США мають визнати Росію державою-терористом, - Спартц
Конгресвумен Вікторія Спартц підтримала ідею визнання Росії терористичною державою.
Свою позицію конгресвумен озвучила в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"США мають визнати Росію державою-терористом", - написала Спартц.
У твіті вона розмістила посилання на новину про те, що Росія проголосила "Азов" терористичною організацією.
Адже всіх терористів саме кацапня і наплодила, і профінансувала.
"А якщо я стою отак, руци в боци, то менi до сраци з якого боку на тебе твоя тюбетейка!"
Молодец!
А загалом, звісно ж, навіть якби завтра росію визнали державою-терористом - це було б добре. Так чи вдалося б втримати світові сировинні ринки, які і та вже злетіли до небес - от це величезне питання.
Боневтік Щоневтік I
Тобто йдеться про застосування до пітьми американської юридичної дефініції "держава - спонсор тероризму".
Справа в тім, що такої юридичної дефініції, як "держава-терорист", в міжнародному праві не існує, тому цей вираз є лиш політичною оцінкою і не несе жодних правових наслідків для держави, визнаною кимсь такою.
Натомість, в законодавстві США є визначення "держава - спонсор тероризму", що несе конкретні юридичні наслідки для держав, які ними визнані: політичні, економічні, воєнні.
Достаточно Госдепу принять эту доктрину и все дела...
Байден здесь бессилен...
Можно было бы избежать сотен тысяч, если не миллионов жертв по всему миру, если бы США тогда проголосовали за него.
щоб ти з'їв або стер свої зуби
Чі вже забув? У вас із Спартц завжди з пам'яттю не все гаразд. Або як ти там казав? "Дисциплина"
Про Крим вона сама давним давно сказала: український. Треба було уважно слухати стрім у Бутусова.
А про самого Трампа - змовчить, 100%. В порядку партійної дисципліни. Такі правила
Яж казав з пам'яттю у тебе як у жареної петушари.
"Давным давно"
"Дисциплина"
Мацкаль 100%.
Хоть з правилами , хоть без правил.
+"давным давно",+"дисциплина".
Мацкаль не пам'ятає республіканця покійного Маккєйна. Той би вже твоїй хвойді Спартц з Трампом триндюлєй би випісав.
Так хто з нас "дебил"?
найкращі вмотивовані і бойові підрозділи ВСУ, ТРО і Нацгвардії, і взагалі солдати України - для них всі "террористи".
Бо не дають їм захопити Україну і вбивати українців.
А Спартц молодець - розшевелила це "гніЗЕдо" зрадників і корупціонерів . Всі забігали, засуєтились - значить дістає вона їх добряче.
З ким ми воюємо з огляду на масові страти і знущання над полоненими?!
Хтось тут із обізнаних може прокоментувати чи дати відповідь на поставлене питання!?
Не розумієте, що візит на Тайвань не випадковість?)) Пелосі "підставляється", а Байден із Сі Цзіньпіном роблять її сильною - це була вистава. "Вони" теж ******* жартувати.
А тому, хоч Спарц молодець, але реальність інша... хіба що Демократи здивують.
До речі, такою ж вона була і при ссср. Наприклад, в 30-х роках, коли знищували українську інтелігенцію і влаштували голодомор. А також розстріляли десятки тисяч польських офіцерів.
Та і до ссср, багато сотень років, вона була такою ж. Правителі міняються, а суть така ж. То генна особливість злих кацапів.