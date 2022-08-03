УКР
До сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії приєдналась Швейцарія

швейцария

Федеральна рада Швейцарії 3 серпня оголосила про приєднання до останнього, сьомого пакета санкцій Європейського союзу, запровадженого у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Європейська правда".

"Зважаючи на триваючу військову агресію Росії в Україні, Федеральна рада запровадила додаткові санкції проти Росії 3 серпня відповідно до останніх санкцій ЄС щодо золота та виробів із золота. Заходи набувають чинності о 18:00 3 серпня", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до нових санкцій, заморожуються активи найбільшого банку Росії – "Сбербанка", йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги. До санкційного переліку Швейцарії також додані ще 54 фізичні та 9 юридичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції не призведуть до тотального колапсу в РФ, але про статус наддержави вона може забути, - Боррель

"Таким чином, список осіб та організацій, щодо яких Швейцарія ввела санкції у зв’язку з ситуацією в Україні, повністю відповідає списку ЄС", – зазначається в повідомленні.

Федеральна рада Швейцарії підкреслює, що жодна із санкцій проти Росії не спрямована проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та РФ. Для цього були передбачені два винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та поставками нафти до третіх країн.

Нагадаємо, 21 липня країни Європейського союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На газовий терор Росії потрібно відповідати санкціями, - Зеленський. ВIДЕО

росія (67259) санкції (12576) Швейцарія (884) Євросоюз (14011)
Испугались Венедиктовой
03.08.2022 16:47 Відповісти
Так это только собрались назначить, может и с Верещук подобное попробовать, или возможен обратный эффект?
03.08.2022 16:53 Відповісти
Там так просто золотішко не подеребаниш.
Санкції, значить санкції. Молодці, Швейцарія.👍
03.08.2022 16:53 Відповісти
03.08.2022 16:47 Відповісти
Там так просто золотішко не подеребаниш.
Санкції, значить санкції. Молодці, Швейцарія.👍
03.08.2022 16:53 Відповісти
Та вона ще тут начудить. Потрібно в Берн з'їздити змусити її зарегатись на Цензорі.
03.08.2022 18:32 Відповісти
03.08.2022 16:53 Відповісти
Так, кажись вже підписали про призначення.
03.08.2022 16:54 Відповісти
боюсь, это чтобы не назначали)))
03.08.2022 16:55 Відповісти
То що ж тоді виходить? А виходить так, що в Європі тепер тільки одна країна нейтральна - Угорщина?
03.08.2022 16:55 Відповісти
що жодна із санкцій проти Росії не спрямована проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та РФ Джерело:
так у рф бк к градам -это гуманитарная помощь
03.08.2022 17:04 Відповісти
Америкоси "впросили". Колись швейцари старанно ховали тему єврейського золота в банках. А справа була проста. Напередодні 2світової війни, більшість єврейських підприємців тримали бабло в банках Швейцарії. Контори були по всій Європі. Банкіри привласнили кошти і всім говорили, нічого не збереглося. Охоронник одного із банків поцупив банківські книги тридцятих, які ййшли на знищення і передав євреям. Банкіри хотіли посадити охоронника, однак Конгрес запропонував банкірам віддати гроші, ті відмовились, тоді америкоси пригрозили закрити філії банків у США і наласти грандіозні штрафи. банкіри здалися, і виплатили. По памяті серед вкладників було біля 900 громадян"Східних кресів". І після того, Швейцарія по одному чиху дяді Сема все робить
03.08.2022 17:18 Відповісти
 
 