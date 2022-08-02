Україна планує виконати всі рекомендацій Єврокомісії до кінця року, - ОП

Україна вже провела вагому частину роботи з виконання рекомендацій Єврокомісії щодо надання статусу країни-кандидата на входження до ЄС і розраховує виконати всі сім рекомендацій до кінця цього року.

Про це на брифінгу сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна працює над досягненням своєї мети - вступу до ЄС. Нагадаю, що більше місяця пройшло від ухвалення рішення про надання Україні статусу кандидата. І за цей місяць Україна вже зробила вагому частину роботи з виконання семи рекомендацій Європейської комісії... Завдання України - повністю виконати всі сім рекомендацій до кінця цього року", - зазначив він.

Жовква нагадав, що вже призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, створена конкурсна комісія з відбору членів Вищої ради правосуддя, указом Президента України введене в дію рішення РНБО про створення реєстру олігархів, завершена робота над законопроєктом про медіа відповідно до директив ЄС, підготовлений законопроєкт про національні меншини.

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За словами посадовця, всі ці вимоги були в рекомендаціях Європейської комісії і на сьогодні робота триває.

Разом із тим, як наголосив він, виконання цих рекомендацій не єдина умова, яка наблизить Україну до членства в ЄС. Йдеться про імплементацію директив ЄС у законодавство України, про впровадження регламентів ЄС до сфер економіки і загалом про впровадження європейського способу життя у всі сфери.

"28 липня під час виступу у Верховній Раді Президент України сказав, що європейська інтеграція на сьогодні перетворюється із завдання зовнішньої політики у політику внутрішню. Тобто кожен орган влади, кожна інституція має працювати над необхідністю виконання критеріїв членства в ЄС", - наголосив Жовква.

Так, за його словами, парламент має активізувати зусилля щодо імплементації директив ЄС у законодавство України, про що була ухвалена відповідна постанова ВР, згідно з якою кожен законопроєкт, що ухвалюється, будуть ретельно розглядати на предмет відповідності критеріям європейського права, і в цьому братиме участь кожен комітет ВР, який планує відповідний законопроєкт.

Відповідно, зазначив Жовква, мають посилитися і інституційні спроможності уряду, проведена підготовка фахівців.

Окрім цього, йде робота зі створення на базі Президентського університету Європейського коледжу, про що нещодавно оголосив Президент України.

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"Триває робота з вищими навчальними закладами щодо відкриття спочатку факультету європейської інтеграції на базі одного з вишів України з тим, щоб він пізніше перетворився на повноцінний європейський коледж", - сказав Жовква.

Окремо він відзначив, що Президент, члени уряду, представники Офісу Президента не припиняють комунікації і з державами-членами ЄС, і з Європейською комісією.

Стосовно галузевої інтеграції до ЄС Жовква нагадав, що Україна отримала доступ до конвенції про процедури спільного транзиту та до конвенції про спрощення формальностей по торгівлі товарами.

"Також триває робота над так званим промисловим безвізом, угодою про відповідність і оцінку продукції, завершуються оціночні місії, і ми сподіваємося, що вже наприкінці року почнемо переговори власне про приєднання до цієї угоди", - сказав Жовква.