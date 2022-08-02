Армія РФ перекидає сили зі сходу на південь. Можливо, спробує здійснити прорив, - ОК "Південь"

Сили оборони спостерігають перекидання ворожих сил зі сходу на південь України.

Про це керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua. За її словами, однозначно сказати, для чого росіяни це роблять, не можна.

"Ми розуміємо, що можуть бути різні провокації, може бути накопичення сил для утримання оборони, а також не виключаємо, що вони намагаються зробити якийсь певний прорив. Свідчить і те, що три групи ворожих намагалися розвідати напрямок, який вони собі обрали як пріоритетний, але зазнали втрат", - повідомила вона.

Гуменюк додала, що на півдні триває контрбатарейна боротьба. Зокрема, Росія залучає авіацію - час від часу завдають авіаударів і по звільнених територіях.

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"Ми завдаємо ударів у відповідь, те, що ми тримаємо під вогневим контролем певні напрямки деокупованої території, їх дуже нервує. І тому саме такі методи боротьби зараз у пріоритети - дистанційно, на великих відстанях, вони намагаються гатити по тих територіях, які є для нас тиловими", - зазначила вона.