США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів
Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що 1 серпня США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на 550 млн доларів, який включатиме боєприпаси для РСЗВ HIMARS і 155-мм артилерійських систем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.
"Сьогодні радник з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі обговорили нашу підтримку з українською стороною. І поінформували про новий пакет на 550 млн доларів військової допомоги, яку адміністрація Байдена схвалить сьогодні", - зазначив він.
Як зазначив Кірбі, це вже 17-й пакет допомоги від Вашингтона. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили нашій країні військову допомогу більш ніж на 8 млрд доларів.
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До речі, від лінії фронту до - понад 120км. Нічого на думку не спадає?
Дональд Трамп считает, что Зеленскому следовало бы договориться с путиным относительно вопроса не вступления страны в НАТО:
«Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы что-то сделать с НАТО: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО", и у вас была бы страна, потому что я верю, что Путин хотел заключить сделку. А теперь я не думаю, что он хочет заключать сделку. Я думаю, что сейчас договориться гораздо сложнее»,- утверждал Трамп в эфире радиопрограммы The Clay Travis & Buck Sexton Show.
⁉️ Господа трамписты, вы по-прежнему питаете иллюзии, что Трамп имел в виду что-то другое, "его не правильно поняли", а "слова вырваны из контекста"?
https://www.clayandbuck.com/full-interview-president-trump-talks-with-clay-and-buck-from-bedminster/
The Clay Travis & Buck Sexton Show
"Як мінімум, вони мали б укласти угоду. Вони могли б віддати Крим. Вони могли б зробити щось із НАТО, сказати - добре, ми не збираємося вступати до НАТО, і тоді б у них була б країна, бо я вважаю, Путін хотів досягти угоди", - заявив він.
"А тепер я не думаю, що він хоче укладати угоду. Я думаю, що укласти угоду набагато важче. Він усе там в Україні бомбардує. Ну, тобто, він захопить там усе. . Дуже, дуже сумно", - додав Трамп.
Також Трамп назвав напрямок Путіним військових та техніки до кордонів України перед вторгненням "відмінною переговорною тактикою".
"І коли ви подивіться на ці будівлі, що повністю згоріли, всі ці люди мертві. Ви втратили багато людей. Це угода, яку можна було врегулювати", - зазначив він.
Політик також сказав, що не вірить, що Путін "колись мав намір" розпочати війну з Україною, але тепер "швидше отримає всю країну, якщо вже почав".
"Він захопить усю територію", - заявив Трамп.
расово чистыхукраинцев была, около 80%, что ли. в общем, суть такая, что мы помогаем всем, кроме себя. прям альтруизмо-мазохизм какой-то сплошной. ну и кацапам напомогались, что теперь не расхлебаешь. реально, Україна - рідна ненька, только почему-то "дети" сплошные тупые алкаши.
Там десь на іншій гілці ми з тобою сперечалися, трампіст.
Це подарунки дідуся... навіть не мороза, а Джо...
А для нової американської зброї потрібні підготовлені оператори-користувачі. Он, льотчиків вже готують. Можливо, готують і операторів "Петріоту" але ми ще цього не знаємо.
Конгрес наполягає на додатковій військовій допомозі в найближчі три-шість тижнів, оскільки Збройні сили планують контрнаступ на півдні країни. Американські законодавці хочуть, щоб ЗСУ "максимально" досягли успіху в деокупації своїх територій.
У нас в Україні такому немає місця. Наш Святий Миколай - сільний для всього християнського світу.
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У Вашингтоні бидло з росіського посольства розтоптало соняшники, які туди принесли діти
Соняшники діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність"
Спасибі велике
дуже сподіваємося на ракети 150 і 300 км дальності
бо наше власне виробництво зекоманда похерила, а боти роблять вигляд, що не розуміють цього 🤬
Ворюга...
Нужно еще решиться использовать его