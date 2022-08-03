Благодаря Канаде мы смогли раскусить блеф Путина по поставкам газа, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение Канады передать турбину "Северного потока" лишило Кремль законных оснований для прекращения поставок природного газа в Европу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Благодаря премьер-министру Трюдо мы смогли раскусить блеф Путина. Мы никогда не верили, что сокращение поставок (газа) произошло по техническим причинам. Поскольку турбина готова к доставке, Россия должна снова выполнить свои договорные обязательства", – сказал Шольц.
Германский канцлер добавил, что Россия пытается разделить союзников, обвиняя задержку с возвращением турбины в сокращении поставок газа.
"Россия пытается оказывать давление и противопоставить одного союзника другому… Если Москва решит не выполнять свои договорные обязательства, то пусть это будет ясно всему миру. Благодаря Канаде теперь это будет так. Это хорошо известная игрушка: Россия хотела прекратить поставки газа и обвинить в этом наш режим санкций", – сказал глава правительства ФРГ.
Шольц также считает критику решения Канады "совершенно безосновательной".
"Решение о поставке турбины вряд ли является услугой "Газпрому". Это мощный знак поддержки Германии и Европы, а также поддержки солидарности среди ближайших союзников, чтобы поддерживать долгосрочную поддержку Украины. Как ослабление Германии и Европы поможет Украине?" – добавил канцлер.
Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.
Часто помічаю, що європейці прохаваніші за нас і за "мудрий нарід" що обрав Зелю - так вже точно.
Все вони розуміли. Просто взяли Пу на понт.
Невже не розуміє, що законні підстави, кацапам не потрібні: вони при потребі, перекриють газ і все.
Він сказав - ок, давайте.
Але весь цей час Німеччина не чекала, а відновлювала роботу своїх вугільних ТЕЦ.
А шо зробила для енергетичної незалежності Україна?
га?
она бы вам сразу 150 томов уголовного дела надиктовала....
-аж страшно!" (С)
А ти сереш у коментах, і більше нічого.
ніколи такого не було і ось знову!
Що, путин єврей чи шо? шо євреї вам найбільші вороги у світі?
Вони обрали Зєлю? євреї вам путина на трон посадили?
правильный ответ - НЕТ.
(ржет над горемыкой)
Але "фру Лібентроп", що сиділа канцлером (активістка, комсомолка і просто крИсавіца), вливала в вуха ЄС та Ж7, що то неправда.
Тепер перевзувайтеся в повітрі хоч 3600 разів на хвилину - від того, що накоїла та фрау (а це смерті десятків тисяч громадян України), так просто не здихаєтеся.
щоб почали ефективніше діяти
і на хєр сел, і рибку сьєл!
наразі доходить !!
росія - не надійний партнер. вона використовує газ, як зброю.