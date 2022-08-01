Окупанти атакували Миколаїв, у різних районах міста пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич

Росіяни знову атакували Миколаїв, лунають вибухи у різних районах міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв знову під атакою. У різних районах міста пролунали потужні вибухи. Збираємо інформацію", - йдеться в повідомленні.

Мер просить триматися подалі від вікон і не ігнорувати правил безпеки.

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