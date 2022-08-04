Держдепартамент США закликає знизити напруженість в Нагірному Карабаху
Уряд США закликав до негайного зниження напруженості у Нагірному Карабаху після нового спалаху бойових дій у регіоні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"Сполучені Штати глибоко стурбовані та уважно стежать за повідомленнями про інтенсивні бойові дії навколо Нагірного Карабаху, включаючи жертви та людські втрати", - заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
"Ми закликаємо вжити негайних заходів для зниження напруженості та уникнення подальшої ескалації", - додав він.
Нещодавнє зростання напруженості підкреслює необхідність всеосяжного та стійкого врегулювання всіх проблем, пов’язаних із нагірнокарабаським конфліктом або внаслідок нього, додав Прайс.
Нагадаємо, міністерство оборони Азербайджану в середу ввечері підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот.
За даними "міністерства оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.
Євросоюз закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху та повернення сторін до переговорів.
Нужно также уничтожить лицо рашки, как союзника
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!