Рашисти вирішили провести "антифашистський конгрес"
Міністерство оборони РФ планує провести в серпні перший так званий "Міжнародний антифашистський конгрес". Рашисти заявляють, що їхня мета - "об’єднати зусилля у боротьбі з неонацизмом".
Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"В умовах сучасної військово-політичної обстановки особливої актуальності набуває консолідація зусиль міжнародного співтовариства у боротьбі з неонацизмом. У зв'язку із цим міністерство оборони ухвалило рішення провести перший міжнародний антифашистський конгрес. До участі в ньому запрошено представників 74 дружніх країн", - сказав він.
Конгрес збираються провести з 15 по 21 серпня в рамках форуму "Армія-2022". Представники країни-агресора вважають, що конгрес має "об'єднати зусилля міжнародного співтовариства у боротьбі з ідеологією нацизму, неонацизму у будь-яких формах його прояву в світі".
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Далі по списку: Аль-Джураба, Ансар аль ислам, Дмамаат ансар Аль Джуба, Марокканская исламская боевая группа,... та всіх перераховувати ліньки. Вишенькою буде - "Наслєдіє святого Рейха " (м. ст Петербург).
та Рабінович - "вставай страна огромная" на борьбу с фошистами, тобто українцями - Рабінович - голова еврейскої партії "За життя" чи то "За жиддя", другої за рейтінгами партії України, найбільш близької до ригаанальної влади Портнова-Татарова
Непогано б й ЗЕленського туда теж запросити, бо в нього бачення України точно таке ж саме як й у Росії - не національна держава, така як Туреччина, Болгарія, Угорщина та інші, що жорстко протистоять усім у своїх власних інтересах, а якийсь обмилок СССР з жидами в косоворотках, Пушкіном, злоїбучою кирилицею та московітської свінособачою мовою
OpenAir ДУРКА, под названием "РОССИЯ" зажигает)))
У 2022 збараються провести конгрес проти фашизму під головуваням тогож фюрера.
Загадкова московія!
Ці дебілоїди навіть власної
мовиязьіка не знають. Куди ж їм розібратися у відмінностях значень слів "фашизм" (Італія при Муссоліні) та "нацизм" (Німеччина при Гітлері)?
Це ви так цинічно жартуєте чи знущаєтесь!?
фашисти зібрались посперечатись хто з них більший фашист