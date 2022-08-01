УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11721 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 985 18

Латвія планує визнати Росію терористичною державою

латвія

У вівторок, 2 серпня, комісія Сейму із закордонних справ розгляне заяву, в якій очікується визнання Росії терористичною державою.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Delfi, про це заявив голова парламентської комісії із закордонних справ Ріхардс Колс.

"Аморальна війна Росії проти України - особливо жорстока і варварська, Росія без розбору катує, калічить і вбиває як військовослужбовців, так і мирних жителів", - наголосив політик.

Засідання комісії заплановане на вівторок об 11.00 у дистанційному форматі.

Як повідомлялося, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Держдепартамент визнати Росію державою-спонсором тероризму у зв'язку з її діями в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні, які призвели до "смерті незліченної кількості чоловіків, жінок та дітей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є ризики для латвійського інформаційного простору, - спецслужби Латвії про роботу в країні російських журналістів

Автор: 

Латвія (1353) росія (65415) тероризм (2867)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Дякуємо.
показати весь коментар
01.08.2022 14:33
+15
Я уявляю як вата в Латвії среться від безвихідності . Якби війна на Україні не затяглася то б орда добралась і туда
показати весь коментар
01.08.2022 14:35
+8
Латиші ідут до кінця -- приклад для других держав які шукают оправданія
показати весь коментар
01.08.2022 14:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо.
показати весь коментар
01.08.2022 14:33 Відповісти
Ви лутшиє !!
показати весь коментар
01.08.2022 14:35 Відповісти
Ви кращі !!!
показати весь коментар
01.08.2022 15:05 Відповісти
Я уявляю як вата в Латвії среться від безвихідності . Якби війна на Україні не затяглася то б орда добралась і туда
показати весь коментар
01.08.2022 14:35 Відповісти
Будут ныть, визжать, но обратно в свинарник не поедут.
показати весь коментар
01.08.2022 14:46 Відповісти
Терорист повинен бути вазнаний терористом-латишам респектище...
показати весь коментар
01.08.2022 14:35 Відповісти
Народ Прибалтики визнав їх террористами ще при совкє.
показати весь коментар
01.08.2022 14:38 Відповісти
а блюмкин так и не осилил
показати весь коментар
01.08.2022 14:40 Відповісти
Вот что значит - вата с паспортами негражданина. Если бы у нас так сделали в 1991, вместо мутить снг, бегать между крапельками да скиглить Украина - мирна краина, то были бы в ес и нато еще в прошлом тысячелетии
показати весь коментар
01.08.2022 14:43 Відповісти
poverjte - "паспортами негражданина" ce tozhe oshibka im nelzja davati nijaki dokumenti - tolko gnatj von u vas e takoi shans - polzuites po maksimumu !
показати весь коментар
01.08.2022 16:35 Відповісти
Латиші ідут до кінця -- приклад для других держав які шукают оправданія
показати весь коментар
01.08.2022 14:45 Відповісти
главное что вата местная ненавидит Латвию и латышей но ******** к себе в срани-Рязани не хочет А чего же тогда она хочет ?-хочет вата чтобы параша пришла а они жили себе и дальше за счет латышей ибо сами по себе они могут только РАЗРУШАТЬ
показати весь коментар
01.08.2022 15:04 Відповісти
po teme... v 1992om godu iz odnovo nebolshovo gorodka LV uehali 2/3 zhitelei (okupanti v otstavke)......bolshe chem polovina kvartir v etom gorodke ostalis pustie....

kak vi dumaete shto stalos v 1993em ? eti urodi vernulis - prichom VSE pogolovno....

ce realjnaja istorija
показати весь коментар
01.08.2022 16:31 Відповісти
"Ущемленные права" русскоязычного населения. Лучше бы оставались в россии
показати весь коментар
01.08.2022 17:48 Відповісти
Чудесная страна Латвия, небольшая, но смелая и наш настоящий друг
показати весь коментар
01.08.2022 17:49 Відповісти
за одно можна визнати і ЄС спонсором рашистського тероризму, через закупівлю енергоносіїв у *********, на десятки млрд доларів,котрі ідуть на війну з Україною.
показати весь коментар
01.08.2022 15:26 Відповісти
Чудова країна Латвія, невелика, але смілива і наш справжній друг.
показати весь коментар
01.08.2022 17:46 Відповісти
 
 