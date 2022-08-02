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Іспанія не передаватиме Україні танки Leopard: "Вони в незадовільному стані"

leopard,2a4

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд прийняв рішення не передавати Україні танки Leopard, оскільки вони у незадовільному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє El Mundo.

"Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що "Леопарди", які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо (відправити на війну в Україну), тому що вони знаходяться в абсолютно незадовільному стані ", - заявила Роблес.

Міністерка підкреслила, що були проведені відповідні випробування, під час яких з’ясувалося, що танки не можна використовувати.

"Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей", - пояснила Роблес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина вирішила передати Україні 16 танків для наведення мостів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Іспанія готова до переговорів щодо передачі Україні до 10 танків Leopard 2A4 та 20 бронетранспортерів М113. 

Іспанія (915) допомога (8382) танк (2071) Україна (5924)


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Топ коментарі
+36
Війна мордору проти України оголює всі слабкі місця членів НАТО.
Важко навіть уявити, як би ці члени НАТО воювали б проти мордора, якби на їх боці не було США та Великобританії .
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02.08.2022 15:35
+28
Что за армии у стран ЕС? Куда не ткни везде жопа. Кроме Польши и стран Балтии.
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02.08.2022 15:37
+26
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02.08.2022 15:34
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Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей"

русня не люди.....
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02.08.2022 15:33 Відповісти
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02.08.2022 15:34 Відповісти
Війна мордору проти України оголює всі слабкі місця членів НАТО.
Важко навіть уявити, як би ці члени НАТО воювали б проти мордора, якби на їх боці не було США та Великобританії .
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02.08.2022 15:35 Відповісти
Украины ,в первую очередь!
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02.08.2022 15:58 Відповісти
Навiщо в обороннiй спiлцi тримати вiдвертих скиглярiв й потенцiйних бздунiв ??
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02.08.2022 17:58 Відповісти
Ризик для людей буде ще вище, якщо танків не буде.
Може дочекаємось, що США почнуть передавати нам Абрамси…
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02.08.2022 15:36 Відповісти
треба "менше петь и свое иметь"

поляки купують 1 000 (тисячу !!!!!) південнокорейських танків K2
800 із яких будуть вироблятись в Польщі за ліцензією
а ми із Оплотом 20 років бавились

Польща домовилася про виробництво та купівлю у Південної Кореї 980 танків на базі моделі K2, 648 артилерійських установок K9 та 48 винищувачів FA-50.

https://hromadske.ua/posts/polsha-otrimaye-majzhe-tisyachu-pivdennokorejskih-tankiv-ponad-600-artilerijskih-ustanovok-ta-desyatki-vinishuvachiv
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02.08.2022 15:52 Відповісти
Тому що поляки, скинувши, комуняцьке ярмо, не вибрали у президента "комуняку", а потім "праизводственника", "бджоляра", "завгара", "пекаря" та "клоуна із цирка"
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02.08.2022 16:34 Відповісти
Ну, чому ж? Ось тобі, вивчай - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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02.08.2022 19:01 Відповісти
"вивчай" будеш своїй дружині говорити. І навіщо ти мені це вивалив?
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02.08.2022 19:25 Відповісти
Хто буде наступний, думаю військовий, час покаже
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02.08.2022 19:17 Відповісти
А ск. коштів виділили наші керманичі за всі роки на Оплот? Ї
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02.08.2022 16:42 Відповісти
А ты серьезно равняешься на экономику Украины и Польши?
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02.08.2022 16:51 Відповісти
Виявляється, пагані не тільки німецькі танки?
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02.08.2022 15:37 Відповісти
Хваленое немецкое качество оружия под сомнением. И уже не первый раз...
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02.08.2022 15:44 Відповісти
Ти, я бачу, "знавець". Це перші "Леопарди", які давно зняті з озброєння, навіть у Іспанії.
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02.08.2022 19:04 Відповісти
Что за армии у стран ЕС? Куда не ткни везде жопа. Кроме Польши и стран Балтии.
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02.08.2022 15:37 Відповісти
Мабуть у них теж клiстрони слiдчi виймають..
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02.08.2022 18:02 Відповісти
Так відремонтуйте і передайте Україні. Так виглядає що не хочуть передавати.
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02.08.2022 15:38 Відповісти
Іспанія вже передала Україні велику кількість озброєнь.
Не ображайте іспанців!
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02.08.2022 15:51 Відповісти
якби в них було чим ремонтувати, то вони не використали б ці танки для канібалізму запчастин. Цілком можливо, що там тільки пусті корпуси залишилися
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02.08.2022 16:00 Відповісти
Так ЗИПа нет.
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02.08.2022 17:13 Відповісти
Вони хотіли віддати за гроші ЕС, відремонтували б без питання тільки не за свої
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02.08.2022 19:19 Відповісти
Колеса мабуть спущені?
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02.08.2022 15:38 Відповісти
Стопудово лаптями повонює...
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02.08.2022 15:39 Відповісти
nemcami
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02.08.2022 15:49 Відповісти
Это всё последствия эры кремлевского крота «Меркель»
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02.08.2022 15:39 Відповісти
Еще одна кремлевская консерва? Как обычно протухла...
https://youtu.be/rcys8XAfXbM
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02.08.2022 15:40 Відповісти
Офигеть.... Армия Европы и вправду в плачевном состоянии. Доигрались... После такого бредни о танках в Лиссабоне не такими уж и смешными кажутся
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02.08.2022 15:41 Відповісти
А вы думаете зря Трамп требовал от Европы увеличить ее расходы на оборону?
Это то Америку и задевало.
Под крылышком НАТО(читай все тех же США) Западная Европа стала тем, чем стала, не опасаясь советских танков, и еще и позволяла себе голос повышать на своего защитника - США.
И так продолжалось целых 75 лет. И только Трамп, как тот гадкий мальчишка, сумел сказать им в лицо всю правду - если вы не способны воевать и содержать настоящую армию, то по крайней мере давайте деньги тем, кто вас защищает
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02.08.2022 15:48 Відповісти
Испанские танки не работают, у немцев вообще ничего нет. Это и есть те самые хваленные "стандарты НАТО"?
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02.08.2022 15:43 Відповісти
Стандарти у НАТО непогані.
Але, якщо їм слідувати.
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02.08.2022 15:45 Відповісти
Да врут они нагло. На учениях и парадах у них думаете другие танки катаются ... французы и немцы договорились танки не давать ... испанцев только забыли предупредить
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02.08.2022 15:55 Відповісти
для парадів у них по батальону танків і залишилося - а решта пішла на запчастини
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02.08.2022 16:02 Відповісти
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02.08.2022 19:14 Відповісти
"Армату" по Красной площади тоже тащили. А смысл?
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03.08.2022 00:42 Відповісти
Чушь це все, все в них є, нехотять за дарма віддавати
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02.08.2022 19:22 Відповісти
Це наслідки того, що країни-члени НАТО, роками зменшували витрати на оборону, покладаючись на допомогу США.
Але це добре, бо рашистська агресія багатьох привела до тями: техніка, що роками зберігалася в резерві, відновлюється, та надходить у підрозділи, замовляються нові озброєння, та **********.
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02.08.2022 15:44 Відповісти
А как так случилось что они в незадовильному стани? Испания чо воевала с кемто?
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02.08.2022 15:44 Відповісти
Якщо вони двадцять років знаходилися на зберіганні, то стан може бути не поганий а жахливий.
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02.08.2022 15:48 Відповісти
У меня уже 30 лет на зберіганні консоль Sega Mega Drive. Работает безотказно, прикинь.
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02.08.2022 20:37 Відповісти
у країнах, що не воюють втрати танків через те, що вони ідуть на запчастини
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02.08.2022 16:08 Відповісти
От і добре, що знайшовся привід перевірити стан власної зброї

А то уявляєте - "хтось" напав на члена НАТО, треба виконувати 5 статтю, заводять танки - а вони (танки) не хочуть їхати! Конфуз!
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02.08.2022 15:46 Відповісти
ТРЕБА РОЗУМІТИ - ЯКІ ТАНКИ МИ ОТРИМАЄМО ТАКІ ТАНКИ БУДУТЬ В ЗСУ НАЗАВЖДИ.
У такому випадку краще Абрамси - їх у Штатів багато.
Поки не наклепаємо своїх Оплотів, всі танки у нас будуть радянсько - європейські, краще
вже щоб одного виробника і Леопарди тут не годяться, бо Німеччина їми не опікувалася
і танкову програму закинула як Зе клоун ЗСУ з 2019 го.
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02.08.2022 15:47 Відповісти
Як казав Адольф Алоизович, після відвідування Іспанії - найбільше враження зробила на нього рота почесної варти Іспанії, на їхніх гвинтівках було стільки іржі, що з них неможливо було стріляти. Час іде, а відношення в іспанців до зброї не змінилося.
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02.08.2022 15:49 Відповісти
Блин что за жесть. У одних танки не летают, у других рпг не ездят...
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02.08.2022 15:51 Відповісти
оооот...ёлка-папалки...
выводы пора делать... Европа а попроверяйте-ка вы все свою боевую технику.. ибо как оказалось - она не очень то и боевая....
(а ремонтировать не пробовали??? из 2 один сделать??? ну если очень надо? и очень хочется отдать)
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02.08.2022 15:52 Відповісти
***** там сума геть невелика шо на ремонт потрібна.
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02.08.2022 15:53 Відповісти
Розслабили булки, довбані толєрасти!
Гітлєра на вас нема! )))

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02.08.2022 15:56 Відповісти
- Та не будете ви то сало їсти!

- Чому?

- Бо я вам його не дам!
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02.08.2022 15:56 Відповісти
Кожного разу, після подібних новин, я задаюсь питанням:
"Можливо Рашка дійсно "друга армія світу""?
(була до нападу на Україну)
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02.08.2022 15:56 Відповісти
Глядя, как мир сходит с ума, что вытворяет Уйлостан, Китай и Сербия, я бы тоже 7 раз подумал отдавать оружие, в каком бы оно не было состоянии.
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02.08.2022 15:57 Відповісти
Ця сербiя навiть косовських ромiв не змогла нажахати..
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02.08.2022 18:43 Відповісти
Все це маячня. Німці ясно сказали що танків не дадуть і нікому не дозволять надавати їхні танки.
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02.08.2022 15:57 Відповісти
Всі країни-члени НАТО, роками жили за принципом: у випадку війни, США доможе!
І регулярно скорочували витрати га оборону!
Для статистики:
Франція- 400 танків
Німеччина-250 танків
Іспанія-320 танків
І менше половини з них, у боєздатному стані!
А от інший приклад:
Ізраіль-1900 танків, з них у боєздатному стані 1200 танків.
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02.08.2022 15:59 Відповісти
Німеччина-250 танків
...
Ізраіль-1900 танків, з них у боєздатному стані 1200 танків.
**********
Виходить, Ізраїль, за бажання, міг би захопити Німеччину.
Але ізраїльтяни відмовляться від цієї ідеї, - бо в Німеччині занадто багато турків і арабів, і вони будуть чинити запеклий опір.

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02.08.2022 16:11 Відповісти
-Впегет идут евгейские танкисты
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02.08.2022 18:45 Відповісти
Так ізраїльські танки нормальні тільки в тих місцях.проти місцевих дурисвітів .проти великої війни їх виїбуть швидко.ну міни витримають,в накриття артой близько,а потужний гранатомет,а ракету з під літака?.де в місцевих бабуїнів такі потужності
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23.12.2022 20:05 Відповісти
Ізраїль навіть танки 70-річної давності використовує як стаціонарні вогневі точки в горах - для збільшення боєкомплекту двигуни з них викидають
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02.08.2022 16:14 Відповісти
Ото все таке НАТО?
Куди не кинь, всюду клин.
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02.08.2022 16:02 Відповісти
Брешуть, щоб (уйла не роз*рочити
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02.08.2022 16:02 Відповісти
На всю Європу справні танки виявилися в Польщі, Чехії та Північній Македонії, і усі Т-72. Отака оказія.
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02.08.2022 16:12 Відповісти
Походу еще и в сша аналогично. Потому и нет лендлиза
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02.08.2022 20:38 Відповісти
Схоже, таким чином уряд Іспанії заявив "відмазку", щоб не зізнаватись - їм просто не вистачило волі зламати опір своїх військових https://defence-ua.com/news/ispaniji_znadobilos_2_misjatsi_schob_viznachitis_leopard_2_vona_ukrajini_taki_ne_dast-8409.html у питанні підтримки України
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02.08.2022 16:19 Відповісти
Ну и вротвасебать, идальго недоделанные.
Вам лишь бы коррида и сиеста, каждому своё.
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02.08.2022 16:30 Відповісти
Захід заплив жирком.
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02.08.2022 16:33 Відповісти
Ха-ха ,,Армия" Испании...Да два,три человека с рогатками за час оккупируют любое пуэбло.Начинать лучше с 14:00 (сиеста) они и из домов не выйдут.
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02.08.2022 16:43 Відповісти
Отдайте их какие они бы не были, мы сдадим на металл, а на вырученные деньги купим какое-нибудь оружие.
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02.08.2022 16:53 Відповісти
М-да, было бы кого бояться кабаевой, армии Европы это просто позор
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02.08.2022 16:59 Відповісти
Армии без войны деградируют.
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02.08.2022 17:12 Відповісти
Цікаво: а як же європейські країни збиралися відстоювать колективні інтереси членів НАТО, коли у них бойова техніка в "незадовільному стані"? Більше того - З ЧИМ вони збиралися захищаться, якби дійсно створили окремий військово-політичний блок чисто з європейських країн - без США і Канади? (І я здогадуюся - без Британії - теж Бо британці уже давно "вкурили" чого варті всі ці "меркелі" з "макронами" )
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02.08.2022 17:27 Відповісти
Антифриз несвежий или кондиционер не прочищен... Или подстаканники не того диаметра...
Никак не можно на таких воевать...
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02.08.2022 21:04 Відповісти
 
 