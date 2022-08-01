Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстановку на російсько-українському фронті за останні тижні, заявив, що сила демократичного світу добре відчувається на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозверненні президента, таку заяву зробив глава держави, коментуючи жорстокі бої з російськими окупантами, які тривають на Донбасі, на Харківщині та на півдні України.

"Українська артилерія та розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів. І це відчувається", - заявив Зеленський.

Водночас він подякував військовослужбовцям Збройних сил України за знищення російської логістики, складів та боєприпасів, а також іноземним партнерам за постачання сучасної та ефективної артилерії, ракетних систем.

"Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні протягом цих тижнів", - сказав він.

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