УКР
Новини
Держдепартамент США закликає знизити напруженість в Нагірному Карабаху

Уряд США закликав до негайного зниження напруженості у Нагірному Карабаху після нового спалаху бойових дій у регіоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Сполучені Штати глибоко стурбовані та уважно стежать за повідомленнями про інтенсивні бойові дії навколо Нагірного Карабаху, включаючи жертви та людські втрати", - заявив речник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми закликаємо вжити негайних заходів для зниження напруженості та уникнення подальшої ескалації", - додав він.

Дивіться: Удари по вірменських гарматах на території азербайджанського Карабаху. ВIДЕО

Нещодавнє зростання напруженості підкреслює необхідність всеосяжного та стійкого врегулювання всіх проблем, пов’язаних із нагірнокарабаським конфліктом або внаслідок нього, додав Прайс.

Нагадаємо, міністерство оборони Азербайджану в середу ввечері підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот.

За даними "міністерства оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.

Євросоюз закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху та повернення сторін до переговорів.

Держдепартамент США (1673) Нагірний Карабах (466) Прайс Нед (144)
Топ коментарі
+11
От як Азербайджан наваляє кацапам, так напруга сама собою і зменшиться. Ось побачите.
04.08.2022 11:17 Відповісти
+4
Напряжение там создает засрашка,требуйте вывода путинских военных баз из Армении и попросите армян убрать сапог московита со своей спины.
04.08.2022 11:23 Відповісти
+4
Та ви вже замахали,дайте людям свою землю від маскальських гопніків звільнити!!!Чи знову треба лице рятувати ботоксному???
04.08.2022 11:27 Відповісти
...глибоко стурбовані...🤮🤮🤮
показати весь коментар
04.08.2022 11:18 Відповісти
Не слушайте импотентов, выбирайте русню, другой возможности не будет.
показати весь коментар
04.08.2022 11:21 Відповісти
учитывая визит Пелоси на Тайвань - совет дельный! ))
показати весь коментар
04.08.2022 11:29 Відповісти
Московити разом з вірменами повині зробити «жест доброй волі», тобто покинути територію незалежного Азербайджану на своїх двох або в мусонних пакетах, кому як пощастить.
показати весь коментар
04.08.2022 11:35 Відповісти
Америка не тупи
Нужно также уничтожить лицо рашки, как союзника
показати весь коментар
04.08.2022 11:36 Відповісти
Звільніть Карабах, знизьте напруженість!
показати весь коментар
04.08.2022 11:56 Відповісти
"Нагірного Карабаху не існує, є лише територія Азербайджану". Відповідно і нема про що там домовлятися.
показати весь коментар
04.08.2022 12:10 Відповісти
Азербайджан якраз проводить її знищення зачисткою території.
показати весь коментар
04.08.2022 15:24 Відповісти
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
показати весь коментар
04.08.2022 19:51 Відповісти
 
 