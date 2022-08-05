УКР
Новини
Окупанти вдарили кількома ракетами по Запорізькій області, - Старух

ракета

Російська армія випустила по Запорізькій області вночі 5 серпня кілька ракет. Повідомляється, що прильоти зафіксовано поряд з обласним центром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією жертв немає.
Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА також закликав дотримуватися всіх правил поведінки при повітряній тривозі.

