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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстановку на російсько-українському фронті за останні тижні, заявив, що сила демократичного світу добре відчувається на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозверненні президента, таку заяву зробив глава держави, коментуючи жорстокі бої з російськими окупантами, які тривають на Донбасі, на Харківщині та на півдні України.

"Українська артилерія та розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів. І це відчувається", - заявив Зеленський.

Водночас він подякував військовослужбовцям Збройних сил України за знищення російської логістики, складів та боєприпасів, а також іноземним партнерам за постачання сучасної та ефективної артилерії, ракетних систем.

"Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні протягом цих тижнів", - сказав він.

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Автор: 

демократія (104) Зеленський Володимир (23984)


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Топ коментарі
+17
Гостомель, Буча, Лисичанськ, Маріуполь, Херсон,Сіверськодонецьк, Харків, Ізюм,Миколаїв, Нова Каховка, Енергодар і ще сотні населених пунктів - це наша ціна за шашлик на весняні свята
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01.08.2022 23:23
+13
Виліз найвеличніший пабідун.
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01.08.2022 23:21
+11
Опять ...

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01.08.2022 23:27
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Виліз найвеличніший пабідун.
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01.08.2022 23:21 Відповісти
Гостомель, Буча, Лисичанськ, Маріуполь, Херсон,Сіверськодонецьк, Харків, Ізюм,Миколаїв, Нова Каховка, Енергодар і ще сотні населених пунктів - це наша ціна за шашлик на весняні свята
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01.08.2022 23:23 Відповісти
Именно так

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01.08.2022 23:32 Відповісти
Кончений підарас що з Азовом?
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01.08.2022 23:25 Відповісти
Признайтеся чесно-хоч хто-небудь дивиться вечірні гундосики найвеличнішого?
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01.08.2022 23:26 Відповісти
бидло так!
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02.08.2022 05:26 Відповісти
Когда лупогазая рожа ставит камеру на уровне гениталий и сверху нависает в очередном своем образе? сразу переключаю.
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02.08.2022 07:01 Відповісти
Ты мог бы быть Президентом, сокрушившим последнюю Империю Зла - россию. Мог. Бы. И войти в Историю.
Но ты выбрал свое историческое место - Президент Словесного Поноса.
Мое мнение - ты Дурак.
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01.08.2022 23:26 Відповісти
Опять ...

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01.08.2022 23:27 Відповісти
И итог ...

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01.08.2022 23:31 Відповісти
Нічого він не ігнорував,це свідомі та навмисні дії,задля якомога більших жертв,ця істота ворог.
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01.08.2022 23:35 Відповісти
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01.08.2022 23:39 Відповісти
якраз з поля бою прийшов і сказанув. А стою і сміюсь))
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01.08.2022 23:28 Відповісти
Конгресвумен:
"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.
Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."
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01.08.2022 23:30 Відповісти
если сравнить что было поставлено совецкому союзу по ленд-лизу и что весь мир поставил Украине, то, дійсно, добре відчуваєтся
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01.08.2022 23:35 Відповісти
і сила "заасвальтованих доріг" для швидкої окупації України , в перші дні війни ,теж добре відчувалася.
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01.08.2022 23:42 Відповісти
Під час війни сильно відчуваються гнилість і сморід продажної влади.
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01.08.2022 23:43 Відповісти
Що? Луганську область деокупували? Але ж сьогодні повідомили що до виконання плану ***** по цій області залишилось розбити в гівно два маленьких і беззахисних населених пункта... Схоже Зе під "силою" розуміє щось ... інше.
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01.08.2022 23:46 Відповісти
https://www.facebook.com/IvanKhabinets0630/videos/808465433485029/
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02.08.2022 00:03 Відповісти
Яке відношення він має до демократіі ?
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02.08.2022 06:58 Відповісти
А хто не демократ, зараз подзвоню Баканову щодо цього черта.
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02.08.2022 07:03 Відповісти
Зебил.
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02.08.2022 07:43 Відповісти
ще б у владі так було а то одних яників та не люстрованих ізвязаних з рашкою поназначав
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02.08.2022 08:49 Відповісти
бридке створіння, як і попєрєднікі,якось сумно;наголосували.ВСУ,УКРАІНА,ПЕРЕМОГА все це буде при любому роскладі
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02.08.2022 09:21 Відповісти
 
 