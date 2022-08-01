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Новости Война
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США анонсировали военную помощь Украине на 550 млн долларов

himars,рсзв

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что 1 августа США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 550 млн долларов, который будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"Сегодня советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли обсудили нашу поддержку с украинской стороной. И проинформировали о новом пакете на 550 млн долларов военной помощи, которую администрация Байдена одобрит сегодня", - отметил он.

Читайте также: Еще четыре HIMARS прибыли в Украину, - Резников

Как отметил Кирби, это уже 17-й пакет помощи от Вашингтона. С начала полномасштабного вторжения России в Украину США выделили нашей стране военную помощь более чем на 8 млрд долларов.

Автор: 

деньги (932) оружие (10225) помощь (7824) США (26877)


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Топ комментарии
+14
США могли б взагалі нічого не давати, так що тут в першу чергу притензії до зелупи.
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01.08.2022 21:52
+11
У Конгресі США обидві партії підтримують постачання Україні ракет ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів. В американському уряді вважають, що зробити це необхідно терміново.

Конгрес наполягає на додатковій військовій допомозі в найближчі три-шість тижнів, оскільки Збройні сили планують контрнаступ на півдні країни. Американські законодавці хочуть, щоб ЗСУ "максимально" досягли успіху в деокупації своїх територій.
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01.08.2022 21:53
+8
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01.08.2022 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Але далекобійних ракет не дамо.Стріляти по своїй території завжди не можна.Навіть якщо це високоточні припаси.
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01.08.2022 21:50 Ответить
Не хнычь, вопрос с ATACMS уже решен.
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01.08.2022 21:51 Ответить
Кем решён .То ,что обе партии хотят поставок этих ракет в Украину и даже вроде бы подали такое обращение к Байдену не означает ,что он его одобрит.
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01.08.2022 21:56 Ответить
у всяк випадку, він не заборонить закупити ці ракети в інших країн - на утилізацію по русні. А Порох - такий - він купить...

До речі, від лінії фронту до - понад 120км. Нічого на думку не спадає?
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01.08.2022 22:02 Ответить
Це може і авіація робити,в москалів діряве ппо.Кожен день біля мене літаки летять,кудись же вони направляються працювати.
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01.08.2022 22:19 Ответить
Спадае. ATACMS Block II или 1,которые уже есть
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01.08.2022 23:51 Ответить
Не только обе партии, но и правительство. Это такая игра в дадим-не дадим, чтобы путлер не взбесился, а медленно привыкал к пенетрации.
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01.08.2022 22:39 Ответить
Вже казали це давно.Не дають нам зброю,яка може в глибину москальщини бити.Хоча з самого початку вона мали би бути.Ніхто ще нічого не вирішив.
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01.08.2022 22:04 Ответить
Если внимательно следить за тем, что нам поставляют, то можно заметить, что с момента вторжения таких "не дадим" было несколько и все они уже неактуальны. Начинали со Стингеров и Джавелинов, говорили, что наступательное ни-ни, а сегодня обсуждаем 120 км или 300. Неужели до сих пор непонятно, что США варят рашистскую лягушку на медленном огне?
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01.08.2022 22:37 Ответить
США могли б взагалі нічого не давати, так що тут в першу чергу притензії до зелупи.
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01.08.2022 21:52 Ответить
Не могли США не давати,якщо ще совість є.З Зюзіком розберемося,прийде й його час,але зараз нам потрібна зброя,щоб жити.Нам,а не найвеличнішому бубочці,бо його чорт не схватить
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01.08.2022 21:58 Ответить
Могли б, Трамп, його канали і родичі дуже критикують Байдена за підтримку України
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01.08.2022 22:00 Ответить
Головне,що Конгрес за допомогу Україні,а трампи з родичами і каналами-то популізм і політичні ігри.Трампи приходять і йдуть,а Америка вічна,і кожна пляма на репутації теж залишається на віки
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01.08.2022 22:04 Ответить
Що ви всі до Трампа маєте? Ви як папуги.За нього війни повномасштабної не було.Ви це хоч розумієте? Що там той Байден на зустрічався з ******,що через декілька місяців почалася повномасштабна війна.
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01.08.2022 22:08 Ответить
Угу, а где посмотреть как Трумп осуждает его любимого дружечка ***** за вторжение в Украину ?
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01.08.2022 22:13 Ответить
Він і не буде засуджувати.Ці хто багато кричав за тиранію *****,допустили ще більшу його тиранію.
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01.08.2022 22:25 Ответить
Конечно, не будет.Он же ***** облизал от копыт до рогов за неделю до вторжения.
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02.08.2022 00:24 Ответить
А шо, Байден мав отруїти ***** новічком?
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01.08.2022 22:14 Ответить
Новічок слабкий.Від нього виживаємість велика.
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01.08.2022 22:22 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16041 Олег Шарп :
Дональд Трамп считает, что Зеленскому следовало бы договориться с путиным относительно вопроса не вступления страны в НАТО:

«Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы что-то сделать с НАТО: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО", и у вас была бы страна, потому что я верю, что Путин хотел заключить сделку. А теперь я не думаю, что он хочет заключать сделку. Я думаю, что сейчас договориться гораздо сложнее»,- утверждал Трамп в эфире радиопрограммы The Clay Travis & Buck Sexton Show.

⁉️ Господа трамписты, вы по-прежнему питаете иллюзии, что Трамп имел в виду что-то другое, "его не правильно поняли", а "слова вырваны из контекста"?
https://www.clayandbuck.com/full-interview-president-trump-talks-with-clay-and-buck-from-bedminster/

The Clay Travis & Buck Sexton Show
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01.08.2022 23:48 Ответить
Україна могла б уникнути нападу Росії, погодившись на територіальні поступки та нейтральний статус щодо НАТО. Про це в понеділок, 1 серпня, заявив колишній президент США Дональд Трамп в ефірі подкасту https://www.clayandbuck.com/full-interview-president-trump-talks-with-clay-and-buck-from-bedminster/ The Clay Trevis and Buck Sexton Show.

"Як мінімум, вони мали б укласти угоду. Вони могли б віддати Крим. Вони могли б зробити щось із НАТО, сказати - добре, ми не збираємося вступати до НАТО, і тоді б у них була б країна, бо я вважаю, Путін хотів досягти угоди", - заявив він.

"А тепер я не думаю, що він хоче укладати угоду. Я думаю, що укласти угоду набагато важче. Він усе там в Україні бомбардує. Ну, тобто, він захопить там усе. . Дуже, дуже сумно", - додав Трамп.

Також Трамп назвав напрямок Путіним військових та техніки до кордонів України перед вторгненням "відмінною переговорною тактикою".

"І коли ви подивіться на ці будівлі, що повністю згоріли, всі ці люди мертві. Ви втратили багато людей. Це угода, яку можна було врегулювати", - зазначив він.

Політик також сказав, що не вірить, що Путін "колись мав намір" розпочати війну з Україною, але тепер "швидше отримає всю країну, якщо вже почав".

"Він захопить усю територію", - заявив Трамп.
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02.08.2022 09:01 Ответить
Байден міг би сказать - діркачь здєлав плівки а ти на мене справу відкрив. *** тобі в рот а не підтримка. Так дуже людяний дід виявився.
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01.08.2022 22:01 Ответить
и его бы за такие слова на следующий день поставили бы в не очень приятное положение и так возможно бы и оставили и выбрали бы другого кто бы умно молчал как минимум. в этом и разница между рабочими институтами, когда за каждую копейку налогоплательщика отчитываются, и отношением пан-холоп когда госбабло раскидывается друзьям-родственникам-знакомым на хотелки и решалки без любых обоснований и расчетов. к безобидному примеру тот же "ковидный фонд" - кому-то дали, кого-то нафиг послали, потому что халява кончилась. казалось бы государство, равенство перед законом, ан нет, кто не успел тот опоздал. но конечно и в штатах не все так радужно как видим.
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02.08.2022 01:34 Ответить
США мають ще більше всього надати.
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01.08.2022 22:05 Ответить
Могли б і не давати, але з великою імовірністю після цього їм самим довелося б воювати як мінімум у Європі і можливо ще й з Китаєм. Страусина позиція до Миру ніколе не призведе.
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01.08.2022 22:42 Ответить
Собі вони свіженького вже наробили та іще наготують , так що вистачить надовго . Даючи України Джавеліни на 2 км вони свої арсенали поповнюють новими на 4 і тд і тп . Ну і крім того даючи нам зброю вони її в реальних бойових діях випробовують а не на полігонах , знаходячи недоліки і модифікуючи до потреб сьогодення . Ну а щодо їхньої позиції ........ не нам з тобою про це судити , коли кацапи на грузинів напали ми ж теж кацапії війну не оголошували так що нічого тут про інших розповідати якщо у самих рило в пуху ((
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01.08.2022 23:29 Ответить
но ПРО вроде как какое-то дали. так что с моралью, совестью и обязательствами у нас все относительно ок. правда когда Молдову-Приднестровье кацапы херачили все молчали. хотя там бОльшая часть расово чистых украинцев была, около 80%, что ли. в общем, суть такая, что мы помогаем всем, кроме себя. прям альтруизмо-мазохизм какой-то сплошной. ну и кацапам напомогались, что теперь не расхлебаешь. реально, Україна - рідна ненька, только почему-то "дети" сплошные тупые алкаши.
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02.08.2022 01:21 Ответить
А це ще не лендліз...
Там десь на іншій гілці ми з тобою сперечалися, трампіст.
Це подарунки дідуся... навіть не мороза, а Джо...
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01.08.2022 21:57 Ответить
Це не його приватна власність,щоб він міг сам щось дарувати.До тоді поки той ленд ліз буде,москалі розвалять Миколаїв і може навіть ще щось.І що ж в тому ленд лізі буде,якщо нам далекобійних ракет не передають.Може будуть ракетні крейсери,з крилатими ракетами Томагавк? Літаки не нададуть,бо ж їх не має де тримати,не підготовлено нічого.То що ж тоді? Я з квітня пишу,що нам потрібні тактичні ракети.І самих комплексів більше.
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01.08.2022 22:12 Ответить
Ні, не приватна власність - а він все це "дарує" на підставі іншого Закону, під контролем Конгресу, в межах виділених йому на цю процедуру фондів.

А для нової американської зброї потрібні підготовлені оператори-користувачі. Он, льотчиків вже готують. Можливо, готують і операторів "Петріоту" але ми ще цього не знаємо.
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01.08.2022 22:17 Ответить
Льотчиків ще не готують,їх тільки ознайомлюють.Була тут інформація,що підготовка почнеться тільки з 2023 року.Не видавайте бажане за дійсне.І то підготовка це ще далеко не все.Потрібен обслуговуючий персонал,обладнання і тд.
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01.08.2022 22:24 Ответить
Чого ж ти тільки з квітня пишеш , три роки тому починав би писати , при чому не тут , а на збір підписів під петицією зелупі . До квітня все норм було ?
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01.08.2022 23:33 Ответить
Дерьмак с шараповым уже лапы наложили на всю помощь ,:контору создали с отчетами в паРашу помогают ,;помогают , ,АРЕСТОВИЧ П#здел о каком-то КОНТНАСТУПЛЕНИИ ………а Арахламидия санкции снялс Абрамовича-***** на 14 миллиардов с откатом в 1,5
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01.08.2022 22:18 Ответить
это уже ленд-лиз?
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01.08.2022 21:50 Ответить
Лендлиз с 1 октября. кажется. Когда у них там новый финансовый год?
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01.08.2022 21:59 Ответить
ATACMS будет наконецтво?
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01.08.2022 21:51 Ответить
У Конгресі США обидві партії підтримують постачання Україні ракет ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів. В американському уряді вважають, що зробити це необхідно терміново.

Конгрес наполягає на додатковій військовій допомозі в найближчі три-шість тижнів, оскільки Збройні сили планують контрнаступ на півдні країни. Американські законодавці хочуть, щоб ЗСУ "максимально" досягли успіху в деокупації своїх територій.
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01.08.2022 21:53 Ответить
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01.08.2022 21:51 Ответить
Це ще не лендліз... Це подарунки дідуся... навіть не мороза, а Джо...
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01.08.2022 21:55 Ответить
дєд мароз - персонаж бурят-монгольських поганських "вірувань" - колотун-бабай.

У нас в Україні такому немає місця. Наш Святий Миколай - сільний для всього християнського світу.
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01.08.2022 22:04 Ответить
дєд марос - видумка савєцької пропаганди а не продукт кочівницьких вірувань , почитай джерела ((
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01.08.2022 23:36 Ответить
и о природе!
///
У Вашингтоні бидло з росіського посольства розтоптало соняшники, які туди принесли діти

Соняшники діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність"
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01.08.2022 21:57 Ответить
Ноги этой мрази переломать
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01.08.2022 22:00 Ответить
і руки нах повідривать
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01.08.2022 22:05 Ответить
Треніруеться , як насіння , себе і землю об'єднати, щоб проросло щось гідне…тормоз не в асфальт а в землю
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01.08.2022 23:40 Ответить
GOOD! Cпасибо США!
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01.08.2022 21:58 Ответить
Дуже дякуємо
Спасибі велике
дуже сподіваємося на ракети 150 і 300 км дальності
бо наше власне виробництво зекоманда похерила, а боти роблять вигляд, що не розуміють цього 🤬
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01.08.2022 22:03 Ответить
У США все під контролем. Постачання дозуються в часі і просторі.
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01.08.2022 22:04 Ответить
і сумнівів в тому нема. Могло б взагалі ***** не буть. Шампурами б верхом на асфальтних катках воювали би.
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01.08.2022 22:08 Ответить
США никому ничего не должны. Разве что совецкому союзу и моджахедам
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01.08.2022 22:14 Ответить
було б ідеально до 550 млн доларів додати ще ракети що летять на 550 км
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01.08.2022 22:13 Ответить
Байден и Порошенко хоть и агенты Госдеп с 2010 года....но не дружат по жизни...Алексеич занял у Байдена один доллар в 2014 году и до сих пір не отдал бакс...
Ворюга...
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01.08.2022 22:18 Ответить
Запатентуйте вислів. Такими словами зечмонь ще на Цензорі ніби не розмазували.
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01.08.2022 22:19 Ответить
Здавши тисячи ракет з дальністю до 12 тис.км. одних Р-17 800 штук випрошуєм ракету на 300 км. Як ***** так.
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01.08.2022 22:25 Ответить
В нас були отрк СКАД,які якраз стріляли на 300 км,під шумок,їх також здали.
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01.08.2022 22:30 Ответить
Иметь ЯО это одно

Нужно еще решиться использовать его
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01.08.2022 22:42 Ответить
попереджувальний у пару кт десь на донбасі, наступний пару мт по кремлю. що там рішаться.
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01.08.2022 22:48 Ответить
А оттуда ничего не прилетит?
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01.08.2022 22:56 Ответить
Вже пхй
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01.08.2022 23:08 Ответить
і де ти до червня 2022 був такий грізний ?
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01.08.2022 23:47 Ответить
Таких політиків вибирали , для яких приоритет неспівпадав з обороною держави, політиків зі совка, для яких міф про рашку передався судячи з молоком їх батьків і страх..
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01.08.2022 23:37 Ответить
Та дуже просто , ***** , три роки тому потрібно було своїх нових наробити , було за що , було де , було чим і було як . І тих що на 300 , і тих що на 500 , і тих що на 700 (( А не оглядатися на балистічні савєцькі (( Ти думаєш що вони у шахтах просто так як патрони у цинку стоять ? Так навіть цинки з часом продірявилися , а утримання такої штукенції коштує бабла неміряно , у нас он за тридцять років два супутники зуміли склепати та і ті курям на сміх , а утримання тієї ракетної армії обійшлося б у такі гроші що ти сам би перший репетував що вони не потрібні ((
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01.08.2022 23:45 Ответить
Яка ціна 120 000 км2 десятків тис. Смертей і руїн? Такі прдрки як ти й просрали Україну. Тьфу на тебе гнидо московська.
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01.08.2022 23:56 Ответить
Треба ракети до 300 км і більше..
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01.08.2022 23:31 Ответить
Щось мені підказує : більш-менш серйозні масштабні поставки усієї необхідної нам номенклатури західних озброєнь ми почнемо отримувати хіба шо з початком дії програми ленд-лізу.. Отоді ми побачимо більше HIMARSів, можливо ракети ATACMS чи щось подібне за характеристиками, цілком можливо штурмовики A-10 або й ті самі F-16(block70/72)(і це може бути десь у районі січня-лютого 2023р.), можливо ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle та цілком можливо батарею Patriot(для протиракетного прикриття локації базування тих самих F-16). І не виключено у наступному році ми можемо отримати якусь кількість танків (чи тих самих "Абрамсів" чи "Леопард-2"). Вже немає сумнівів що цілковита поразка параші(із повним визволенням УСІХ українських територій включно із Кримом) стане реальністю десь упродовж першого кварталу 2023 року. Тож не розслаблюємось - попереду доленосні для нас битви і боротьба за наше життя у вільній країні та наше майбутнє. І все в нас у підсумку буде УКРАЇНА!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.08.2022 00:21 Ответить
 
 