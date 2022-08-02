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Рашисты решили провести "антифашистский конгресс"

русский,мир

Министерство обороны РФ планирует провести в августе первый так называемый "Международный антифашистский конгресс". Рашисты заявляют, что их цель - "объединить усилия по борьбе с неонацизмом".

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители 74 дружественных страны", - сказал он. 

Конгресс намерены провести с 15 по 21 августа в рамках форума "Армия-2022". Представители страны-агрессора считают, что конгресс должен "объединить усилия международного сообщества по борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в мире".

Читайте: "Шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях", - Минобороны РФ

россия (95725) фашизм (325) Шойгу Сергей (714) Минобороны рф (933)


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Топ комментарии
+17
пчелы против меда
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02.08.2022 15:04
+17
Український фашизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь...
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02.08.2022 15:08
+16
Учасники - росія, Іран ,Північна Корея , Еритрея
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02.08.2022 15:05
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пчелы против меда
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02.08.2022 15:04 Ответить
Скорее говно против мух
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02.08.2022 15:24 Ответить
какой ЦИНИЗМ со стороны руССо-фашистов ! Посмотрим, кто приедет на этот шабаш ?
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02.08.2022 18:10 Ответить
Учасники - росія, Іран ,Північна Корея , Еритрея
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02.08.2022 15:05 Ответить
Та Ви що, цеж проти нацистів. Там будуть демократи всього світу, чому Ви пропустили абхазію, осетію, ДНР, ЛНР, Придністров'є, крим та іншу нечисту силу.
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02.08.2022 15:20 Ответить
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02.08.2022 15:06 Ответить
Фашисты против фашизма. Может они там застрелятся?
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02.08.2022 15:06 Ответить
********* майбутнього будуть називати себе натуралами та антигеями... (У.Черчіль)
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02.08.2022 16:16 Ответить
Нацисти - андрофаги проводять марш проти нацизму - сюрреалізм і клініка! Це всеодно, що трахатися заради цнотливості! 🤪
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02.08.2022 15:08 Ответить
Український фашизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь...
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02.08.2022 15:08 Ответить
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02.08.2022 15:10 Ответить
Макс, це виходить восени кацапеи самі себе дрючками киздити будуть? Не знаєш, де ставки робити на саму побиту пику?
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02.08.2022 15:31 Ответить
Та ну нема ж спокою 3,14зданутым. Интересно, Талибан пригласят?
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02.08.2022 15:34 Ответить
Вони поза конкурсом.
Далі по списку: Аль-Джураба, Ансар аль ислам, Дмамаат ансар Аль Джуба, Марокканская исламская боевая группа,... та всіх перераховувати ліньки. Вишенькою буде - "Наслєдіє святого Рейха " (м. ст Петербург).
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02.08.2022 16:01 Ответить
Вот бы всю шушерy сразу и накрыть. Томагавком с тактическим ядерным зарядом.
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02.08.2022 16:36 Ответить
нажаль....
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02.08.2022 15:10 Ответить
поназбирають ушльопків зі всього світу і таки проведуть, на радість "глубінному народу" па-раши
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02.08.2022 15:09 Ответить
Единственный фашисты - это кацапы.
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02.08.2022 15:09 Ответить
ну, они там самоубиться все должны в таком случае прям во время конгресса
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02.08.2022 15:10 Ответить
гівно виступає за гігєну та закликає підтирати сраку голими руками
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02.08.2022 15:11 Ответить
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02.08.2022 15:11 Ответить
Раша,Сирія,Північна Корея,Білорусь,Ерітрея,Венесуела,Талібан,Іран -міжнародний антифашистський конгрес
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02.08.2022 15:11 Ответить
Бульбафюреру некогда - он новую карту малюет.
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02.08.2022 15:13 Ответить
Другими словами, кацапские ******** будут искать себе "союзничков" в войне с Украиной.
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02.08.2022 15:12 Ответить
почесними гостями там будет Народний Депутат України та найблищий друг Авакова - Ківа

та Рабінович - "вставай страна огромная" на борьбу с фошистами, тобто українцями - Рабінович - голова еврейскої партії "За життя" чи то "За жиддя", другої за рейтінгами партії України, найбільш близької до ригаанальної влади Портнова-Татарова

Непогано б й ЗЕленського туда теж запросити, бо в нього бачення України точно таке ж саме як й у Росії - не національна держава, така як Туреччина, Болгарія, Угорщина та інші, що жорстко протистоять усім у своїх власних інтересах, а якийсь обмилок СССР з жидами в косоворотках, Пушкіном, злоїбучою кирилицею та московітської свінособачою мовою
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02.08.2022 15:15 Ответить
там іх дохера -- по голосуванні в ООН за нас 50 краін -- протів 150 .
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02.08.2022 15:15 Ответить
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02.08.2022 15:15 Ответить
О! ************,майже на німецкій!
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02.08.2022 15:46 Ответить
Может действитєльно на него повлияло что он знает немношко немецкій.
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02.08.2022 16:26 Ответить
Марин Ле Пен и "Альтернативу для Германии" уже пригласили?

OpenAir ДУРКА, под названием "РОССИЯ" зажигает)))
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02.08.2022 15:15 Ответить
У 2015 проводять світовий з'їзд неонацістів у Пітері з присутністю ************* всея русні.
У 2022 збараються провести конгрес проти фашизму під головуваням тогож фюрера.
Загадкова московія!
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02.08.2022 15:20 Ответить
"у боротьбі з неонацизмом (...) провести перший міжнародний антифашистський конгрес" Джерело:

Ці дебілоїди навіть власної мови язьіка не знають. Куди ж їм розібратися у відмінностях значень слів "фашизм" (Італія при Муссоліні) та "нацизм" (Німеччина при Гітлері)?
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02.08.2022 15:22 Ответить
А согласно того же рабссиянского законодательства МО РФ может проводить такой "антифашистский конгресс"? Может это правильнее назвать неонацистский слет? Путлер тупо слез на тему "фашизма", хотя во времена Второй Мировой войне фашистская Италия не внесла сколько-нибудь существенного взноса в будущую победу их коалиции. Все делали люди, отравленные идеями немецкого нацизма. Теперь есть понятие "рашизм".
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02.08.2022 15:24 Ответить
74 Это кто??
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02.08.2022 15:26 Ответить
Імені Йозефа Геббельса…
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02.08.2022 15:30 Ответить
Нацисти проводять конгрес проти нацизму? Яка "експресія"!
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02.08.2022 15:37 Ответить
сами себя пригласят
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02.08.2022 16:01 Ответить
Олєнєвод мабуть не у курсі, які неонацисти його співвітчизники у Туві. До речі, вони ще й самі жорстокі серед орків, які вбивають українців, тувінці самі так і кажуть, що їм можна усе, бо їх сам шойгу кришує.
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02.08.2022 16:02 Ответить
"Антифашисты" будут обсуждать, как им смочь убить украинцев, казахов, балтов и др народы, которые не умещаются в парадигму хрюске мира?
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02.08.2022 16:08 Ответить
Главный неонацист мо парашки тувинский оленевод-шойгу жертва аборта!...................................
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02.08.2022 16:08 Ответить
А хто нам заважає провести рок-фестиваль, наприклад, в в Бучі "Рок проти фашизму"
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02.08.2022 16:11 Ответить
Рок-фестиваль на кістках закатованих та вбитых у Бучі!?

Це ви так цинічно жартуєте чи знущаєтесь!?
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02.08.2022 16:18 Ответить
Лучше бы все собрались в Нюрнберге. В соседних камерах с кровавым лубянским ублюдком...
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02.08.2022 16:35 Ответить
Надеюсь они там друг друга перехерачат
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02.08.2022 19:13 Ответить
невигаданий анекдот:

фашисти зібрались посперечатись хто з них більший фашист
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02.08.2022 23:32 Ответить
Оруэл был прав.
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03.11.2022 13:47 Ответить
 
 