Кулеба подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление Президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", - сказал он.
Глава украинской дипломатии отметил, что эта идея родилась "в кругу нескольких людей – сидели, обсуждали и была найдена такая опция".
По словам Кулебы, практика политических назначений на дипломатические должности всегда была, есть и будет во всех странах, поскольку нужен приток свежей крови, свежих мнений и взглядов.
"Президент постоянно присматривается к кандидатам на приоритетные для него страны. Мы все – Андрей Ермак (руководитель Офиса Президента – ред.), я, Андрей Сибига (заместитель руководителя ОП – ред.) – постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из десяти вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень тщательный, но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой есть эти компетенции. Её работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", - отметил глава МИД.
в якусь прекрасну краіну - так і вийшло !
Клоунада , навіть під час війни , продовжується зелених керманичів 😠
Чи зроблено, щоб вузькоока раптом чогось зайвого у ЗМІ не бовкнула?
Що держава отримає від її призначення ?
Просто тупо платитимемо зі своїх податків данину щоб вона на Зелю нічого поганого не говорила ?
Наглая насмешка
статус весільного хєнєСрала!!
Яке убожество та сором! Типова послиця від монозброду…
Дивився на днях інтерв'ю з бойовим генералом Кривоносом, так він зараз волонтерить, бо Боневтік не допускає його до війська.
"бути послом у Швейцарії - не найгірший варіант після двох років невдалого керівництва Офісом Генпрокурора. Вона продовжуватиме спілкуватися з цікавими людьми, бо у нас багато олігархів мають свої "офіси" в Швейцарії. Це загальновідомий факт, що посол Швейцарії спілкується з нашими олігархами", - голова правління неурядової експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов
Посолка, посилка, послиця посолкиня чи посилкиня?
За цю фабрикацію справи все одно колись доведеться відповідати але звісно краще замащеним фігурантам перечекати закордоном, тим паче гроші вони мають..
Зе-шобла та елементарна логiка та поряднiсть навiть поруч не стояли...