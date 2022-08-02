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Новини
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Рашисти вирішили провести "антифашистський конгрес"

русский,мир

Міністерство оборони РФ планує провести в серпні перший так званий "Міжнародний антифашистський конгрес". Рашисти заявляють, що їхня мета - "об’єднати зусилля у боротьбі з неонацизмом".

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"В умовах сучасної військово-політичної обстановки особливої актуальності набуває консолідація зусиль міжнародного співтовариства у боротьбі з неонацизмом. У зв'язку із цим міністерство оборони ухвалило рішення провести перший міжнародний антифашистський конгрес. До участі в ньому запрошено представників 74 дружніх країн", - сказав він.

Конгрес збираються провести з 15 по 21 серпня в рамках форуму "Армія-2022". Представники країни-агресора вважають, що конгрес має "об'єднати зусилля міжнародного співтовариства у боротьбі з ідеологією нацизму, неонацизму у будь-яких формах його прояву в світі".

Читайте: Суд у Москві визнав плакат "Фашизм не пройдет" дискредитацією збройних сил РФ

Автор: 

росія (65442) фашизм (60) Шойгу Сергій (628) Міноборони рф (710)


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Топ коментарі
+17
пчелы против меда
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02.08.2022 15:04
+17
Український фашизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь...
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02.08.2022 15:08
+16
Учасники - росія, Іран ,Північна Корея , Еритрея
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02.08.2022 15:05
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пчелы против меда
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02.08.2022 15:04 Відповісти
Скорее говно против мух
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02.08.2022 15:24 Відповісти
какой ЦИНИЗМ со стороны руССо-фашистов ! Посмотрим, кто приедет на этот шабаш ?
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02.08.2022 18:10 Відповісти
Учасники - росія, Іран ,Північна Корея , Еритрея
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02.08.2022 15:05 Відповісти
Та Ви що, цеж проти нацистів. Там будуть демократи всього світу, чому Ви пропустили абхазію, осетію, ДНР, ЛНР, Придністров'є, крим та іншу нечисту силу.
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02.08.2022 15:20 Відповісти
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02.08.2022 15:06 Відповісти
Фашисты против фашизма. Может они там застрелятся?
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02.08.2022 15:06 Відповісти
********* майбутнього будуть називати себе натуралами та антигеями... (У.Черчіль)
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02.08.2022 16:16 Відповісти
Нацисти - андрофаги проводять марш проти нацизму - сюрреалізм і клініка! Це всеодно, що трахатися заради цнотливості! 🤪
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02.08.2022 15:08 Відповісти
Український фашизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь...
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02.08.2022 15:08 Відповісти
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02.08.2022 15:10 Відповісти
Макс, це виходить восени кацапеи самі себе дрючками киздити будуть? Не знаєш, де ставки робити на саму побиту пику?
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02.08.2022 15:31 Відповісти
Та ну нема ж спокою 3,14зданутым. Интересно, Талибан пригласят?
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02.08.2022 15:34 Відповісти
Вони поза конкурсом.
Далі по списку: Аль-Джураба, Ансар аль ислам, Дмамаат ансар Аль Джуба, Марокканская исламская боевая группа,... та всіх перераховувати ліньки. Вишенькою буде - "Наслєдіє святого Рейха " (м. ст Петербург).
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02.08.2022 16:01 Відповісти
Вот бы всю шушерy сразу и накрыть. Томагавком с тактическим ядерным зарядом.
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02.08.2022 16:36 Відповісти
нажаль....
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02.08.2022 15:10 Відповісти
поназбирають ушльопків зі всього світу і таки проведуть, на радість "глубінному народу" па-раши
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02.08.2022 15:09 Відповісти
Единственный фашисты - это кацапы.
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02.08.2022 15:09 Відповісти
ну, они там самоубиться все должны в таком случае прям во время конгресса
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02.08.2022 15:10 Відповісти
гівно виступає за гігєну та закликає підтирати сраку голими руками
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02.08.2022 15:11 Відповісти
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02.08.2022 15:11 Відповісти
Раша,Сирія,Північна Корея,Білорусь,Ерітрея,Венесуела,Талібан,Іран -міжнародний антифашистський конгрес
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02.08.2022 15:11 Відповісти
Бульбафюреру некогда - он новую карту малюет.
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02.08.2022 15:13 Відповісти
Другими словами, кацапские ******** будут искать себе "союзничков" в войне с Украиной.
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02.08.2022 15:12 Відповісти
почесними гостями там будет Народний Депутат України та найблищий друг Авакова - Ківа

та Рабінович - "вставай страна огромная" на борьбу с фошистами, тобто українцями - Рабінович - голова еврейскої партії "За життя" чи то "За жиддя", другої за рейтінгами партії України, найбільш близької до ригаанальної влади Портнова-Татарова

Непогано б й ЗЕленського туда теж запросити, бо в нього бачення України точно таке ж саме як й у Росії - не національна держава, така як Туреччина, Болгарія, Угорщина та інші, що жорстко протистоять усім у своїх власних інтересах, а якийсь обмилок СССР з жидами в косоворотках, Пушкіном, злоїбучою кирилицею та московітської свінособачою мовою
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02.08.2022 15:15 Відповісти
там іх дохера -- по голосуванні в ООН за нас 50 краін -- протів 150 .
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02.08.2022 15:15 Відповісти
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02.08.2022 15:15 Відповісти
О! ************,майже на німецкій!
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02.08.2022 15:46 Відповісти
Может действитєльно на него повлияло что он знает немношко немецкій.
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02.08.2022 16:26 Відповісти
Марин Ле Пен и "Альтернативу для Германии" уже пригласили?

OpenAir ДУРКА, под названием "РОССИЯ" зажигает)))
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02.08.2022 15:15 Відповісти
У 2015 проводять світовий з'їзд неонацістів у Пітері з присутністю ************* всея русні.
У 2022 збараються провести конгрес проти фашизму під головуваням тогож фюрера.
Загадкова московія!
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02.08.2022 15:20 Відповісти
"у боротьбі з неонацизмом (...) провести перший міжнародний антифашистський конгрес" Джерело:

Ці дебілоїди навіть власної мови язьіка не знають. Куди ж їм розібратися у відмінностях значень слів "фашизм" (Італія при Муссоліні) та "нацизм" (Німеччина при Гітлері)?
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02.08.2022 15:22 Відповісти
А согласно того же рабссиянского законодательства МО РФ может проводить такой "антифашистский конгресс"? Может это правильнее назвать неонацистский слет? Путлер тупо слез на тему "фашизма", хотя во времена Второй Мировой войне фашистская Италия не внесла сколько-нибудь существенного взноса в будущую победу их коалиции. Все делали люди, отравленные идеями немецкого нацизма. Теперь есть понятие "рашизм".
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02.08.2022 15:24 Відповісти
74 Это кто??
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02.08.2022 15:26 Відповісти
Імені Йозефа Геббельса…
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02.08.2022 15:30 Відповісти
Нацисти проводять конгрес проти нацизму? Яка "експресія"!
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02.08.2022 15:37 Відповісти
сами себя пригласят
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02.08.2022 16:01 Відповісти
Олєнєвод мабуть не у курсі, які неонацисти його співвітчизники у Туві. До речі, вони ще й самі жорстокі серед орків, які вбивають українців, тувінці самі так і кажуть, що їм можна усе, бо їх сам шойгу кришує.
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02.08.2022 16:02 Відповісти
"Антифашисты" будут обсуждать, как им смочь убить украинцев, казахов, балтов и др народы, которые не умещаются в парадигму хрюске мира?
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02.08.2022 16:08 Відповісти
Главный неонацист мо парашки тувинский оленевод-шойгу жертва аборта!...................................
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02.08.2022 16:08 Відповісти
А хто нам заважає провести рок-фестиваль, наприклад, в в Бучі "Рок проти фашизму"
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02.08.2022 16:11 Відповісти
Рок-фестиваль на кістках закатованих та вбитых у Бучі!?

Це ви так цинічно жартуєте чи знущаєтесь!?
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02.08.2022 16:18 Відповісти
Лучше бы все собрались в Нюрнберге. В соседних камерах с кровавым лубянским ублюдком...
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02.08.2022 16:35 Відповісти
Надеюсь они там друг друга перехерачат
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02.08.2022 19:13 Відповісти
невигаданий анекдот:

фашисти зібрались посперечатись хто з них більший фашист
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02.08.2022 23:32 Відповісти
Оруэл был прав.
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03.11.2022 13:47 Відповісти
 
 