Кулеба подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление Президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", - сказал он.

Глава украинской дипломатии отметил, что эта идея родилась "в кругу нескольких людей – сидели, обсуждали и была найдена такая опция".

По словам Кулебы, практика политических назначений на дипломатические должности всегда была, есть и будет во всех странах, поскольку нужен приток свежей крови, свежих мнений и взглядов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь отозвала посла в Великобритании и снижает уровень дипломатических отношений

"Президент постоянно присматривается к кандидатам на приоритетные для него страны. Мы все – Андрей Ермак (руководитель Офиса Президента – ред.), я, Андрей Сибига (заместитель руководителя ОП – ред.) – постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из десяти вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень тщательный, но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой есть эти компетенции. Её работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", - отметил глава МИД.