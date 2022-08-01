США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що 1 серпня США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на 550 млн доларів, який включатиме боєприпаси для РСЗВ HIMARS і 155-мм артилерійських систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

"Сьогодні радник з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі обговорили нашу підтримку з українською стороною. І поінформували про новий пакет на 550 млн доларів військової допомоги, яку адміністрація Байдена схвалить сьогодні", - зазначив він.

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Як зазначив Кірбі, це вже 17-й пакет допомоги від Вашингтона. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили нашій країні військову допомогу більш ніж на 8 млрд доларів.