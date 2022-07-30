США прийняли понад 100 тис. українців від початку війни
США прийняли понад 100 000 українців приблизно за п’ять місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CBS News.
Згідно з даними уряду США, десятки тисяч українців, які опинилися на території США після вторгнення 24 лютого, прибули через різні імміграційні канали та з різним правовим статусом, більшість із них із тимчасовим дозволом на перебування в країні.
Статистика уряду свідчить, що близько 47 000 українців прибули до США за тимчасовими або імміграційними візами; майже 30 тис. українців прибули за програмою приватного спонсорства; понад 22 тис. українців пропустили на кордоні США та Мексики; і 500 українців потрапили в країну через традиційну систему біженців.
Видання повідомляє, що Байден наприкінці березня пообіцяв прихистити 100 000 українців, переміщених через війну. У Білому домі тоді заявили, що українці приїжджатимуть до США за різними імміграційними програмами. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) підтвердило, що прибуло понад 100 000 українців, заявивши, що ціль "ніколи не була обмеженою".
"Ми дуже пишаємося тим, що допомагаємо надати притулок українцям, які тікають від неспровокованого вторгнення Росії. Міністерство внутрішньої безпеки продовжуватиме приймати нових українців у найближчі тижні та місяці відповідно до зобов’язань президента Байдена",- сказав міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.
CBS News пише, що лише українці, які в’їхали до США за імміграційними візами або за програмою прийому біженців, мають прямий шлях до постійного проживання та, зрештою, до громадянства США. Однак ці шляхи імміграції зазвичай тривають роками через співбесіди, перевірку та інші кроки.
Ті, хто прибув через програму "Єднаймося заради України" отримали тимчасову гуманітарну імміграційну класифікацію, яка дозволяє їм жити та працювати в США протягом двох років.
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не воюете между собой? нет говорят мир дружба жвачка!
https://mobile.twitter.com/wiskas_pumius/status/1553209068403056640 16 ч
Кацапи досі в радбезі ООН.
Це все, що вам треба знати про планету Земля.
Навіть якщо позбавити кацапів права вето, або взагалі, вигнати їх з ООН, абсолютно нічого не зміниться.
Хто воює, а хто на чужій крові облаштовує власне благополуччя у далекій країні. Гидко, це все.
бажано щоб з дозволом на роботу звичайно
мені вже тут неможливо осточортіло у Болгарії
навіть не потому, що війна
а тому що населена в основному дурнями, нажаль
більшість взагалі не розуміє, як повинна працювати держава
от перший простой приклад, Гепа - найбільш можливий антіукраїнський діяч України
він привів війну в Україну та іздох
чи має право його права рука працювати мером? чи краще місце для неї у тюрьмі? навіть не враховуючи, що працює Терехов на підставі доручення, отриманного від мертвого Адольфовича - де повинен бути той Терехов зараз - йти в гору або до тюрьми?
от вам другий приклад
Арестович - яскравий представник ЗЕ-команди "майданутьіе будут умирать, исчезать, ємигрировать", особистий друг Ермака та його представник
це команда, яка безпосередньо привела війну в Україну
наприклад розпродавала зброю у 2021-му році вже в грудні, коли отримала повідомлення про напад у найблищий місяць
я вже не кажу про можливості для запобігання війни, які були у України, обо хоча б для зменьшення початкової шкоди державі, ну саме єлементарне - від виводу літаків до Польщі до нанесення удару першими за годину до нападу
тобто ******** взагалі все що можливо з величезним запасом
які наслідки повинні наступити для Ермака та його особистого друга та представника?
здається що тюрьма - найбільш розумний вихід, так?
але ні, Арестович, як представник Ермака - стає найбільш розкрученою, рейтінговою та позитивною особою країни, упс...
третій приклад
ви можете уявити собі, щоб Путін поздравив росіян з днем росії у вишиванці?
або президент Ізраілю у чалме Ясера Арафата?
які б були події після цього у Ізраілі або Росії?
а у нас? Хто небудь хоч позов до суду оформив на ЗЕлупу "знущання з національних почуттів українців"? ні, записує відосики, жарить шашлички, відпочіває в Буковелі, а що такого?+
ось вам останній приклад
є величезна та найпопулярніша партія України - ОПЗЖ - трете місце мабуть вона займає
складається з єтничних жидів, яки вибрали гаслом партії єтничний їх тост "за жиддя", чи "за життя", хто їх розбере що вони там мямлять
це вони співали разом "вставай страна огромная" на боротьбу з фашистами, тобто українцями
ну а якщо в Ізраілі вийшой палестинець та заспівав би у Кнесети - вставай страна огромная, звертаючись до Палестинців, на смерний бой з жидами?
чи рукоплескав би Кнессет, посміхався та ручкався би після цього з тим Палестинцем?
а у нас - от беремо будь якого важного жида з ОПЗЖ, ну наприклад Фельдмана
що небудь з ним погане трапилось у останні часи? ні, він йде на підйом, як вище згадані у пунктах 1,2,3 - Терехов, Арестович, Зеленський
До речі, Париж з глянцю і Париж в реалі - це іноді діаметрально протилежні речі.
це не той збрід , що не пускають а вони рвуться з одної сторони і регіонали яких з легкістю випустили з іншої сторони ні я не про сміття я про дійсно спеціалістів своєї справи
Они - плохая реклама для Украины.
ой рванули туди не тільки вата як тут пишуть, а й купа "щирих" українців і западенці і зі всієї країни.
хто цікавиться силовим спортом, добре знає київського відомого блогера (такий зі шнобелем. чистий єврей) який робить огляди на культуристів Алєксей Мокшин в якого канал на ютубі "Спортфаза" (був раніше в США але деператнули через виявлення аналболічних стреоїдів під час переїзду) раптом виявляється вже знову в ЛА. жінку вочевидь відправив методот "шовкового шляху" (з Польщі і дальше по даній програмі), а сам ГАРАНТУЮ він чкурнув забашлявши. адже таких які звалили туда багато. лапають кожен раз тих проводирів.
я точно пам'ятаю як на першому місяці війни він був у підземці метро, було фото в Інстаграмі. і тут, коли кордони для всіх закриті він вже там.
от так. бідні наші "постраждалі" війною нахлєбніки.