США приняли более 100 тыс. украинцев с начала войны

США приняли более 100 тысяч украинцев примерно за пять месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CBS News.

Согласно данным правительства США, десятки тысяч украинцев, оказавшихся на территории США после вторжения 24 февраля, прибыли через разные иммиграционные каналы и с разным правовым статусом, большинство из них с временным разрешением на пребывание в стране.

Статистика правительства свидетельствует, что около 47 000 украинцев прибыли в США по временным или иммиграционным визам; около 30 тыс. украинцев прибыли по программе частного спонсорства; более 22 тысяч украинцев пропустили на границе США и Мексики; и 500 украинцев попали в страну через традиционную систему беженцев.

Читайте также: Статус внутренне перемещенных лиц получили уже 4,5 миллиона украинцев

Издание сообщает, что Байден в конце марта пообещал приютить 100 000 украинцев, перемещенных из-за войны. В Белом доме тогда заявили, что украинцы будут приезжать в США по разным иммиграционным программам. Министерство внутренней безопасности США (DHS) подтвердило, что прибыло более 100 000 украинцев, заявив, что цель "никогда не была ограничена".

"Мы очень гордимся тем, что помогаем предоставить убежище украинцам, которые убегают от неспровоцированного вторжения России. Министерство внутренней безопасности будет продолжать принимать новых украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательствами президента Байдена", - сказал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

CBS News пишет, что только украинцы, въехавшие в США по иммиграционным визам или по программе приема беженцев, имеют прямой путь к постоянному проживанию и, в конце концов, к гражданству США. Однако эти пути иммиграции обычно предусматривают собеседования, проверку и другие шаги.

Читайте также: Более 350 тыс. украинцев нашли работу в Польше

Прибывшие через программу "Объединяемся ради Украины" получили временную гуманитарную иммиграционную классификацию, которая позволяет им жить и работать в США в течение двух лет.