11 413 79

США должны признать Россию государством-террористом, - Спартц

спартц

Конгрессвумен Виктория Спартц поддержала идею признания России террористическим государством.

Свою позицию конгрессвумен озвучила в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"США должны признать Россию государством-террористом", – написала Спартц.

В твите она разместила ссылку на новость о том, что Россия провозгласила "Азов" террористической организацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий РФ риск техногенной ядерной катастрофы в Европе увеличивается, - Точицкий в ООН

США должны признать Россию государством-террористом, - Спартц 01

россия (96902) США (27721) терроризм (18693) Спартц Виктория (50)
Топ комментарии
+56
ЦЕ ПРАВДИВА УКРАЇНКА з ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ НАПОВНЕНИМ ЛЮБОВ"Ю до УКРАЇНИ !!!!
03.08.2022 12:28 Ответить
+49
Ну хто тепер скаже що вона палєзня ідтотка ат Путіна?
03.08.2022 12:26 Ответить
+37
я люблю эту Викторию. похоже, что эта женщина, больший патриот, чем "патриоты".
03.08.2022 12:29 Ответить
Ну хто тепер скаже що вона палєзня ідтотка ат Путіна?
03.08.2022 12:26 Ответить
чи від Трампа...
03.08.2022 12:47 Ответить
да какая разніца
03.08.2022 12:58 Ответить
Процент дурнів (73%) можливо зменшився, але нікуди не дівся.
03.08.2022 13:06 Ответить
Відсоток дурнів покажуть наступні вибори так як і всі минулі. Який лохторат така і влада.
03.08.2022 19:54 Ответить
Найкращі гинуть захищаючі, хто голосував по пріколу також відсидяться... А я клав на цей цирк як і попереджав..
03.08.2022 20:30 Ответить
МЗС И ДЭБИЛ КУЛЕБА
03.08.2022 16:38 Ответить
А это в планы дерьмачья не входит‼️НУ , что кротовник Zeгебнявый ! кто из вас работает на *****⁉️
03.08.2022 17:54 Ответить
Та вона просто тепер більше схожа на політичну хвойду, ніж тоді, коли тільки навалювала на Україну. І путлєр тут до того, що тоді просто за вищання "будь-чого" - ще й доплачували. Сьогодні каже одне, завтра каже інше - причому кожного разу саме те, що "незручно" Байдену.
03.08.2022 20:04 Ответить
Дебіл.
03.08.2022 21:22 Ответить
еталонний.
04.08.2022 00:27 Ответить
Ще вчора.
Адже всіх терористів саме кацапня і наплодила, і профінансувала.
03.08.2022 12:27 Ответить
03.08.2022 12:27 Ответить
ЦЕ ПРАВДИВА УКРАЇНКА з ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ НАПОВНЕНИМ ЛЮБОВ"Ю до УКРАЇНИ !!!!
03.08.2022 12:28 Ответить
це саме та Українка з анекдоту , вибачте, захотілося пожартувати., про "різане- стрижене"... Спір жінки зі своїм чоловіком він-різане, а вона - стрижене ... Він не витримав, вони йшли помістку , й він зіштовхнув її у річку, а вона не вміла плавати. Тонучи над водою вже захлинючись підняла руку й пальцями показала жест -"стрижене"
03.08.2022 13:18 Ответить
не вдасться їй заткунти рота ... Єрмак даремно має надію.
03.08.2022 13:20 Ответить
Судя по его действиям, это я о ермаке, он уверен в своей безнаказанности и пофигизме украинцев. Извиняюсь за свой французский, но срать он хотел на наши протесты и недовольство. Он упивается властью над нами и тем ЗЕленым недоразумением.
03.08.2022 13:45 Ответить
А мне она напоминает Украинку из анекдота про Татарина, его жену-Украинку, и его тюбетейку.

"А якщо я стою отак, руци в боци, то менi до сраци з якого боку на тебе твоя тюбетейка!"
03.08.2022 19:40 Ответить
А мне она напоминает тех, кому ни "какая разница".
Молодец!
03.08.2022 19:49 Ответить
я люблю эту Викторию. похоже, что эта женщина, больший патриот, чем "патриоты".
03.08.2022 12:29 Ответить
щось я не поняв... а як ще прогон що Спартц рука Кремля? про це ж не останні люди в країні по тіві говорили...
03.08.2022 12:29 Ответить
Администрация Байдена сопротивляется, потому что данный статус затронит Индию и Китай, вернее их бизнес с мокшандией ( напрежонность ), США этого не хотят.
03.08.2022 12:30 Ответить
Нам би краще ще пару десятків хімарсів з сотнею арти, а не ці балачки які нідочого не ведуть.
03.08.2022 12:30 Ответить
помиляєшся. Ці розмови ведуть до ізоляції лаптєстану, до його каендеризації. Не одразу, але згодом. І порівняно швидко, якщо брати час в історичному контексті.
03.08.2022 12:50 Ответить
А світ точно до цього готовий зараз? Ви думаєте правильно та, на жаль, не все так просто. Економічні зв'язки вибудовувалися десятиліттями, під них будували ті ж трубопроводи. Не всі бізнеси такі як IT або інтернет-торгівля. Раз і переїхав куди захотів.

А загалом, звісно ж, навіть якби завтра росію визнали державою-терористом - це було б добре. Так чи вдалося б втримати світові сировинні ринки, які і та вже злетіли до небес - от це величезне питання.
03.08.2022 13:00 Ответить
Ну звичайно українці мають розуміти світ який віддав іх на поталу росії ,відібравши під оплески США від них зброю.
03.08.2022 17:43 Ответить
Красноречивый ответ всем тем ублюдкам, которые смеют открывать свои гнилые пасти и критиковать Викторию, голословно обвиняя её в работе на кремль.
03.08.2022 12:32 Ответить
"усі, хто не любить ОПу дЄрьмака- ********* "
Боневтік Щоневтік I
04.08.2022 00:36 Ответить
В перекладі з твіттера конгресвумен Спартц записано як "терористичною державою", а не "державою-терористом".
Тобто йдеться про застосування до пітьми американської юридичної дефініції "держава - спонсор тероризму".
Справа в тім, що такої юридичної дефініції, як "держава-терорист", в міжнародному праві не існує, тому цей вираз є лиш політичною оцінкою і не несе жодних правових наслідків для держави, визнаною кимсь такою.
Натомість, в законодавстві США є визначення "держава - спонсор тероризму", що несе конкретні юридичні наслідки для держав, які ними визнані: політичні, економічні, воєнні.
03.08.2022 12:32 Ответить
Так, ви слушно зауважили. Я також звернув на це увагу. Подоляк он з усіх інтерв'ю кричить, що росію потрібно визнати державою-спонсором теироризму. Та чи і насправді так думає і прагне цього? От в чому питання. Не вір словам політика, а вір його діям. Спартц поки що тільки гарно говорить. Якраз те, що хочуть чути люди. В неї добрий таргетолог політичних настроїв))
03.08.2022 13:06 Ответить
політологи (Горбач, Антонюк, Димов, Цибулько, еtс) вже звернули увагу на розбіжність цих дефініцій. Але окремі з них запевняють, що США з союзниками на прикладі лаптєстану здатні ввести в міжнародне право поняття "держава-терорист"; а ті держави і фірми, які підтримуватимуть з терористами економчіні стосунки - отримають статус "спонсорів терористів".
03.08.2022 18:34 Ответить
Це ж твітер, а не офіційний документ. Повір, якщо надумають оголосити, то підберуть правильні слова...
03.08.2022 13:07 Ответить
давно пора
03.08.2022 12:36 Ответить
Этот термин может подставить партнёров США по НАТО...потому Энтони Блинкен тормозит эту тему...
Достаточно Госдепу принять эту доктрину и все дела...
Байден здесь бессилен...
03.08.2022 12:37 Ответить
В зелених розрив мозку трампістка проти політики Трампа, бджоли проти меду, шо случілось комусь знов прийдется в методички поправки вносити
03.08.2022 12:38 Ответить
Какая она "трампістка"? Откуда вы берете такое говно? Республиканец - не равно сторонник Трампа.
03.08.2022 12:55 Ответить
так це ж в Андрія такий стьоб з зебілів!
03.08.2022 13:22 Ответить
Методички Єрмака не передбачали такого повороту, тому в зелених триватиме глибокий режим глухого дурня.
03.08.2022 12:48 Ответить
а я вже чую зубовний скрежет в істих трампістів
03.08.2022 12:51 Ответить
Поки окрім вашого суржику нічого не чутно.
03.08.2022 13:37 Ответить
Впевнена , вона піде на вибори з новим лідером від республіканців - питання тільки З КИМ ? Вона у інтерв"ю УП розвовідала, що була на Майдані ... А на Майдані був Маккейн з групою республіканців
03.08.2022 13:02 Ответить
Вічна пам'ять Маккейну

03.08.2022 13:18 Ответить
Друг Украины! Будь жив, рвал бы и метал за нас.
03.08.2022 19:13 Ответить
Як же бракує в нашому окопі солдата Джона Маккейна ...
03.08.2022 22:17 Ответить
Самая большая трагедия 21ого века на сегодняшний день -это избрание Обамы в 2008 году, а не Маккейна.
Можно было бы избежать сотен тысяч, если не миллионов жертв по всему миру, если бы США тогда проголосовали за него.
04.08.2022 01:02 Ответить
Для того что бы это произошло надо что бы американские партнёры прекратили экономические отношения с мордором.
03.08.2022 13:15 Ответить
А на слова Трампа віддати Крим росії вона ні чого не відповіла? Забавно. Мабуть не чула. А може со слухом у неї не все гаразд.
03.08.2022 14:00 Ответить
скрегочеш, зебіл?
щоб ти з'їв або стер свої зуби
03.08.2022 15:11 Ответить
А це ти "гусар". Як ти там казав, "давным давно"
Чі вже забув? У вас із Спартц завжди з пам'яттю не все гаразд. Або як ти там казав? "Дисциплина"
03.08.2022 15:56 Ответить
ти мало бояри вглушив - всього навсього "на свою волну" попав. А мав би в морг
03.08.2022 12:26 Ответить


Про Крим вона сама давним давно сказала: український. Треба було уважно слухати стрім у Бутусова.

А про самого Трампа - змовчить, 100%. В порядку партійної дисципліни. Такі правила

Яж казав з пам'яттю у тебе як у жареної петушари.
"Давным давно"
"Дисциплина"
Мацкаль 100%.
Хоть з правилами , хоть без правил.
03.08.2022 20:09 Ответить
дебіл Глазков, це тільки для тебе незрозуміло, що в парламенті існує дисципліна
03.08.2022 20:52 Ответить
100% мацкаль. + Паркінсон,діменція.
+"давным давно",+"дисциплина".

Мацкаль не пам'ятає республіканця покійного Маккєйна. Той би вже твоїй хвойді Спартц з Трампом триндюлєй би випісав.

Так хто з нас "дебил"?
03.08.2022 21:22 Ответить
хочу запитати, на родину не тянет?
03.08.2022 16:48 Ответить
З россіянами все просто-
найкращі вмотивовані і бойові підрозділи ВСУ, ТРО і Нацгвардії, і взагалі солдати України - для них всі "террористи".

Бо не дають їм захопити Україну і вбивати українців.

А Спартц молодець - розшевелила це "гніЗЕдо" зрадників і корупціонерів . Всі забігали, засуєтились - значить дістає вона їх добряче.
03.08.2022 14:12 Ответить
Чекаємо на висери дерьмака
03.08.2022 14:51 Ответить
Чому у нас в Україні центральні державні органи влади Президент, Верховна Рада, Генеральна прокуратура не прийняли відповідне рішення про визнання РФ державою-терористом, або принаймні Збройні сили РФ - терористичною організацією?!

З ким ми воюємо з огляду на масові страти і знущання над полоненими?!

Хтось тут із обізнаних може прокоментувати чи дати відповідь на поставлене питання!?
03.08.2022 15:09 Ответить
можешь обосновать? или это с бодуна?
03.08.2022 16:52 Ответить
А у відповідь, ми докладемо усіх зусиль щоби визнати конгресвумен Спартц російською шпигункою, тому, що вона ще й відстоювала Ленд-ліз для України. Залізна логіка. Ми, вміємо бути «вдячними»
03.08.2022 16:38 Ответить
Знову буде чути скавчання з боку ОПи
03.08.2022 17:18 Ответить
Судячи з світлин Спартц які вибирають редактори цензора, у Бутусова явне замовлення на створення негативного іміджу сенаторки. Існує велика вірогідність що пан Бутусов помилився і вибрав "не ту" сторону, або як кажуть кацапчуки - "жадность фраєра сгубила (сгубит)" .
03.08.2022 17:19 Ответить
Еге ж дурнику і не кажи, геть не гламурний "Vogue" із першою б.еді та за наші податки...
04.08.2022 00:46 Ответить
Цікавий розклад... а що скажуть Демократи? В них інше бачення. Напр. хочуть нову угоду з маньяком по контролю над ядерною зброєю та ввести обмеження на ціну на нафту. Може про це в Пелосі чи Блінкера з Байденою запитаємо, бо тут замішаний Китай...

Не розумієте, що візит на Тайвань не випадковість?)) Пелосі "підставляється", а Байден із Сі Цзіньпіном роблять її сильною - це була вистава. "Вони" теж ******* жартувати.

А тому, хоч Спарц молодець, але реальність інша... хіба що Демократи здивують.
03.08.2022 17:43 Ответить
Тут є і темна сторона. Що буде з гуттерішем, "любителем по середині", підставив США і К. Розстріл "Азова" 29.07.22 ставить під загрозу домовленості з Китаєм... бо будуть вимагати визнати Росію державою-терористом. І що, буде тепер із іншими полоненими, які заручники політики маньяка в Кремлі?
03.08.2022 20:23 Ответить
А Ермак каже, що не можна ображати його російських парнерів.
03.08.2022 18:05 Ответить
Оце правильно. Не спонсором тероризму, а державою-терористом.

До речі, такою ж вона була і при ссср. Наприклад, в 30-х роках, коли знищували українську інтелігенцію і влаштували голодомор. А також розстріляли десятки тисяч польських офіцерів.

Та і до ссср, багато сотень років, вона була такою ж. Правителі міняються, а суть така ж. То генна особливість злих кацапів.
03.08.2022 18:33 Ответить
Это должен делать демократ Байден а не республиканец Трамп) Они этого делать не хотят и не будут. Это просто выборы в США и ничего личного. Просто лишний раз мокнут демократов. Были бы они при власти, все было бы с точностью до наоборот.
03.08.2022 19:04 Ответить
Спартц в президенты США! И разнесем рашку до основания
03.08.2022 19:11 Ответить
Спартс украинка и за Украиину!
03.08.2022 19:57 Ответить
03.08.2022 20:25 Ответить
03.08.2022 20:27 Ответить
Це пророчий вірш Т.Г.Шевченко щодо здачі України тим ********* хмельницким-Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала,Уколисці б задушила, Під серцем приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті,Сини мої на чужині, На чужій роботі.
03.08.2022 21:59 Ответить
От молодец, главное вовремя прокукарекать.
03.08.2022 22:11 Ответить
вітаю кугутику, ти з цим справився.
04.08.2022 00:51 Ответить
А Украина даже Ермака не может признать российским террористом. Хотя именно он подал идею запретить украинцам выезд, чем уничтожил экономику, опозорил ЗСУ и расколол общество, работая на рашку.
04.08.2022 00:12 Ответить
 
 