Фінляндія хоче запровадити візові обмеження для росіян

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо має намір обговорити з урядом питання щодо запровадження візових обмежень для росіян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Як зазначають фінські ЗМІ, прибуття росіян до Фінляндії і проїзд через Фінляндію в інші країни викликали багато несхвалення. На думку багатьох, таким чином росіяни можуть обійти санкції, введені проти Росії за напад на Україну.

Нііністьо розповів, що обговорив це питання з міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто.

"Я був у тісному контакті з міністром Хаавісто. Головним чином Міністерство закордонних справ зараз проводить розслідування з цього приводу", - каже Нііністьо.

За словами президента, візова проблема ділиться на дві частини. Одна частина складається з питань, пов’язаних із Шенгенською зоною, а інша - з питань, пов’язаних з юрисдикцією Фінляндії.

Нііністьо зазначає, що Фінляндія та кілька інших країн Шенгенської зони видають росіянам візи в Росії. Ті, хто отримав візу, потім їдуть через Фінляндію, оскільки транспортне сполучення з Росії до інших частин Західної Європи обмежене в інших місцях.

"У цьому сенсі це звичайне питання Шенгенської угоди: доки країни Шенгенської угоди видають візи, одержувач візи має право приїжджати до Шенгенської зони, тобто в інші місця, ніж країна, яка видає візу", - каже Нііністьо .

На думку фінського президента, була б дивна і суперечлива ситуація, якби одна з країн Шенгену видала візу росіянину, а Фінляндія на кордоні оголосила, що віза не чинна.

За словами Нііністьо, на ситуацію у Фінляндії також впливають "значні" родинні зв’язки через кордон.

"Я б залишив висловлення своєї позиції більше до обговорення, яке я матиму з урядом і, можливо, також у tp-utva [президент республіки та урядовий комітет із зовнішньої політики та політики безпеки]" - додав він.

Зазначається, що приїзд росіян до Фінляндії викликав у деяких фінів роздратування і навіть відверту злість.

"Я вважаю зрозумілим, що дії Росії є неприйнятними. І думка тих росіян, які, зі свого боку, приймають дії Росії, також неприйнятна", - зазначив Нііністьо.

"Але, на мій погляд, є певна різниця між негативним ставленням і ненавистю. Можна категорично не погоджуватися, категорично негативно ставитись, але ненависть не дала нічого доброго у світі" - заявив він.