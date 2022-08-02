Рашисты решили провести "антифашистский конгресс"
Министерство обороны РФ планирует провести в августе первый так называемый "Международный антифашистский конгресс". Рашисты заявляют, что их цель - "объединить усилия по борьбе с неонацизмом".
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители 74 дружественных страны", - сказал он.
Конгресс намерены провести с 15 по 21 августа в рамках форума "Армия-2022". Представители страны-агрессора считают, что конгресс должен "объединить усилия международного сообщества по борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в мире".
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Далі по списку: Аль-Джураба, Ансар аль ислам, Дмамаат ансар Аль Джуба, Марокканская исламская боевая группа,... та всіх перераховувати ліньки. Вишенькою буде - "Наслєдіє святого Рейха " (м. ст Петербург).
та Рабінович - "вставай страна огромная" на борьбу с фошистами, тобто українцями - Рабінович - голова еврейскої партії "За життя" чи то "За жиддя", другої за рейтінгами партії України, найбільш близької до ригаанальної влади Портнова-Татарова
Непогано б й ЗЕленського туда теж запросити, бо в нього бачення України точно таке ж саме як й у Росії - не національна держава, така як Туреччина, Болгарія, Угорщина та інші, що жорстко протистоять усім у своїх власних інтересах, а якийсь обмилок СССР з жидами в косоворотках, Пушкіном, злоїбучою кирилицею та московітської свінособачою мовою
OpenAir ДУРКА, под названием "РОССИЯ" зажигает)))
У 2022 збараються провести конгрес проти фашизму під головуваням тогож фюрера.
Загадкова московія!
Ці дебілоїди навіть власної
мовиязьіка не знають. Куди ж їм розібратися у відмінностях значень слів "фашизм" (Італія при Муссоліні) та "нацизм" (Німеччина при Гітлері)?
Це ви так цинічно жартуєте чи знущаєтесь!?
фашисти зібрались посперечатись хто з них більший фашист