я не про сміття я про дійсно спеціалістів своєї справи
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30.07.2022 22:07 Відповісти
А як Штати могли прихистити чоловіків, якщо для них закритий виїзд з України?
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30.07.2022 22:17 Відповісти
Ой брехня... Когда бы они успели? Они только недавно разрешили. Мои знакомые еще недавно не могли от войны туда уехать, поэтому ехали для воссоединения семьи.
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30.07.2022 22:22 Відповісти
По численности принятых украинцев они замыкают таблицу стран, неудивительно
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30.07.2022 22:36 Відповісти
Може дуже розумним украинцам треба дякувати тупим пиндосам- тому що иснування Державин Украина можливе зараз тIльёт тому, що е така погана Америка? УвIманить мIЗое, якщо вIн е.
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30.07.2022 23:02 Відповісти
Это вы сильно много хотите. Большинство здесь прокомментировавших так глубоко не копает. Им надо, что бы 82я дивизия десантировалась на Донецк, Корпус морской пехоты на пляжи Мариуполя, а 10я горная в Крым, и это все что бы сразу после удара Минитменами по маскве. Тогда они на секунду задумаются, а потом возмущенно спросят, - а шо вы так долго тянули, пендосы тупые?
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31.07.2022 01:00 Відповісти
500 чоловік офіційні біженці це реально. Решта в основному до рідних і спонсорів. США чомусь більш згодні приймати латиносів ніж європейців.
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30.07.2022 23:12 Відповісти
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30.07.2022 23:20 Відповісти
Пора вже повертати тих шакалів до України.
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30.07.2022 23:25 Відповісти
Сам ти шакал, дебил.
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31.07.2022 07:37 Відповісти
100 тысяч дамбасян ? Зачем Америке эти наглючие утырки ?
Они - плохая реклама для Украины.
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30.07.2022 23:46 Відповісти
тепер для інших та від інших українки будуть народжувати....Не випускати українських мужиків, не псуйте ЄС демографію.....
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30.07.2022 23:49 Відповісти
АБСОЛЮТНО! відбувається приховане знищення українського народу ж и д о - к а ц а п а м и.
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31.07.2022 01:23 Відповісти
курва, тоже так хочу, бути "щирим патріотом" в США і ходити на демонстрації у вишиванках тим самим показуючи як "сильно сумую" за Україною.

ой рванули туди не тільки вата як тут пишуть, а й купа "щирих" українців і западенці і зі всієї країни.

хто цікавиться силовим спортом, добре знає київського відомого блогера (такий зі шнобелем. чистий єврей) який робить огляди на культуристів Алєксей Мокшин в якого канал на ютубі "Спортфаза" (був раніше в США але деператнули через виявлення аналболічних стреоїдів під час переїзду) раптом виявляється вже знову в ЛА. жінку вочевидь відправив методот "шовкового шляху" (з Польщі і дальше по даній програмі), а сам ГАРАНТУЮ він чкурнув забашлявши. адже таких які звалили туда багато. лапають кожен раз тих проводирів.

я точно пам'ятаю як на першому місяці війни він був у підземці метро, було фото в Інстаграмі. і тут, коли кордони для всіх закриті він вже там.

от так. бідні наші "постраждалі" війною нахлєбніки.
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31.07.2022 01:19 Відповісти
 
 