Благодаря Канаде мы смогли раскусить блеф Путина по поставкам газа, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение Канады передать турбину "Северного потока" лишило Кремль законных оснований для прекращения поставок природного газа в Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Благодаря премьер-министру Трюдо мы смогли раскусить блеф Путина. Мы никогда не верили, что сокращение поставок (газа) произошло по техническим причинам. Поскольку турбина готова к доставке, Россия должна снова выполнить свои договорные обязательства", – сказал Шольц.

Германский канцлер добавил, что Россия пытается разделить союзников, обвиняя задержку с возвращением турбины в сокращении поставок газа.

"Россия пытается оказывать давление и противопоставить одного союзника другому… Если Москва решит не выполнять свои договорные обязательства, то пусть это будет ясно всему миру. Благодаря Канаде теперь это будет так. Это хорошо известная игрушка: Россия хотела прекратить поставки газа и обвинить в этом наш режим санкций", – сказал глава правительства ФРГ.

Шольц также считает критику решения Канады "совершенно безосновательной".

"Решение о поставке турбины вряд ли является услугой "Газпрому". Это мощный знак поддержки Германии и Европы, а также поддержки солидарности среди ближайших союзников, чтобы поддерживать долгосрочную поддержку Украины. Как ослабление Германии и Европы поможет Украине?" – добавил канцлер.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.