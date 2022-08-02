Від початку широкомасштабної війни 5327 мирних жителів загинули в Україні, - ООН

Від 24 лютого до 31 липня в Україні загинули щонайменше 5327 мирних жителів, ще 7257 отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Найбільше жертв - у Донецькій та Луганській областях (2897 убитих та 2905 поранених на території, яка під контролем урядових сил, а також 251 загиблий та 992 поранених на територіях під контролем армії РФ).

Більшість зафіксованих випадків загибелі цивільного населення сталася внаслідок застосування зброї вибухової дії з широким радіусом ураження, у тому числі обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та ударів з повітря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, 16 - зазнали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

УВКПЛ вважає, що фактичні показники набагато вищі.

Нагадаємо, доповідь Моніторингової місії Управління ООН з прав людини щодо війни Росії проти України, яка охоплює період з 24 лютого по 15 травня, свідчила про загибель 3924 мирних жителів та поранення у 4444 людей. У доповіді зазначається, що однак реальна кількість жертв набагато вища, оскільки ці цифри включають лише ті випадки, які управлінню вдалося повністю підтвердити.

За даними ООН, від 24 лютого до 24 липня в Україні загинули щонайменше 5237 мирних жителів, ще 7035 отримали поранення.

При цьому, за даними ООН, різних видів гуманітарної допомоги - від води до притулку - нині потребують майже 16 млн українців.

Також читайте: Від 24 лютого загинули 18 цивільних медиків, повністю зруйновані 123 будівлі медичної інфраструктури, - Ляшко