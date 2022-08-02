Рашисти вирішили провести "антифашистський конгрес"

Міністерство оборони РФ планує провести в серпні перший так званий "Міжнародний антифашистський конгрес". Рашисти заявляють, що їхня мета - "об’єднати зусилля у боротьбі з неонацизмом".

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"В умовах сучасної військово-політичної обстановки особливої актуальності набуває консолідація зусиль міжнародного співтовариства у боротьбі з неонацизмом. У зв'язку із цим міністерство оборони ухвалило рішення провести перший міжнародний антифашистський конгрес. До участі в ньому запрошено представників 74 дружніх країн", - сказав він.

Конгрес збираються провести з 15 по 21 серпня в рамках форуму "Армія-2022". Представники країни-агресора вважають, що конгрес має "об'єднати зусилля міжнародного співтовариства у боротьбі з ідеологією нацизму, неонацизму у будь-яких формах його прояву в світі".

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