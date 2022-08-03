До сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії приєдналась Швейцарія

Федеральна рада Швейцарії 3 серпня оголосила про приєднання до останнього, сьомого пакета санкцій Європейського союзу, запровадженого у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Зважаючи на триваючу військову агресію Росії в Україні, Федеральна рада запровадила додаткові санкції проти Росії 3 серпня відповідно до останніх санкцій ЄС щодо золота та виробів із золота. Заходи набувають чинності о 18:00 3 серпня", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до нових санкцій, заморожуються активи найбільшого банку Росії – "Сбербанка", йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги. До санкційного переліку Швейцарії також додані ще 54 фізичні та 9 юридичних осіб.

"Таким чином, список осіб та організацій, щодо яких Швейцарія ввела санкції у зв’язку з ситуацією в Україні, повністю відповідає списку ЄС", – зазначається в повідомленні.

Федеральна рада Швейцарії підкреслює, що жодна із санкцій проти Росії не спрямована проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та РФ. Для цього були передбачені два винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та поставками нафти до третіх країн.

Нагадаємо, 21 липня країни Європейського союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії.

