УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8218 відвідувачів онлайн
Новини
10 995 163

Кулеба підписав подання про призначення Венедіктової послом у Швейцарії

венедіктова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання Президентові Володимиру Зеленському на призначення колишнього Генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", - сказав він.

Глава української дипломатії зазначив, що ця ідея народилася "в колі декількох людей – сиділи, обговорювали і була знайдена така опція".

За словами Кулеби, практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової

"Президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни. Ми всі - Андрій Єрмак (керівник Офісу Президента - ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника ОП - ред.) - постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний. Але це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедиктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", - зазначив очільник МЗС.

Автор: 

посол (1131) Швейцарія (883) Кулеба Дмитро (3605) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+65
ідіоти якісь. якщо у неї там були зрадники і погано організована робота, за що її звільнили - значить, треба розслідування проводити, а не в Швейцарію посилати такого спеціаліста.
зовсім уже сказилася зелена шобла.
показати весь коментар
03.08.2022 10:18 Відповісти
+43
Дивна позиція - вона не справилась з цією роботою, і її послом. Так як і Маркарову
показати весь коментар
03.08.2022 10:22 Відповісти
+39
Кругообіг лайна у природі.
Запам"ятайте - ніколи той КЛУБ не здасть і не посадить своїх. Пердячого шуму нароблять - так. Про посадки будуть волать - так. Але ні один багатій не буде сидіти. Бо вони ВСІ - КЛУБ за інтересами. Інтереси - обікрасти Україну. Тим чи іншим чином.
показати весь коментар
03.08.2022 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я в перший день іі звільнення писав , що бенядіктова поїде пОслицею
в якусь прекрасну краіну - так і вийшло !
Клоунада , навіть під час війни , продовжується зелених керманичів 😠
показати весь коментар
03.08.2022 10:59 Відповісти
Как говорил один герой кф.- Гребанный Экибастуз....
показати весь коментар
03.08.2022 11:00 Відповісти
Баканова теж чекає посада посла в якійсь гарній краіні
показати весь коментар
03.08.2022 11:02 Відповісти
Монако, Люксембург, Ліхтенштейн.
показати весь коментар
03.08.2022 11:12 Відповісти
І маша з гогі вже втомилась
показати весь коментар
03.08.2022 11:17 Відповісти
в Лондоне. Там у него апартаменты
показати весь коментар
03.08.2022 12:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L9JCVJ6AIZU "..и девчушка еще из колхоза поехала, ей давно обещали во Францию" (Жванецкий )
показати весь коментар
03.08.2022 11:02 Відповісти
Невдаха юрист, невдаха генпрокурор, тепер буде невдахою послом.
показати весь коментар
03.08.2022 11:10 Відповісти
У нас така вся влада зараз, але ми відгрібаємо по повній, а вони живуть в своє задоволення.
показати весь коментар
03.08.2022 11:21 Відповісти
ну яка ж невдаха? Стільки asslicking(у) та битви альфаальфонсів за увагу цієї дипломатичної ..йди... у неї в житті більше не буде, бо до мозолів???
показати весь коментар
03.08.2022 14:45 Відповісти
А Наумов послом в Сербії?
показати весь коментар
03.08.2022 11:11 Відповісти
Та нехай би вже всіх послали ...єрмака ,арахамію, тищенка ,безуглу і т.д. !!! То ,може б і війну скоріше закінчили нашою перемогою !!!
показати весь коментар
03.08.2022 12:53 Відповісти
У звязку з війною в нагороду за преданность коломойскому та його слугі зеленському відправили на курорт в швейцарію подалі від війни і скоріш за все сімею з чоловіком та дітками ясна річ за кошти з бюджету
показати весь коментар
03.08.2022 11:15 Відповісти
Треба визнати, що у Зелі сраколизи роблять стрімку кар'єру і головне, куди не приткнуть всюди вони "ефективні", ну як голуби, насрали і полетіли далі.
показати весь коментар
03.08.2022 11:19 Відповісти
Угашенные клоуны занялись кадровыми перестановками в своем Шапитолии: конферансье пошел в клоуны, а клоун - в акробаты !
показати весь коментар
03.08.2022 11:20 Відповісти
На зе-барабані, як не крути, всі сектори призові, якщо ти не починаєш гавкати на владу. Знову копірка з кацапосистеми.
показати весь коментар
03.08.2022 11:25 Відповісти
Вєнєдіктову в президенти!
показати весь коментар
03.08.2022 11:28 Відповісти
Ну, а що? "Крєпкій рукавадітєль" до того ж на 100% свой.
показати весь коментар
03.08.2022 11:38 Відповісти
Безуглую еще поставьте послом в США
показати весь коментар
03.08.2022 11:40 Відповісти
А що професійні дипломати в країні закінчились?
Чи зроблено, щоб вузькоока раптом чогось зайвого у ЗМІ не бовкнула?
показати весь коментар
03.08.2022 11:40 Відповісти
По перше.Обговорювали ДО відставки?Бо перша інформація,що вона буде,КУДИСЬ,призначена послом з'явилась на другий день після відсторонення її з посади ГП.По друге.А до чого тут єрмак,я вже мовчу про його заступника?
показати весь коментар
03.08.2022 11:42 Відповісти
А чому не Ермак, що невже в нас Кулеба міністр закордонних справ, чи він начальник відділу кадрів в міністерстві
показати весь коментар
03.08.2022 11:44 Відповісти
Швидше заступник начальника.Там керівників і без Кулеби знайдеться.))
показати весь коментар
03.08.2022 11:48 Відповісти
Весь непотріб Зеля відправляє послами в знак подяки за вірну "службу". Таран, Венедиктова та ін. Тому і нема кому захищати інтереси України за кордоном. Професійних і патріотичних дипломатів залишились одиниці...
показати весь коментар
03.08.2022 11:52 Відповісти
І який сенс тримати її на посаді посла ?
Що держава отримає від її призначення ?
Просто тупо платитимемо зі своїх податків данину щоб вона на Зелю нічого поганого не говорила ?
показати весь коментар
03.08.2022 11:54 Відповісти
На#уя нам такі подарунки.
показати весь коментар
03.08.2022 11:58 Відповісти
...а баканова - послом у Монако?
показати весь коментар
03.08.2022 12:02 Відповісти
Це не влада, це мотлох. Просто плюють в очі народу. Я так розумію що посаду їй жали за те щоб мовчала після звільнення. Органи державної влади у нас не державний апарат, а ринок. Ось і порядок і системність роботи така ж як на ринку. На посадах не професіонали, а затички.
показати весь коментар
03.08.2022 12:02 Відповісти
Як людина може працювати послом не знаючи мови країни куди її направили. Це для мене щось незбагненне. Спочатку Таран , тепер Венедіктова , та ж Маркарова в Сполучених Штатах, яку здається адміністрація Байдена досі й не прийняла.
показати весь коментар
03.08.2022 12:05 Відповісти
Это насмешка над Украиной и украинцами.
Наглая насмешка
показати весь коментар
03.08.2022 12:11 Відповісти
от слова послать...
показати весь коментар
03.08.2022 12:12 Відповісти
О как,оказывается теперь на должность посла не нужен диплом института международных отношений,а нужно быть "слепым государевым оком"!
показати весь коментар
03.08.2022 12:14 Відповісти
Херасе дипломат! ****#ло это зелёное ****#во.
показати весь коментар
03.08.2022 12:22 Відповісти
Ця особа, на посаді ПОСЛА, добре знає ставлення до неї усього штату посольства, МЗС, а також посадовців країни її перебування!!
статус весільного хєнєСрала!!

Яке убожество та сором! Типова послиця від монозброду…
показати весь коментар
03.08.2022 12:24 Відповісти
Прокоментувати все це,не вживаючи нецензурну лайку,неможливо.
показати весь коментар
03.08.2022 12:26 Відповісти
При совку перших секретарів обкомів посилали в посли. За звичай в Африку
показати весь коментар
03.08.2022 12:26 Відповісти
Ну вся ,зеленая власть состоит из "высоких профессионалов"по .профессиональному вранью и лизанию нужной задницы.
показати весь коментар
03.08.2022 12:29 Відповісти
Ну в общем то логично. На прежнем рабочем месте узнала у кого в каких банках что лежит и поехала перекладывать... Хотя можно было бы ее на Мальдивы послом отправить, все равно бестолковая - что генпрокурор, что посол... Интересно, а верещук, тищенко, юзика послом куда отправят?
показати весь коментар
03.08.2022 12:32 Відповісти
Посол вообще-то должен быть профессильнальным ДИПЛОМАТОМ. Не, не слышали?
показати весь коментар
03.08.2022 12:35 Відповісти
Професіоналізм не враховується. Головним критерієм у кварталі при призначенні на посади є лояльність до найвеличнішого.
Дивився на днях інтерв'ю з бойовим генералом Кривоносом, так він зараз волонтерить, бо Боневтік не допускає його до війська.
показати весь коментар
03.08.2022 12:44 Відповісти
Щуку вкинули у річку!

"бути послом у Швейцарії - не найгірший варіант після двох років невдалого керівництва Офісом Генпрокурора. Вона продовжуватиме спілкуватися з цікавими людьми, бо у нас багато олігархів мають свої "офіси" в Швейцарії. Це загальновідомий факт, що посол Швейцарії спілкується з нашими олігархами", - голова правління неурядової експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов

показати весь коментар
03.08.2022 12:36 Відповісти
))) А як вірно сказати "посол" в жіночому роді враховуючи новомодні тепер феміністські новов'язи???
Посолка, посилка, послиця посолкиня чи посилкиня?
показати весь коментар
03.08.2022 13:07 Відповісти
Поклонская=Венедиктова
показати весь коментар
03.08.2022 13:14 Відповісти
Приплив свіжо-засохлого гівна. Вона хоч однією зі швейцарських мов володіє, чи як і всій зе-шоблі "какаяразніца"?
показати весь коментар
03.08.2022 13:19 Відповісти
Интересный прыжок с переподвыпортвертом )))) вообще по тем причинам. по которым её якобы сняли должно быть возбуждено уголовное дело ))))
показати весь коментар
03.08.2022 13:19 Відповісти
**********....
показати весь коментар
03.08.2022 13:19 Відповісти
За какие такие заслуги єту тупицу Венидиктову назначают послом!!?
показати весь коментар
03.08.2022 13:22 Відповісти
Як за що?За оголошення підозри Петру Порошенку у державній зраді і сприянні діяльності терористичних організацій.
За цю фабрикацію справи все одно колись доведеться відповідати але звісно краще замащеним фігурантам перечекати закордоном, тим паче гроші вони мають..
показати весь коментар
03.08.2022 15:41 Відповісти
Напевно накрала вже мільярди і тікає відьма
показати весь коментар
03.08.2022 13:24 Відповісти
За величезні успіхи та заслуги перед шашличним бароном, найуспішнішого генпрокурора країни висилають у санаторій у Швейцарії
показати весь коментар
03.08.2022 13:52 Відповісти
зайшла почитати коменти)
показати весь коментар
03.08.2022 13:54 Відповісти
Ця нікчемна істота має таке ж відношення до дипломатії, як до балету! Як у байці Глібова: "Послухали лисичку та щуку кинули у річку", щоб була вдячна та не плескала язиком зайвого!
показати весь коментар
03.08.2022 13:57 Відповісти
це така нагорода за те, що не впоралась на попереднiй посадi?

Зе-шобла та елементарна логiка та поряднiсть навiть поруч не стояли...
показати весь коментар
03.08.2022 14:01 Відповісти
Писец!
показати весь коментар
03.08.2022 14:34 Відповісти
"Ми всі - Андрій Єрмак (керівник Офісу Президента - ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника ОП - ред.)", - міністр закордонних справ обговорює призначення послів з людьми, які відповідають за закупку фломастерів. На скільки я розумію Кулеба - це опущене і боягузливе чмо. Не дивно, що в нас повний бардак в міжнародних відносинах. Злочинна бездіяльність потребує такої ж відповідальності, як і злочин.
показати весь коментар
03.08.2022 14:44 Відповісти
Тепер допомагатиме оформлювати швейцарські рахунки для "кого треба", та відмазуватиме, в разі якоїсь невдачі. Ми ж вже бачили, як вона крутить законами, як циган сонцем, на посаді Генпрокурора...
показати весь коментар
03.08.2022 14:56 Відповісти
Спочатку Таран ,тепер Венедиктова завтра Баканова призначать на якийсь курорт.. Вся ця підкилимна зелена котовасія тільки принижує рівень дипломатичної служби країни!
показати весь коментар
03.08.2022 15:34 Відповісти
чергову сучку пристроіли до роботи.
показати весь коментар
03.08.2022 15:56 Відповісти
Не пойняв. Звільнили ж її за те, що в прокуратурі купа зрадників. Треба розслідувати, а не в Швейцарію відправляти. А якщо все нормально і вона може працювати послом, то значить з прокуратури незаконно звільнили!
показати весь коментар
03.08.2022 16:08 Відповісти
Она баба умная....
показати весь коментар
03.08.2022 19:46 Відповісти
Зелена шобла продовжує розкрадати і зраджувати Україну!
показати весь коментар
04.08.2022 04:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 