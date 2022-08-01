США анонсировали военную помощь Украине на 550 млн долларов

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что 1 августа США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 550 млн долларов, который будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"Сегодня советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли обсудили нашу поддержку с украинской стороной. И проинформировали о новом пакете на 550 млн долларов военной помощи, которую администрация Байдена одобрит сегодня", - отметил он.

Читайте также: Еще четыре HIMARS прибыли в Украину, - Резников

Как отметил Кирби, это уже 17-й пакет помощи от Вашингтона. С начала полномасштабного вторжения России в Украину США выделили нашей стране военную помощь более чем на 8 млрд долларов.