Держдепартамент США закликає знизити напруженість в Нагірному Карабаху

Уряд США закликав до негайного зниження напруженості у Нагірному Карабаху після нового спалаху бойових дій у регіоні.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані та уважно стежать за повідомленнями про інтенсивні бойові дії навколо Нагірного Карабаху, включаючи жертви та людські втрати", - заявив речник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми закликаємо вжити негайних заходів для зниження напруженості та уникнення подальшої ескалації", - додав він.

Нещодавнє зростання напруженості підкреслює необхідність всеосяжного та стійкого врегулювання всіх проблем, пов’язаних із нагірнокарабаським конфліктом або внаслідок нього, додав Прайс.

Нагадаємо, міністерство оборони Азербайджану в середу ввечері підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот.

За даними "міністерства оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.

Євросоюз закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху та повернення сторін до переговорів.