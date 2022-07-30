США приняли более 100 тыс. украинцев с начала войны
США приняли более 100 тысяч украинцев примерно за пять месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CBS News.
Согласно данным правительства США, десятки тысяч украинцев, оказавшихся на территории США после вторжения 24 февраля, прибыли через разные иммиграционные каналы и с разным правовым статусом, большинство из них с временным разрешением на пребывание в стране.
Статистика правительства свидетельствует, что около 47 000 украинцев прибыли в США по временным или иммиграционным визам; около 30 тыс. украинцев прибыли по программе частного спонсорства; более 22 тысяч украинцев пропустили на границе США и Мексики; и 500 украинцев попали в страну через традиционную систему беженцев.
Издание сообщает, что Байден в конце марта пообещал приютить 100 000 украинцев, перемещенных из-за войны. В Белом доме тогда заявили, что украинцы будут приезжать в США по разным иммиграционным программам. Министерство внутренней безопасности США (DHS) подтвердило, что прибыло более 100 000 украинцев, заявив, что цель "никогда не была ограничена".
"Мы очень гордимся тем, что помогаем предоставить убежище украинцам, которые убегают от неспровоцированного вторжения России. Министерство внутренней безопасности будет продолжать принимать новых украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательствами президента Байдена", - сказал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
CBS News пишет, что только украинцы, въехавшие в США по иммиграционным визам или по программе приема беженцев, имеют прямой путь к постоянному проживанию и, в конце концов, к гражданству США. Однако эти пути иммиграции обычно предусматривают собеседования, проверку и другие шаги.
Прибывшие через программу "Объединяемся ради Украины" получили временную гуманитарную иммиграционную классификацию, которая позволяет им жить и работать в США в течение двух лет.
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не воюете между собой? нет говорят мир дружба жвачка!
https://mobile.twitter.com/wiskas_pumius/status/1553209068403056640 16 ч
Кацапи досі в радбезі ООН.
Це все, що вам треба знати про планету Земля.
Навіть якщо позбавити кацапів права вето, або взагалі, вигнати їх з ООН, абсолютно нічого не зміниться.
Хто воює, а хто на чужій крові облаштовує власне благополуччя у далекій країні. Гидко, це все.
бажано щоб з дозволом на роботу звичайно
мені вже тут неможливо осточортіло у Болгарії
навіть не потому, що війна
а тому що населена в основному дурнями, нажаль
більшість взагалі не розуміє, як повинна працювати держава
от перший простой приклад, Гепа - найбільш можливий антіукраїнський діяч України
він привів війну в Україну та іздох
чи має право його права рука працювати мером? чи краще місце для неї у тюрьмі? навіть не враховуючи, що працює Терехов на підставі доручення, отриманного від мертвого Адольфовича - де повинен бути той Терехов зараз - йти в гору або до тюрьми?
от вам другий приклад
Арестович - яскравий представник ЗЕ-команди "майданутьіе будут умирать, исчезать, ємигрировать", особистий друг Ермака та його представник
це команда, яка безпосередньо привела війну в Україну
наприклад розпродавала зброю у 2021-му році вже в грудні, коли отримала повідомлення про напад у найблищий місяць
я вже не кажу про можливості для запобігання війни, які були у України, обо хоча б для зменьшення початкової шкоди державі, ну саме єлементарне - від виводу літаків до Польщі до нанесення удару першими за годину до нападу
тобто ******** взагалі все що можливо з величезним запасом
які наслідки повинні наступити для Ермака та його особистого друга та представника?
здається що тюрьма - найбільш розумний вихід, так?
але ні, Арестович, як представник Ермака - стає найбільш розкрученою, рейтінговою та позитивною особою країни, упс...
третій приклад
ви можете уявити собі, щоб Путін поздравив росіян з днем росії у вишиванці?
або президент Ізраілю у чалме Ясера Арафата?
які б були події після цього у Ізраілі або Росії?
а у нас? Хто небудь хоч позов до суду оформив на ЗЕлупу "знущання з національних почуттів українців"? ні, записує відосики, жарить шашлички, відпочіває в Буковелі, а що такого?+
ось вам останній приклад
є величезна та найпопулярніша партія України - ОПЗЖ - трете місце мабуть вона займає
складається з єтничних жидів, яки вибрали гаслом партії єтничний їх тост "за жиддя", чи "за життя", хто їх розбере що вони там мямлять
це вони співали разом "вставай страна огромная" на боротьбу з фашистами, тобто українцями
ну а якщо в Ізраілі вийшой палестинець та заспівав би у Кнесети - вставай страна огромная, звертаючись до Палестинців, на смерний бой з жидами?
чи рукоплескав би Кнессет, посміхався та ручкався би після цього з тим Палестинцем?
а у нас - от беремо будь якого важного жида з ОПЗЖ, ну наприклад Фельдмана
що небудь з ним погане трапилось у останні часи? ні, він йде на підйом, як вище згадані у пунктах 1,2,3 - Терехов, Арестович, Зеленський
До речі, Париж з глянцю і Париж в реалі - це іноді діаметрально протилежні речі.
це не той збрід , що не пускають а вони рвуться з одної сторони і регіонали яких з легкістю випустили з іншої сторони ні я не про сміття я про дійсно спеціалістів своєї справи
Они - плохая реклама для Украины.
ой рванули туди не тільки вата як тут пишуть, а й купа "щирих" українців і западенці і зі всієї країни.
хто цікавиться силовим спортом, добре знає київського відомого блогера (такий зі шнобелем. чистий єврей) який робить огляди на культуристів Алєксей Мокшин в якого канал на ютубі "Спортфаза" (був раніше в США але деператнули через виявлення аналболічних стреоїдів під час переїзду) раптом виявляється вже знову в ЛА. жінку вочевидь відправив методот "шовкового шляху" (з Польщі і дальше по даній програмі), а сам ГАРАНТУЮ він чкурнув забашлявши. адже таких які звалили туда багато. лапають кожен раз тих проводирів.
я точно пам'ятаю як на першому місяці війни він був у підземці метро, було фото в Інстаграмі. і тут, коли кордони для всіх закриті він вже там.
от так. бідні наші "постраждалі" війною нахлєбніки.