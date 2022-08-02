Завдяки Канаді ми змогли розкусити блеф Путіна щодо постачання газу, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що рішення Канади передати турбіну "Північного потоку" позбавило Кремль законних підстав для припинення постачання природного газу до Європи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Завдяки прем’єр-міністру Трюдо ми змогли розкусити блеф Путіна. Ми ніколи не вірили, що скорочення поставок (газу) відбулося з технічних причин. Оскільки турбіна готова до доставки, Росія повинна знову виконати свої договірні зобов’язання", – сказав Шольц.
Німецький канцлер додав, що Росія намагається розділити союзників, звинувачуючи затримку з поверненням турбіни в скороченні поставок газу.
"Росія намагається чинити тиск і протиставити одного союзника іншому… Якщо Москва вирішить не виконувати свої договірні зобов’язання, то нехай це буде ясно всьому світу. Завдяки Канаді тепер це буде так. Це добре відома іграшка: Росія хотіла припинити постачання газу і звинуватити в цьому наш режим санкцій", – сказав очільник уряду ФРН.
Шольц також вважає критику рішення Канади "абсолютно безпідставною".
"Рішення про поставку турбіни навряд чи є послугою для "Газпрому". Це потужний знак підтримки Німеччини та Європи, а також підтримки солідарності серед найближчих союзників, щоб підтримувати довгострокову підтримку України. Як послаблення Німеччини та Європи допоможе Україні?" – додав канцлер.
Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.
Часто помічаю, що європейці прохаваніші за нас і за "мудрий нарід" що обрав Зелю - так вже точно.
Все вони розуміли. Просто взяли Пу на понт.
Невже не розуміє, що законні підстави, кацапам не потрібні: вони при потребі, перекриють газ і все.
Він сказав - ок, давайте.
Але весь цей час Німеччина не чекала, а відновлювала роботу своїх вугільних ТЕЦ.
А шо зробила для енергетичної незалежності Україна?
га?
она бы вам сразу 150 томов уголовного дела надиктовала....
-аж страшно!" (С)
А ти сереш у коментах, і більше нічого.
ніколи такого не було і ось знову!
Що, путин єврей чи шо? шо євреї вам найбільші вороги у світі?
Вони обрали Зєлю? євреї вам путина на трон посадили?
правильный ответ - НЕТ.
(ржет над горемыкой)
Але "фру Лібентроп", що сиділа канцлером (активістка, комсомолка і просто крИсавіца), вливала в вуха ЄС та Ж7, що то неправда.
Тепер перевзувайтеся в повітрі хоч 3600 разів на хвилину - від того, що накоїла та фрау (а це смерті десятків тисяч громадян України), так просто не здихаєтеся.
щоб почали ефективніше діяти
і на хєр сел, і рибку сьєл!
наразі доходить !!
росія - не надійний партнер. вона використовує газ, як зброю.