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Новини Війна
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Армія РФ перекидає сили зі сходу на південь. Можливо, спробує здійснити прорив, - ОК "Південь"

ворог,кацап,русня,орк

Сили оборони спостерігають перекидання ворожих сил зі сходу на південь України.

Про це керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua. За її словами, однозначно сказати, для чого росіяни це роблять, не можна.

"Ми розуміємо, що можуть бути різні провокації, може бути накопичення сил для утримання оборони, а також не виключаємо, що вони намагаються зробити якийсь певний прорив. Свідчить і те, що три групи ворожих намагалися розвідати напрямок, який вони собі обрали як пріоритетний, але зазнали втрат", - повідомила вона.

Гуменюк додала, що на півдні триває контрбатарейна боротьба. Зокрема, Росія залучає авіацію - час від часу завдають авіаударів і по звільнених територіях.

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"Ми завдаємо ударів у відповідь, те, що ми тримаємо під вогневим контролем певні напрямки деокупованої території, їх дуже нервує. І тому саме такі методи боротьби зараз у пріоритети - дистанційно, на великих відстанях, вони намагаються гатити по тих територіях, які є для нас тиловими", - зазначила вона.

Автор: 

армія рф (17554) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+23
то есть с твоих слов освобождение Крыма так же не возможно ? кого волнует ихние референдумы , кацапы понимают что любой удар ЯО без ответа не останется
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02.08.2022 14:48
+22
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02.08.2022 14:48
+18
По ходу, Херсон ніхто звільняти не збирається. Все в рамках османського договорняка
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02.08.2022 14:42
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прорыв куда ? , в вечность ?
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02.08.2022 14:42 Відповісти
По ходу, Херсон ніхто звільняти не збирається. Все в рамках османського договорняка
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02.08.2022 14:42 Відповісти
Если до 11 сентября не освободят, кацапы его просто прирефферендят к паРаше и накроют ядерным зонтиком. Времени все меньше на освобождение.
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02.08.2022 14:44 Відповісти
то есть с твоих слов освобождение Крыма так же не возможно ? кого волнует ихние референдумы , кацапы понимают что любой удар ЯО без ответа не останется
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02.08.2022 14:48 Відповісти
А кто вообще сказал, что Крым будут освобождать? Арестовичи, Подоляки, и Зеля? Ну, эти "наосвобождают". Азовцев они уже обменяли.
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02.08.2022 15:03 Відповісти
Постановочные "референдумы" те до сраки, как и "ядерные зонтики" над территорией Украины - никак не остановят украинцев от выкидывания русской фашни из Крыма.

Освобождать Крым будут Залужный и ВСУ.
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02.08.2022 15:43 Відповісти
Асфальтом ответим?
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02.08.2022 15:06 Відповісти
пуем по роялю
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02.08.2022 15:32 Відповісти
Крим прирефферендили і що? Своє ми заберемо коли будуть умови.
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02.08.2022 14:51 Відповісти
Повірю, якщо прилетить пару ракет по складам, базам чи кацапському флоту в криму. А так я бачу що якмак наклав табу на обстріл криму, як і сусідніх кацапських областей.. немає екпорту бавовни.
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02.08.2022 14:59 Відповісти
Кацапський флагман в Криму знищено, ку-ку. Сєрни, Бех, Саратов, Раптори, купи ппо та вдв. Демілітарізація ЧФ РФ йде повним ходом.
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02.08.2022 15:46 Відповісти
Та при чому тут ядерний зонтик? Що, після 11 вересня війна закінчиться? Бо Росія приєднала щось собі? Війна триватиме. А всі ці ядерні погрози *****, це те саме, що китайські попередження. Подивимся, чим на Тайвань закінчиться. Але американці дуже впевнені в собі. Це вселяє надію
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02.08.2022 14:52 Відповісти
та заманали уже с этим 11 сентября.

так и представляю, что если наши освободят его 10-го вечером, Путин такой "Вот чёрт, не успел, ну ладно"
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02.08.2022 14:55 Відповісти
будет как с гиркиным, зеля даст им уйти чтоб хйло не злилось
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02.08.2022 14:46 Відповісти
як із Києвом, де могли перерізати оркам дорогу відходу за Бородянкою
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02.08.2022 14:51 Відповісти
а може й не будуть? а якщо зараз тишком нишком Мелітополь візьмуть? поки там кіпіш біля Херсона.
Ми не знаємо планів військових, і добре, і сподіваємось ворог та політики теж знають тільки те про що всі говорять
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02.08.2022 15:08 Відповісти
Перекидати своїх одічалих дуже швидко - це вони вміють.
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02.08.2022 14:45 Відповісти
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02.08.2022 14:46 Відповісти
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02.08.2022 14:48 Відповісти
Сподіваюсь, в Генштабі готують щось цікаве у відповідь!
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02.08.2022 14:48 Відповісти
угу....оманськи договорняки
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02.08.2022 14:50 Відповісти
Оман-2? 🤔
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02.08.2022 14:53 Відповісти
До чого тут Генштаб Залужного?
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02.08.2022 16:18 Відповісти
Одеса розмінована - пора починати...
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02.08.2022 14:48 Відповісти
Доречі, якщо кацапи поведуться на розміновані порти і сунуться з моря, це буде епічне знищення великого кацапського угрупування з гарпунів.
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02.08.2022 16:09 Відповісти
самі в котел лізуть свинособаки,ну що ж,якщо ЗСУ все зроблять як задумано то це буде феерична перемога та розгром..тримаємо кулаки
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02.08.2022 14:48 Відповісти
Можливо спробує? А куди? Я бачу варіант тільки на м.Запоріжжя. Бо на правий берег вони вже багато техніки не зможуть перекинути. Вісі пантони і пороми, це таке...
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02.08.2022 14:49 Відповісти
Миколаїв
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02.08.2022 14:53 Відповісти
Русня уже перебросила на правый берег около 400 ед. техники. Наши только наблюдали.
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02.08.2022 14:57 Відповісти
Людська арестовіч сказала, що так задумано. Мол, заманять чим побільше, а потім оточать. Люся така Люся...Вже не йде мова про визволення Херсона. А шанс був після підриву антонівського моста. Тоді при атаці почалась би грандіозна паніка. Але все в рамках оманського договору. Херсон зданий надовго. Треба готуватись до оборони Миколаєва. Бо ***** хоче все побережжя чорного моря. Одесу 100%. І придністровя само собою
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02.08.2022 15:05 Відповісти
Вам треба йти на передову,звільняти Херсон.
На дивані легко фантазувати.....
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02.08.2022 15:17 Відповісти
Якраз я і не закликаю з шашками наголо і вперед. Але навіщо брехати. Зелена влада бреше з самого початку війни. Бреше більше за скабєєву і Соловйова.
І розкажіть жителям Херсона, щоб вставали з диванів. Почуєте у відповідь багато цікавого
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02.08.2022 15:50 Відповісти
Вірте ЗСУ,і буде вам спокійно спати.
Я бачила,як кацапські танки біля нашого села не знали,як виїхати в сторону Києва,по картам 1969 року...у людей питали.
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02.08.2022 16:01 Відповісти
Ага, из химарсов колонну неплохо так к кобзону наблюли.
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02.08.2022 15:49 Відповісти
У генштаба по словам люси такая задумка насобирать как можно больше орков на правом берегу и там их потом отрезать .Поживём увидим но на практике все прогнозы люси на деле не оправдывались
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02.08.2022 16:17 Відповісти
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02.08.2022 14:49 Відповісти
так обрадуите іх Хімарсами
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02.08.2022 14:49 Відповісти
Свинособаки бегут на Киев ,это свежее ...
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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02.08.2022 14:51 Відповісти
Потім вийде гундосик із сумним їбалом,та прогундосить якусь маячню.Війну цю ми програємо,бо у владних кабінетах вороги.
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02.08.2022 14:52 Відповісти
ні прогундосить ната нетакое
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02.08.2022 14:54 Відповісти
Навряд чи ми зможемо програти цю війну. Путлєру, щоб виграти, треба знищити 40 мільонів, а нам щоб виграти - треба знищити усього 280 тисяч.
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02.08.2022 15:51 Відповісти
тре вїбати по сходу
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02.08.2022 14:52 Відповісти
93-я під Ізюмом саме так і робить прямо зараз.
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02.08.2022 16:02 Відповісти
И что получается .Вчера у фейгина арестович рассказывал ,что орков вроде из Бражковки на харьковском направлении наши войска вытеснили.Правда или нет?
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02.08.2022 16:21 Відповісти
пане Залужний, вже пора зачиняти цю правобережну орко-ловку
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02.08.2022 14:52 Відповісти
///
Ось, як розбігалися щурі кацапські, після Удару ЗСУ по Брилівці
(обережно, багато матюків русні)

https://t.me/chanel24/49039

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02.08.2022 14:54 Відповісти
Орки пишут что бегут на Киев
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02.08.2022 14:57 Відповісти
Гарно. Але відос 2015 року.
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02.08.2022 15:09 Відповісти
То що, наступ на Слов'янськ і Краматорськ відміняється? Дякую кацапам за "жест доброй воли". Схоже одного наступу на Одесу було замало, ну нічого, зробим ще. Чекаю на красиві картинки підсмалених кацапів
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02.08.2022 15:03 Відповісти
А Піски вже орки не обстрілюють за інформацією Генерального штабу...
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02.08.2022 15:13 Відповісти
Тільки що з коринкою були...
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02.08.2022 15:16 Відповісти
В смислі відміняється? Вони вже практично під Авдіївкою стоять і далі лізуть, а з Луганської обл. із неокупованих територій залишилось пару сіл. Зараз готують наступ на Миколаїв та Кривий Ріг і під це діло вже назбирали 30БтГр. Так що сітуація більш ніж х#ївата. Ще незрозуміло, що там кітайози мутять, якщо буде двіж зі штатами то в нас виникнуть неаби які проблеми, особливо із постачанням зброї звідти. Єдине, якщо Південне стадо орків наші перемелють тоді можна буде казати про якійсь перелом у війні. А якщо будемо і там "маневрувати обороною" як на Сході, то долю Харкова очікуватиме Дніпро та Запоріжжя. От така х#йня малята, любі хлопчики й дівчата......
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02.08.2022 15:23 Відповісти
Назбирали 30 бтг... А скільки наші назбирали з початку мобілізації? Де це все? Одна суцільна зелена брехня
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02.08.2022 15:52 Відповісти
Що означає "де це все"? То тобі координати кожного батальону треба?
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02.08.2022 16:05 Відповісти
Після захоплення Лисичанську на початку липня, за останній місяц рашисти нікуди не змогли просунутися.

ЗСУ почали іпашити рашистів на Півдні і просуватися у бік Херсону, тому рашисти почали метушитись і перекидувати зі Сходу бойові і інженерні частини. На сході зменшилась інтенсивність обстрілів і ЗСУ вже декілька днів знищують масово техніку рашистів під Ізюмом.

Так що відміняється, відміняється.
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02.08.2022 15:57 Відповісти
Они месяц уже в этих "пригородах" стоят, только вот часть приходится на юг теперь перекидывать. А еще 93-я сейчас под Изюмом русских массово кобзонит.
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02.08.2022 16:21 Відповісти
Смогли не обманывай себя .Да ни Бахмута ни Сиверска пока ещё не захватили но уже стоят фактически в их пригородах
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02.08.2022 16:22 Відповісти
І що вони там зможуть захопити з укріплених ще з 2015 міст? Іще й перекидаючи свої війська на Південь. У них же ж тактика - давити технікою і людьми поки не проламається оборона, обстрілюючи безперестанку позиції артилерією. Якщо вони перекинуть суттєві сили на Південь, переваги у людях і техніці точно у них на цьому напрямку не буде. Лисичанськ і Северодонецьк їм вдалося взяти лише тому, що була загроза оточення наших захисників. Зараз такої загрози немає і бути не може. А наступ з Ізюму взагалі перетерся
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02.08.2022 17:52 Відповісти
А ***** на мордорі вже скільки прАривАв АглАшАл?
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02.08.2022 15:14 Відповісти
Що ви тут забули?
Немає чим зайнятись?
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02.08.2022 15:21 Відповісти
Митя, не *****. Тебя в школе не учили, что врать не хорошо?
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02.08.2022 15:21 Відповісти
повестка это постановка на воинский учет, а не отравка на фронт. Это раз, во вторых каковы бы не были потери украинской стороны, потери кацапов больше, это два.
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02.08.2022 15:23 Відповісти
ванька, иди опохмелись
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02.08.2022 15:25 Відповісти
Цап "па клічкє Мітя", йди до дупи.
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02.08.2022 15:25 Відповісти
пнх кацап.тут горілки нема.
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02.08.2022 15:36 Відповісти
Комментаторы хватит тупить с анонсированным наступлением на Херсон. Никто в здравом уме не анонсирует атаки, это делается максимально тихо. Единственное для чего все трубили что вот-вот начнем Херсон возвращать, это для того чтобы кацапы начали туда войска перебрасывать (что они и начали делать). Херсонская область это поля, тут их удобно уничтожать, а в случае их отступления за спиной река.
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02.08.2022 15:27 Відповісти
уничтожать чем? поле, оно ровное для всех, или ты думаешь с нашей стороны там линия Маннергейма? ... такие же окопчики по метр глубиной ... не понятно куда из Украины вдруг делся весь бетон ... а ещё по полям можно быстро на танчиках ездить, а у рашистов этого хлама все ещё полно
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02.08.2022 15:34 Відповісти
химарсами и артой,задача собрать кацапов в кучу.
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02.08.2022 15:47 Відповісти
новости что нет совковых боеприпасов под Арту походу мимо ушей свистят ...
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02.08.2022 16:29 Відповісти
именно по этому в ВСУ уже 300 штук стволов по 155мм калибр и 25 Химарсов и их аналогов, для всего этого боеприпасов хватает с избытком.
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02.08.2022 16:53 Відповісти
Сейчас ВСУ рашистов под Изюмом кобзонят вовсю.
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02.08.2022 15:58 Відповісти
Неужели кто-то всерьёз надеется, что в ближайший год мы освободим хоть какой-то крупный город уровня Лисичанска или Мелитополя? Арестованного пересмотрели?
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02.08.2022 15:29 Відповісти
Херсон к осени освободят, юг Херсонской области какое-то время ещё останется оккупирован.
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02.08.2022 15:59 Відповісти
Это нам льют в уши месяцами и ещё месяцами будут лить, чтоб мы не отчаивались. Наступление на Херсон при данном соотношении сил - самоубийство, и военные это прекрасно понимают.
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02.08.2022 16:41 Відповісти
Контранступ тепер буде контзахистом ... якось зникли новини про роботу хімарсів ... той дурень ще казав треба 100 хімарсів для контранступу ... щось навіть 20 без діла стоять ... схоже на їх маскування тратять часу більше ніж на використання ... а бьють лише вночі ... рашисти це схоже таки усвідомили ... без 300 км ракет то буде не наступ а гра в схованки
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02.08.2022 15:31 Відповісти
Якось ви не туди дивитесь мабуть, ось і зникли новини. Вчора тільки колону рашистів з Хімарсів на півдні утилізували.
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02.08.2022 16:07 Відповісти
І все вийде, бо наші вже 5 місяців говорять про наступ, а тепер дочекалися рашистів на півдні і будуть скиглити, що хтось злив їх плани і наступ не вдався... Яке вбоге керівництво країни...
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02.08.2022 16:02 Відповісти
НУТ ОТОЙДИТЕ ТРОХИ И СО ВСЕХ СТВОЛОВ ИХ ****** !!!
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03.08.2022 00:01 Відповісти
 
 