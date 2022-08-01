Окупанти атакували Миколаїв, у різних районах міста пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич
Росіяни знову атакували Миколаїв, лунають вибухи у різних районах міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв знову під атакою. У різних районах міста пролунали потужні вибухи. Збираємо інформацію", - йдеться в повідомленні.
Мер просить триматися подалі від вікон і не ігнорувати правил безпеки.
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Можуть обстрілювати не лише ракетами, навіть гаубиці можуть діставати, і не обов'язково активно-реактивними снарядами. Гради може і не дістають, але інше лайно - Піони, Урагани, переобладнані С-300 і т. д. дістають. Час від часу їх знищують.
Коли відкинуть орків за Дніпро, то Миколаєву полегшає, але вони тоді візьмуться за Херсон.
У ***** та його ординців якась особлива виняткова ненависть до України і українців,
настільки що вони хочуть і намагаються зробити з усіма іншими українськими містами те, що вони зробили з Маріуполем.
Треба вимагати від Заходу ************** озброєння і в якмога більшій кількості та інтенсифікувати підготовку його застосування нашими військовими, адже ми захищаємо не лише себе, а й Захід (***** та його посіпаки час від часу оголошують, що вони воюють з США).
Нам обіцяють ******* системи ППО, було б краще якби їх надали вже на початковому етапі війни, багато життів було б врятовано.
давайте підемо в Твіттер до Рєзнікова, Остіна, Данілова і там писатимемо про це
щоправда захищаємо ми не захід (захід прекрасно захищений ядерною парасолькою НАТО), а демократію і західні цінності, інакше все потоне у рашистському беззаконні і праві сильного...
У грудні 1994 р. під тиском США та за повного схвалення тодішнього Євросоюзу нас примусили погодитися на роззброєння, під загрозою торгового ембарго примусили передати ядерну зброю Єльцину, тобто нинішньому Путлерівському Мордору.
А зараз Захід, незважаючи на десятки тисяч вбитих Путлєром українців, внаслідок того, що йому сеча в голову вдарила, і він захотів знищити українців та оголосив споконвічні українські землі частиною мордорського спадку, чомусь торгове ембарго проти Мордору не вводить,
але ж ще кричать "санкції працюють", і скільки часу повинно пройти, щоб це стало помітно. Так що дехто (не усі) має моральний обов'язок нам допомогати, принаймні зброєю і фінансами, якщо заявляють що вони не воюють, тому що ми дорогою ціною зупинили Монстра, який дестабізував давно життя і в їхніх країнах
навпаки люди у яких рідних людей переморили Голодоморами у 1932-1933 і 1946-1947 рр., а інших згодували як гарматне м'ясо німцям під час війни, були пригнічені від нав'язаного урядом Клінтона Україні рішення про передачу ядерної зброї Орді, "чтобы ядерное оружие не расползалось по новым ядерным государствам", цього тоді найбільше тоді боялися держави Заходу.
До речі, Будапештський меморандум вітали тодішні уряди Великобританії, Франції і Німеччини.
Почну з Голодоморів, їх було не два, а три. Про Голодомори я чув не від якихось там людей, а від своїх рідних тьоть і мами. Що стосується гарматного м'яса, то це були українці в руках кацапів, коли тільки при обороні Києва вони відправили більше 200 тисяч пацанів від 15 років із кусками цеглини в руках. А чмо жукова сказав, що чим більше ми їх втопимо в Дніпрі, тим менше прийдеться садити. Ніхто не мав примусити віддати якусь зброю, чи територію, США завжди вітали рішення, які ми приймали. А рішення передати зброю приймали ми, то за газ, то просто так за дружбу. Тоді політика така була у нас, а американців настробичували проти нас кацапи, запевняли, що краще зброя має бути в одних руках- у них, бо в нас тут нестабільність і "бандери". Обманули і нас і американців, напали на нас і погрожують нашою зброєю всьому світу!
Ви приплели мені якусь радість, від того що нас роззброювали, та якогось Брата Кацапа, що нас буде захищати, бо начебто ви саме тоді таку реакцію бачили навколо (і якщо відверто, я думаю це нахабна брехня).
Я вказав, що у моєму оточенні я такої реакції не бачив, і пояснив причини, чому, вказавши на Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 рр. та те як кацапи знищували українців, кидаючи їх беззбройних на німців, це теж був геноцид, мовляв війна все спише, що ці трагедії торкнулися як моєї сім'ї, так і інших близьких і знайомих. Очевидно, що ті люди, які мене оточували, назавжди засвоїли гіркий історичний досвід.
Московити вічні злочинці, тому не можна було під тиском США віддавати без гарантій ядерну зброю цим кретинам, від чого нам було радіти.
Щодо трьох голодоморів. Підозрюю я історію знаю краще ніж ви, але тут згадка про третій голодомор за радянських часів в Україні, мала б значення лише тоді, якби ви пам'ятали, хто у вашій родині загинув у 1921-1923 рр. від голоду, і що ті трагедії якось вплинули на ваше тверезе сприйняття Московії і України, щоб не вудьгаризувати відносини між ними до карикатури.
Та схоже ви не знаєте, що таке інституційна пам'ять, в т. ч. і сімейна, яка впливає на наш світогляд. У вас якесь глузливе принизливе ставлення до України і українців