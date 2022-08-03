РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости
10 995 163

Кулеба подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии

венедіктова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление Президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", - сказал он.

Глава украинской дипломатии отметил, что эта идея родилась "в кругу нескольких людей – сидели, обсуждали и была найдена такая опция".

По словам Кулебы, практика политических назначений на дипломатические должности всегда была, есть и будет во всех странах, поскольку нужен приток свежей крови, свежих мнений и взглядов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь отозвала посла в Великобритании и снижает уровень дипломатических отношений

"Президент постоянно присматривается к кандидатам на приоритетные для него страны. Мы все – Андрей Ермак (руководитель Офиса Президента – ред.), я, Андрей Сибига (заместитель руководителя ОП – ред.) – постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из десяти вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень тщательный, но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой есть эти компетенции. Её работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", - отметил глава МИД.

посол (1830) Швейцария (626) Кулеба Дмитрий (2881) Венедиктова Ирина (726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
ідіоти якісь. якщо у неї там були зрадники і погано організована робота, за що її звільнили - значить, треба розслідування проводити, а не в Швейцарію посилати такого спеціаліста.
зовсім уже сказилася зелена шобла.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:18 Ответить
+43
Дивна позиція - вона не справилась з цією роботою, і її послом. Так як і Маркарову
показать весь комментарий
03.08.2022 10:22 Ответить
+39
Кругообіг лайна у природі.
Запам"ятайте - ніколи той КЛУБ не здасть і не посадить своїх. Пердячого шуму нароблять - так. Про посадки будуть волать - так. Але ні один багатій не буде сидіти. Бо вони ВСІ - КЛУБ за інтересами. Інтереси - обікрасти Україну. Тим чи іншим чином.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я в перший день іі звільнення писав , що бенядіктова поїде пОслицею
в якусь прекрасну краіну - так і вийшло !
Клоунада , навіть під час війни , продовжується зелених керманичів 😠
показать весь комментарий
03.08.2022 10:59 Ответить
Как говорил один герой кф.- Гребанный Экибастуз....
показать весь комментарий
03.08.2022 11:00 Ответить
Баканова теж чекає посада посла в якійсь гарній краіні
показать весь комментарий
03.08.2022 11:02 Ответить
Монако, Люксембург, Ліхтенштейн.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:12 Ответить
І маша з гогі вже втомилась
показать весь комментарий
03.08.2022 11:17 Ответить
в Лондоне. Там у него апартаменты
показать весь комментарий
03.08.2022 12:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L9JCVJ6AIZU "..и девчушка еще из колхоза поехала, ей давно обещали во Францию" (Жванецкий )
показать весь комментарий
03.08.2022 11:02 Ответить
Невдаха юрист, невдаха генпрокурор, тепер буде невдахою послом.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:10 Ответить
У нас така вся влада зараз, але ми відгрібаємо по повній, а вони живуть в своє задоволення.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:21 Ответить
ну яка ж невдаха? Стільки asslicking(у) та битви альфаальфонсів за увагу цієї дипломатичної ..йди... у неї в житті більше не буде, бо до мозолів???
показать весь комментарий
03.08.2022 14:45 Ответить
А Наумов послом в Сербії?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:11 Ответить
Та нехай би вже всіх послали ...єрмака ,арахамію, тищенка ,безуглу і т.д. !!! То ,може б і війну скоріше закінчили нашою перемогою !!!
показать весь комментарий
03.08.2022 12:53 Ответить
У звязку з війною в нагороду за преданность коломойскому та його слугі зеленському відправили на курорт в швейцарію подалі від війни і скоріш за все сімею з чоловіком та дітками ясна річ за кошти з бюджету
показать весь комментарий
03.08.2022 11:15 Ответить
Треба визнати, що у Зелі сраколизи роблять стрімку кар'єру і головне, куди не приткнуть всюди вони "ефективні", ну як голуби, насрали і полетіли далі.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:19 Ответить
Угашенные клоуны занялись кадровыми перестановками в своем Шапитолии: конферансье пошел в клоуны, а клоун - в акробаты !
показать весь комментарий
03.08.2022 11:20 Ответить
На зе-барабані, як не крути, всі сектори призові, якщо ти не починаєш гавкати на владу. Знову копірка з кацапосистеми.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:25 Ответить
Вєнєдіктову в президенти!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:28 Ответить
Ну, а що? "Крєпкій рукавадітєль" до того ж на 100% свой.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:38 Ответить
Безуглую еще поставьте послом в США
показать весь комментарий
03.08.2022 11:40 Ответить
А що професійні дипломати в країні закінчились?
Чи зроблено, щоб вузькоока раптом чогось зайвого у ЗМІ не бовкнула?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:40 Ответить
По перше.Обговорювали ДО відставки?Бо перша інформація,що вона буде,КУДИСЬ,призначена послом з'явилась на другий день після відсторонення її з посади ГП.По друге.А до чого тут єрмак,я вже мовчу про його заступника?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:42 Ответить
А чому не Ермак, що невже в нас Кулеба міністр закордонних справ, чи він начальник відділу кадрів в міністерстві
показать весь комментарий
03.08.2022 11:44 Ответить
Швидше заступник начальника.Там керівників і без Кулеби знайдеться.))
показать весь комментарий
03.08.2022 11:48 Ответить
Весь непотріб Зеля відправляє послами в знак подяки за вірну "службу". Таран, Венедиктова та ін. Тому і нема кому захищати інтереси України за кордоном. Професійних і патріотичних дипломатів залишились одиниці...
показать весь комментарий
03.08.2022 11:52 Ответить
І який сенс тримати її на посаді посла ?
Що держава отримає від її призначення ?
Просто тупо платитимемо зі своїх податків данину щоб вона на Зелю нічого поганого не говорила ?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:54 Ответить
На#уя нам такі подарунки.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:58 Ответить
...а баканова - послом у Монако?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:02 Ответить
Це не влада, це мотлох. Просто плюють в очі народу. Я так розумію що посаду їй жали за те щоб мовчала після звільнення. Органи державної влади у нас не державний апарат, а ринок. Ось і порядок і системність роботи така ж як на ринку. На посадах не професіонали, а затички.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:02 Ответить
Як людина може працювати послом не знаючи мови країни куди її направили. Це для мене щось незбагненне. Спочатку Таран , тепер Венедіктова , та ж Маркарова в Сполучених Штатах, яку здається адміністрація Байдена досі й не прийняла.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:05 Ответить
Это насмешка над Украиной и украинцами.
Наглая насмешка
показать весь комментарий
03.08.2022 12:11 Ответить
от слова послать...
показать весь комментарий
03.08.2022 12:12 Ответить
О как,оказывается теперь на должность посла не нужен диплом института международных отношений,а нужно быть "слепым государевым оком"!
показать весь комментарий
03.08.2022 12:14 Ответить
Херасе дипломат! ****#ло это зелёное ****#во.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:22 Ответить
Ця особа, на посаді ПОСЛА, добре знає ставлення до неї усього штату посольства, МЗС, а також посадовців країни її перебування!!
статус весільного хєнєСрала!!

Яке убожество та сором! Типова послиця від монозброду…
показать весь комментарий
03.08.2022 12:24 Ответить
Прокоментувати все це,не вживаючи нецензурну лайку,неможливо.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:26 Ответить
При совку перших секретарів обкомів посилали в посли. За звичай в Африку
показать весь комментарий
03.08.2022 12:26 Ответить
Ну вся ,зеленая власть состоит из "высоких профессионалов"по .профессиональному вранью и лизанию нужной задницы.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:29 Ответить
Ну в общем то логично. На прежнем рабочем месте узнала у кого в каких банках что лежит и поехала перекладывать... Хотя можно было бы ее на Мальдивы послом отправить, все равно бестолковая - что генпрокурор, что посол... Интересно, а верещук, тищенко, юзика послом куда отправят?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:32 Ответить
Посол вообще-то должен быть профессильнальным ДИПЛОМАТОМ. Не, не слышали?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:35 Ответить
Професіоналізм не враховується. Головним критерієм у кварталі при призначенні на посади є лояльність до найвеличнішого.
Дивився на днях інтерв'ю з бойовим генералом Кривоносом, так він зараз волонтерить, бо Боневтік не допускає його до війська.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:44 Ответить
Щуку вкинули у річку!

"бути послом у Швейцарії - не найгірший варіант після двох років невдалого керівництва Офісом Генпрокурора. Вона продовжуватиме спілкуватися з цікавими людьми, бо у нас багато олігархів мають свої "офіси" в Швейцарії. Це загальновідомий факт, що посол Швейцарії спілкується з нашими олігархами", - голова правління неурядової експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов

показать весь комментарий
03.08.2022 12:36 Ответить
))) А як вірно сказати "посол" в жіночому роді враховуючи новомодні тепер феміністські новов'язи???
Посолка, посилка, послиця посолкиня чи посилкиня?
показать весь комментарий
03.08.2022 13:07 Ответить
Поклонская=Венедиктова
показать весь комментарий
03.08.2022 13:14 Ответить
Приплив свіжо-засохлого гівна. Вона хоч однією зі швейцарських мов володіє, чи як і всій зе-шоблі "какаяразніца"?
показать весь комментарий
03.08.2022 13:19 Ответить
Интересный прыжок с переподвыпортвертом )))) вообще по тем причинам. по которым её якобы сняли должно быть возбуждено уголовное дело ))))
показать весь комментарий
03.08.2022 13:19 Ответить
**********....
показать весь комментарий
03.08.2022 13:19 Ответить
За какие такие заслуги єту тупицу Венидиктову назначают послом!!?
показать весь комментарий
03.08.2022 13:22 Ответить
Як за що?За оголошення підозри Петру Порошенку у державній зраді і сприянні діяльності терористичних організацій.
За цю фабрикацію справи все одно колись доведеться відповідати але звісно краще замащеним фігурантам перечекати закордоном, тим паче гроші вони мають..
показать весь комментарий
03.08.2022 15:41 Ответить
Напевно накрала вже мільярди і тікає відьма
показать весь комментарий
03.08.2022 13:24 Ответить
За величезні успіхи та заслуги перед шашличним бароном, найуспішнішого генпрокурора країни висилають у санаторій у Швейцарії
показать весь комментарий
03.08.2022 13:52 Ответить
зайшла почитати коменти)
показать весь комментарий
03.08.2022 13:54 Ответить
Ця нікчемна істота має таке ж відношення до дипломатії, як до балету! Як у байці Глібова: "Послухали лисичку та щуку кинули у річку", щоб була вдячна та не плескала язиком зайвого!
показать весь комментарий
03.08.2022 13:57 Ответить
це така нагорода за те, що не впоралась на попереднiй посадi?

Зе-шобла та елементарна логiка та поряднiсть навiть поруч не стояли...
показать весь комментарий
03.08.2022 14:01 Ответить
Писец!
показать весь комментарий
03.08.2022 14:34 Ответить
"Ми всі - Андрій Єрмак (керівник Офісу Президента - ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника ОП - ред.)", - міністр закордонних справ обговорює призначення послів з людьми, які відповідають за закупку фломастерів. На скільки я розумію Кулеба - це опущене і боягузливе чмо. Не дивно, що в нас повний бардак в міжнародних відносинах. Злочинна бездіяльність потребує такої ж відповідальності, як і злочин.
показать весь комментарий
03.08.2022 14:44 Ответить
Тепер допомагатиме оформлювати швейцарські рахунки для "кого треба", та відмазуватиме, в разі якоїсь невдачі. Ми ж вже бачили, як вона крутить законами, як циган сонцем, на посаді Генпрокурора...
показать весь комментарий
03.08.2022 14:56 Ответить
Спочатку Таран ,тепер Венедиктова завтра Баканова призначать на якийсь курорт.. Вся ця підкилимна зелена котовасія тільки принижує рівень дипломатичної служби країни!
показать весь комментарий
03.08.2022 15:34 Ответить
чергову сучку пристроіли до роботи.
показать весь комментарий
03.08.2022 15:56 Ответить
Не пойняв. Звільнили ж її за те, що в прокуратурі купа зрадників. Треба розслідувати, а не в Швейцарію відправляти. А якщо все нормально і вона може працювати послом, то значить з прокуратури незаконно звільнили!
показать весь комментарий
03.08.2022 16:08 Ответить
Она баба умная....
показать весь комментарий
03.08.2022 19:46 Ответить
Зелена шобла продовжує розкрадати і зраджувати Україну!
показать весь комментарий
04.08.2022 04:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 