Кулеба підписав подання про призначення Венедіктової послом у Швейцарії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання Президентові Володимиру Зеленському на призначення колишнього Генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", - сказав він.
Глава української дипломатії зазначив, що ця ідея народилася "в колі декількох людей – сиділи, обговорювали і була знайдена така опція".
За словами Кулеби, практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів.
"Президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни. Ми всі - Андрій Єрмак (керівник Офісу Президента - ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника ОП - ред.) - постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний. Але це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедиктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", - зазначив очільник МЗС.
в якусь прекрасну краіну - так і вийшло !
Клоунада , навіть під час війни , продовжується зелених керманичів 😠
Чи зроблено, щоб вузькоока раптом чогось зайвого у ЗМІ не бовкнула?
Що держава отримає від її призначення ?
Просто тупо платитимемо зі своїх податків данину щоб вона на Зелю нічого поганого не говорила ?
Наглая насмешка
статус весільного хєнєСрала!!
Яке убожество та сором! Типова послиця від монозброду…
Дивився на днях інтерв'ю з бойовим генералом Кривоносом, так він зараз волонтерить, бо Боневтік не допускає його до війська.
"бути послом у Швейцарії - не найгірший варіант після двох років невдалого керівництва Офісом Генпрокурора. Вона продовжуватиме спілкуватися з цікавими людьми, бо у нас багато олігархів мають свої "офіси" в Швейцарії. Це загальновідомий факт, що посол Швейцарії спілкується з нашими олігархами", - голова правління неурядової експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов
Посолка, посилка, послиця посолкиня чи посилкиня?
За цю фабрикацію справи все одно колись доведеться відповідати але звісно краще замащеним фігурантам перечекати закордоном, тим паче гроші вони мають..
Зе-шобла та елементарна логiка та поряднiсть навiть поруч не стояли...