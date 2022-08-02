Рашисты решили провести "антифашистский конгресс"

Министерство обороны РФ планирует провести в августе первый так называемый "Международный антифашистский конгресс". Рашисты заявляют, что их цель - "объединить усилия по борьбе с неонацизмом".

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители 74 дружественных страны", - сказал он.

Конгресс намерены провести с 15 по 21 августа в рамках форума "Армия-2022". Представители страны-агрессора считают, что конгресс должен "объединить усилия международного сообщества по борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в мире".

Читайте: "Шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях", - Минобороны РФ