МЗС РФ: Жоден сценарій ядерного удару не має відношення до України

Російські дипломати твердять, що Москва не планує застосовувати в Україні жоден зі сценаріїв ядерного удару.

Про це заявив представник делегації РФ Олександр Трофімов на оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Трофімов наголосив, що російська сторона відкидає всі "спекуляції" з приводу того, що Москва погрожує застосуванням ядерної зброї в Україні.

За його словами, застосування ядерної зброї Росією можливо тільки в разі агресії проти країни з використанням зброї масового знищення, або при використанні звичайного озброєння, але коли під загрозу поставлено існування держави.

"Жоден з цих гіпотетичних сценаріїв не має відношення до ситуації в Україні", - заявив він.

Також читайте: Світ в одному кроці від "ядерного знищення", маємо покладатися на стратегію, а не удачу, - Гутерріш

Раніше директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Ігор Вишневецький заявляв, що нібито гібридна війна Заходу проти Росії "може призвести до ядерного конфлікту".