Іспанія не передаватиме Україні танки Leopard: "Вони в незадовільному стані"

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд прийняв рішення не передавати Україні танки Leopard, оскільки вони у незадовільному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє El Mundo.

"Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що "Леопарди", які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо (відправити на війну в Україну), тому що вони знаходяться в абсолютно незадовільному стані ", - заявила Роблес.

Міністерка підкреслила, що були проведені відповідні випробування, під час яких з’ясувалося, що танки не можна використовувати.

"Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей", - пояснила Роблес.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Іспанія готова до переговорів щодо передачі Україні до 10 танків Leopard 2A4 та 20 бронетранспортерів М113.