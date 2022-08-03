МЗС РФ: Жоден сценарій ядерного удару не має відношення до України
Російські дипломати твердять, що Москва не планує застосовувати в Україні жоден зі сценаріїв ядерного удару.
Про це заявив представник делегації РФ Олександр Трофімов на оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
Трофімов наголосив, що російська сторона відкидає всі "спекуляції" з приводу того, що Москва погрожує застосуванням ядерної зброї в Україні.
За його словами, застосування ядерної зброї Росією можливо тільки в разі агресії проти країни з використанням зброї масового знищення, або при використанні звичайного озброєння, але коли під загрозу поставлено існування держави.
"Жоден з цих гіпотетичних сценаріїв не має відношення до ситуації в Україні", - заявив він.
Раніше директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Ігор Вишневецький заявляв, що нібито гібридна війна Заходу проти Росії "може призвести до ядерного конфлікту".
Скорійше за усе такі заяви роблять для того щоб підготувати світ що режим московії законсервуєтся у середині у разі поразки - буде ще одна Північна Корея.
Не можна лупанути одразу, коли кришка відкриється. Це буде, може, хвилин через 15, по шахті. Вже пустій.
русскому, россиянину = рашисту = москалю = касабу = ординцу = мокшанцу = мордорцу
"Мы не рассматриваем вариант присоединения Крыма"
Тому нє, з складів ще не вивезли.
А якщо й планує , то що ?? Чи нам не пох . ! Заспокоїли мля . .
Ядерною зброєю можна залякати тих у кого в країні немає війни , а в кого вона вже йде , тих не злякаєш .
Бо від якого виду зброї загинути - принципової різниці немає .
Все давно продано в США за ножки Буша...
так наша перемога за їх словами може призвести до розпаду раші. З іншої сторони будь-який пуск ракет із ядерною начинкою не дає гарантії, що вони полетять виключно в сторону України. Як виявляється - крилаті ракети можуть змінювати курс. Тобто під загрозою бомбардування ядерною зброєю є країни НАТО. Пуски балістичних міжконтинентальних теж непрогнозовані - можуть і на штати, і на Канаду, і на Європу, якщо із Сибіру. Світ просто змушений буде наносити превентивний удар по раші.
Русских надо воспринимать ровно наоборот тому, что говорят.
Віри ні на грош.
На напрямку де у них буде просер - або ******* тактичним зарядом. Або - ЗАЕС....
возможно применение ЯО ?
«Иностранные дипломаты заботятся прежде всего о том, чтобы понравился в своем отечестве, наши - чтобы понравиться заграницей.» Д. Григорович © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.