Завдяки Канаді ми змогли розкусити блеф Путіна щодо постачання газу, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що рішення Канади передати турбіну "Північного потоку" позбавило Кремль законних підстав для припинення постачання природного газу до Європи.

"Завдяки прем’єр-міністру Трюдо ми змогли розкусити блеф Путіна. Ми ніколи не вірили, що скорочення поставок (газу) відбулося з технічних причин. Оскільки турбіна готова до доставки, Росія повинна знову виконати свої договірні зобов’язання", – сказав Шольц.

Німецький канцлер додав, що Росія намагається розділити союзників, звинувачуючи затримку з поверненням турбіни в скороченні поставок газу.

"Росія намагається чинити тиск і протиставити одного союзника іншому… Якщо Москва вирішить не виконувати свої договірні зобов’язання, то нехай це буде ясно всьому світу. Завдяки Канаді тепер це буде так. Це добре відома іграшка: Росія хотіла припинити постачання газу і звинуватити в цьому наш режим санкцій", – сказав очільник уряду ФРН.

Шольц також вважає критику рішення Канади "абсолютно безпідставною".

"Рішення про поставку турбіни навряд чи є послугою для "Газпрому". Це потужний знак підтримки Німеччини та Європи, а також підтримки солідарності серед найближчих союзників, щоб підтримувати довгострокову підтримку України. Як послаблення Німеччини та Європи допоможе Україні?" – додав канцлер.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.