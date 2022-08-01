Латвія планує визнати Росію терористичною державою

У вівторок, 2 серпня, комісія Сейму із закордонних справ розгляне заяву, в якій очікується визнання Росії терористичною державою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив голова парламентської комісії із закордонних справ Ріхардс Колс.

"Аморальна війна Росії проти України - особливо жорстока і варварська, Росія без розбору катує, калічить і вбиває як військовослужбовців, так і мирних жителів", - наголосив політик.

Засідання комісії заплановане на вівторок об 11.00 у дистанційному форматі.

Як повідомлялося, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Держдепартамент визнати Росію державою-спонсором тероризму у зв'язку з її діями в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні, які призвели до "смерті незліченної кількості чоловіків, жінок та дітей".

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