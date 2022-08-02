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Новини Війна
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Від початку широкомасштабної війни 5327 мирних жителів загинули в Україні, - ООН

смерть

Від 24 лютого до 31 липня в Україні загинули щонайменше 5327 мирних жителів, ще 7257 отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Найбільше жертв - у Донецькій та Луганській областях (2897 убитих та 2905 поранених на території, яка під контролем урядових сил, а також 251 загиблий та 992 поранених на територіях під контролем армії РФ).

Більшість зафіксованих випадків загибелі цивільного населення сталася внаслідок застосування зброї вибухової дії з широким радіусом ураження, у тому числі обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та ударів з повітря.

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УВКПЛ вважає, що фактичні показники набагато вищі.

Нагадаємо, доповідь Моніторингової місії Управління ООН з прав людини щодо війни Росії проти України, яка охоплює період з 24 лютого по 15 травня, свідчила про загибель 3924 мирних жителів та поранення у 4444 людей. У доповіді зазначається, що однак реальна кількість жертв набагато вища, оскільки ці цифри включають лише ті випадки, які управлінню вдалося повністю підтвердити.

За даними ООН, від 24 лютого до 24 липня в Україні загинули щонайменше 5237 мирних жителів, ще 7035 отримали поранення.

При цьому, за даними ООН, різних видів гуманітарної допомоги - від води до притулку - нині потребують майже 16 млн українців.

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Автор: 

ООН (3363) смерть (6759)


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Авжеж, в одному Маріуполі жертв в рази більше...
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02.08.2022 11:41 Відповісти
ООН така ж сама імпотентна організація як і президент ЗЕлупа, від обох ніякої користі!!
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02.08.2022 11:46 Відповісти
вбивают безневинних -- нічого святого
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02.08.2022 11:51 Відповісти
Брехня! Загиблих набагато більше!

Цю контору дармоїдів-імпотентів треба розігнати та перевірити на корупцію.
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02.08.2022 11:51 Відповісти
Цю ООН треба переселити в Миколаїв або Чернігів...
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02.08.2022 11:51 Відповісти
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02.08.2022 11:56 Відповісти
 
 