Окупанти вдарили кількома ракетами по Запорізькій області, - Старух
Російська армія випустила по Запорізькій області вночі 5 серпня кілька ракет. Повідомляється, що прильоти зафіксовано поряд з обласним центром.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією жертв немає.
Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА також закликав дотримуватися всіх правил поведінки при повітряній тривозі.
