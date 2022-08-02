Армія РФ перекидає сили зі сходу на південь. Можливо, спробує здійснити прорив, - ОК "Південь"
Сили оборони спостерігають перекидання ворожих сил зі сходу на південь України.
Про це керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua. За її словами, однозначно сказати, для чого росіяни це роблять, не можна.
"Ми розуміємо, що можуть бути різні провокації, може бути накопичення сил для утримання оборони, а також не виключаємо, що вони намагаються зробити якийсь певний прорив. Свідчить і те, що три групи ворожих намагалися розвідати напрямок, який вони собі обрали як пріоритетний, але зазнали втрат", - повідомила вона.
Гуменюк додала, що на півдні триває контрбатарейна боротьба. Зокрема, Росія залучає авіацію - час від часу завдають авіаударів і по звільнених територіях.
"Ми завдаємо ударів у відповідь, те, що ми тримаємо під вогневим контролем певні напрямки деокупованої території, їх дуже нервує. І тому саме такі методи боротьби зараз у пріоритети - дистанційно, на великих відстанях, вони намагаються гатити по тих територіях, які є для нас тиловими", - зазначила вона.
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Освобождать Крым будут Залужный и ВСУ.
так и представляю, что если наши освободят его 10-го вечером, Путин такой "Вот чёрт, не успел, ну ладно"
Ми не знаємо планів військових, і добре, і сподіваємось ворог та політики теж знають тільки те про що всі говорять
На дивані легко фантазувати.....
І розкажіть жителям Херсона, щоб вставали з диванів. Почуєте у відповідь багато цікавого
Я бачила,як кацапські танки біля нашого села не знали,як виїхати в сторону Києва,по картам 1969 року...у людей питали.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Ось, як розбігалися щурі кацапські, після Удару ЗСУ по Брилівці
(обережно, багато матюків русні)
https://t.me/chanel24/49039
ЗСУ почали іпашити рашистів на Півдні і просуватися у бік Херсону, тому рашисти почали метушитись і перекидувати зі Сходу бойові і інженерні частини. На сході зменшилась інтенсивність обстрілів і ЗСУ вже декілька днів знищують масово техніку рашистів під Ізюмом.
Так що відміняється, відміняється.
Немає чим зайнятись?