25 631 54

Завдяки Канаді ми змогли розкусити блеф Путіна щодо постачання газу, - Шольц

газпром

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що рішення Канади передати турбіну "Північного потоку" позбавило Кремль законних підстав для припинення постачання природного газу до Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Завдяки прем’єр-міністру Трюдо ми змогли розкусити блеф Путіна. Ми ніколи не вірили, що скорочення поставок (газу) відбулося з технічних причин. Оскільки турбіна готова до доставки, Росія повинна знову виконати свої договірні зобов’язання", – сказав Шольц.

Німецький канцлер додав, що Росія намагається розділити союзників, звинувачуючи затримку з поверненням турбіни в скороченні поставок газу.

"Росія намагається чинити тиск і протиставити одного союзника іншому… Якщо Москва вирішить не виконувати свої договірні зобов’язання, то нехай це буде ясно всьому світу. Завдяки Канаді тепер це буде так. Це добре відома іграшка: Росія хотіла припинити постачання газу і звинуватити в цьому наш режим санкцій", – сказав очільник уряду ФРН.

Шольц також вважає критику рішення Канади "абсолютно безпідставною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія досі відмовляється відновити використання турбіни для "Північного потоку", - уряд ФРН

"Рішення про поставку турбіни навряд чи є послугою для "Газпрому". Це потужний знак підтримки Німеччини та Європи, а також підтримки солідарності серед найближчих союзників, щоб підтримувати довгострокову підтримку України. Як послаблення Німеччини та Європи допоможе Україні?" – додав канцлер.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Автор: 

Канада (2246) санкції (12565) Північний потік (2476) Шольц Олаф (1142)
+25
Шольц - нет. А вот немецкие путинферштееры - да. И теперь их можно макнуть рожей в эту турбину.
02.08.2022 23:40 Відповісти
+24
Я ж казав не поспішайте хаяти Канаду за турбіну.
02.08.2022 23:19 Відповісти
+17
Невже Шольц настільки дурний?
Невже не розуміє, що законні підстави, кацапам не потрібні: вони при потребі, перекриють газ і все.
02.08.2022 23:21 Відповісти
згодна.
Часто помічаю, що європейці прохаваніші за нас і за "мудрий нарід" що обрав Зелю - так вже точно.
Все вони розуміли. Просто взяли Пу на понт.
02.08.2022 23:46 Відповісти
Аналогічно стверджував. Достатньо було трішки аналітики почитати і все ставало на свої місця. Турбіна - це був лакмусовий папірець і такий собі козир перед власними виборцями, щоб потім русня їх не використовувала як корисних ідіотів.
03.08.2022 01:19 Відповісти
"Да что ты такое несешь, черт возьми?..."
02.08.2022 23:19 Відповісти
путін який хитрожопий
02.08.2022 23:20 Відповісти
якраз Шольц це все рохумів. Як і Канада. Але Шольц - не монарх, в нього є політичні противники, які волали що мовляв треба дати Путіну шанс дати газ.
Він сказав - ок, давайте.
Але весь цей час Німеччина не чекала, а відновлювала роботу своїх вугільних ТЕЦ.
А шо зробила для енергетичної незалежності Україна?
га?
02.08.2022 23:48 Відповісти
Ещё в Германии вполне могут продлить действие атомных электростанций.
02.08.2022 23:55 Відповісти
Не идиот он. Он нас с вами считает идиотами. Еще один многоходовочник блин. Всех переиграл и доказал что русня брешет.
03.08.2022 10:14 Відповісти
Ти розкусив лише власний хребет, слимак.
02.08.2022 23:21 Відповісти
Блин. Фрицы, харе петь дифирамбы. Пора уже оприходовать северные потоки , за невыполнение каазламордией договора по поставкам.
02.08.2022 23:22 Відповісти
Як знати що ***** блефує? - Він відкриває рота..
02.08.2022 23:22 Відповісти
как все сложно! а не проще было бы фрау Штази по почкам настучать?
она бы вам сразу 150 томов уголовного дела надиктовала....
02.08.2022 23:24 Відповісти
"-ну й розумний!,
-аж страшно!" (С)
02.08.2022 23:25 Відповісти
ну, взагалі-то він канцлєр Німеччини.
А ти сереш у коментах, і більше нічого.
02.08.2022 23:49 Відповісти
думаю блеф німеччини про невиносиме постачання зброї ми теж розкусили...
02.08.2022 23:25 Відповісти
Ясен ***,немцы не тупые.теперь ясно шо кацапы ********,возврат турбины был сделан для лохтората Европы. Все любители россии идут на ***
02.08.2022 23:26 Відповісти
Чому я та моя сусідка, яка не має вищої освіти, розкусили цей блеф раніше канцлера Німеччини? Шольц, досить самого себе валяти
02.08.2022 23:26 Відповісти
Тому, що в неї сусід вумний
02.08.2022 23:49 Відповісти
сам себе не лизнеш - ніхто не лизне, чи не так?
02.08.2022 23:51 Відповісти
тобі вірю
03.08.2022 01:50 Відповісти
москалі з'їхали з попередніх угод і домовленостей.
ніколи такого не було і ось знову!
02.08.2022 23:29 Відповісти
У ЄС корисних ідіотів з правом голосу не менше ніж у нас. І таким ідіотам треба усе показувати на пальцях - ось турбіну просили, ось ми її віддали, ось нам газ усе одно не дають, значить винна тільки расєя. Така нехитра комбінація для того, щоб потім усілякі ідіоти не бігали і не кричали, що "******** кароши, но ви єму нє дать турбіна і ми замєразать потому".
03.08.2022 01:23 Відповісти
Який страшний дрейф німецьких генів відбувся після Другої Світової війни ...
02.08.2022 23:37 Відповісти
Мене завжди дивували люди які "хочуть все і відразу". Особливо в сфері міжнародних економічних стосунків де уряди дійсно несуть відповідальність за добробут народів. Рішення стосовно протидії імперським амбіціям ********** вже прийнято і залишиться незмінним, але як би нам не хотілось "все і відразу" це рішення буде реалізовуватись поступово. Без "різких рухів". Санкції діють повільно але довго і безповоротно. Саме тому їх наслідки ретельно прораховують. Погодьтесь, ми теж несемо відповідальність за неготовність нашої держави до війни яка ... почалась ще в 2014 році! Кого ми обрали президентом? Ким заповнили парламент напередодні війни? Дивіться. Мовчіть і терпіть. Прийміть відповідальність за власну дурість і тоді, можливо, будете голосувати за українців а не за корумпованих жидів і кацапів. Є "разніца" "під чиїм памятником чекати на кохану дівчину"...
02.08.2022 23:41 Відповісти
була з усім згодна окрім останніх антисемітських тез.
Що, путин єврей чи шо? шо євреї вам найбільші вороги у світі?
Вони обрали Зєлю? євреї вам путина на трон посадили?
02.08.2022 23:52 Відповісти
Ну - "манєчка" у людини існує... У кожного є своя... Він, наприклад, не розрізняє "євреїв", "жидів" і "маланців"...
03.08.2022 03:19 Відповісти
Не треба так настійно демонструвати власну тупість і публічно нею хизуватися.
02.08.2022 23:55 Відповісти
03.08.2022 00:00 Відповісти
вы думаете что сильно украсили коменты этой бухой рожей?
правильный ответ - НЕТ.
03.08.2022 00:02 Відповісти
С чего ты взяла, что это правильный ответ?
(ржет над горемыкой)
03.08.2022 00:24 Відповісти
А коли будували ПП-2, то вам кащали, що завершення його будівництва дорівнює початку повномаштабної війни в Україні. До цього не один раз "кляті бариги" казали, що енергоносії московитів - така самма зброя, як "Іскандери", танки, літаки і т.ін....

Але "фру Лібентроп", що сиділа канцлером (активістка, комсомолка і просто крИсавіца), вливала в вуха ЄС та Ж7, що то неправда.

Тепер перевзувайтеся в повітрі хоч 3600 разів на хвилину - від того, що накоїла та фрау (а це смерті десятків тисяч громадян України), так просто не здихаєтеся.
03.08.2022 00:03 Відповісти
то скільки разів ще треба «розкушувати» той блеф,
щоб почали ефективніше діяти
03.08.2022 00:07 Відповісти
ТАК ПУТИН НЕ БЛЕФУЕТ !!! ОТ ТУПО ГАЛИМЫЙ ****** !!!
03.08.2022 00:20 Відповісти
Оце Шольц маладєц-
і на хєр сел, і рибку сьєл!
03.08.2022 00:37 Відповісти
Много ходов очка ?
03.08.2022 00:39 Відповісти
ТОЛЬКО КОГДА РАНЬШЕ КОГДА ВЫЯВЛЯЛИ НЕЧЕСТНОГО ИГРОКА, ЕГО УБИВАЛИ !!!
03.08.2022 00:52 Відповісти
Кацапи брехливі жуліки і подонки , шкода, що до європейців тільки
наразі доходить !!
03.08.2022 01:12 Відповісти
Трюдо відсмоктав задурно завдяки Шольцу, який навіть не міняв позу раком, щоб двічі не нагинатися.
03.08.2022 01:36 Відповісти
Свинособачу не розумію. Від ростовського обозу відстав, ******* мокшанський?
03.08.2022 12:39 Відповісти
Вони що, ще не поняли, що ніякого газу не буде і треба шукати іншого постачальника?

росія - не надійний партнер. вона використовує газ, як зброю.
03.08.2022 02:12 Відповісти
Татишо - містер очевидність
03.08.2022 07:44 Відповісти
***** переиграли вчистую. Трансатлантическая многоходовочка.
03.08.2022 03:48 Відповісти
Німці дійсно такі тупі? Чи це канадійці такі розумні? "Надійний німецький банк..." - хтось у це вірить?
03.08.2022 07:43 Відповісти
Шольц стає просто смішним
03.08.2022 08:04 Відповісти
Якщо Москва вирішить не виконувати свої договірні зобов'язання, то нехай це буде ясно всьому світу. - після окупації Грузії , війни в Україні ,котрі рашисти вели .нарушуючи підписані ними ж договірні зобов'язання ,цей німецький прорашистський холуй починає прозрівати, через німецьку задницю,котрій може бути трохи холодно .за браком рашистського газу.а не через мозги, кол прорашистській шельмі Меркель вказували.що газова рашистська труба буде використана.як зброя проти Європи.
03.08.2022 08:43 Відповісти
Німеччині готується до зими з або без газу орків. Уже є плани температур в школах,лікарнях,та і самі люди розуміють ситуацію.
03.08.2022 08:57 Відповісти
Переписка о газовой турбине. Где вы были с восьми до одиннадцати? Все куры сдохли, высылайте новый телескоп.
03.08.2022 09:21 Відповісти
Что то я не пойму. Так рашке объявлено газовое эмбарго, или где?
03.08.2022 09:22 Відповісти
Вы серьезно думаете что на этом все закончится??? Наивные дети, ЭТИ ТВАРИ ЕЩЕ СОТНЮ ТАКИХ ЖЕ ПОДЛЯНОК ПРИДУМАЮТ!!! ТАМ ТАКИХ ПРИДУМКУВАТЫХ НА ПОЛ ЕВРОПЫ ПРИПАСЕНО!!! ЭТО ТОКА НАЧАЛО !!!
03.08.2022 09:51 Відповісти
Какой Шольц умный дядька
03.08.2022 10:21 Відповісти
 
 